Дмитрий Зернов
Мошенничество

Разъяснения Верховного суда по мошенническим кредитам: что делать, если жертвой стал вы или ваш контрагент

Ситуация: при подготовке отчетности вы замечаете, что у ключевого сотрудника или партнера — внезапные судебные иски от банков. Или человек сам сообщает: «На меня оформили кредит, которого я не брал».

Раньше такие истории часто заканчивались взысканием долга с «формального» заёмщика. Но практика меняется. 23 февраля 2026 года Верховный суд дал чёткое разъяснение: если кредит оформлен мошенниками без реального волеизъявления гражданина, договор считается ничтожным.

Разбираюсь, как это влияет на бизнес-процессы и что делать, если проблема коснулась вас или вашего окружения.

Что именно сказал Верховный суд и когда

Разъяснения прозвучали на ежегодном совещании судей общей юрисдикции и арбитражных судов 19–20 февраля 2026 года в Москве. Ключевой тезис: отсутствие волеизъявления делает сделку недействительной, даже если смс-код пришёл на номер телефона.

Это меняет баланс в спорах с банками. Раньше факт отправки кода часто считали достаточным доказательством согласия. Теперь суды обязаны исследовать: действительно ли доступ к аккаунту получил владелец паспорта.

Нормативная база для работы:

Норма

Суть

Практическое значение

ГК РФ ст. 182

Представительство

Мошенник не уполномочен действовать от имени гражданина — сделка не порождает обязательств

ГК РФ ст. 179

Сделки под влиянием обмана

Позволяет оспорить договор, если доступ получен обманным путём

Пленум ВС РФ № 25 от 23.06.2015

Электронные сделки

Волеизъявление должно быть реальным, а не формальным

ФЗ № 353 «О потребительском кредите»

Идентификация заёмщика

Банк обязан проверить личность; формальное прохождение процедуры — не защита

Важная дата: с 3 марта 2026 года банки обязаны проводить идентификацию клиентов самостоятельно, без привлечения сторонних агентов. Это снижает риски подмены, но не исключает их.

Почему это касается бухгалтеров и руководителей

«Это проблема физлиц» — опасное упрощение. Вот три реалистичных сценария:

Сценарий 1: Сотрудник в «чёрном списке» приставов

На бухгалтера или директора оформили мошеннический кредит. Счета арестованы, зарплата уходит на погашение долга. Человек не может подписывать платёжки, выехать за рубеж, получить доступ к банковским сервисам. Бизнес-процессы встают.

Сценарий 2: Контрагент «завис» в судах

Партнёр тратит ресурсы на оспаривание мошеннических долгов. В период тяжб он может нарушить сроки поставок или отсрочить оплату. Без понимания причины задержек вы рискуете ошибиться в прогнозе cash flow.

Сценарий 3: Due Diligence дал сбой

При проверке вы увидели массу исков к руководителю компании-партнёра. Если не вникнуть, можно отказаться от надёжного контрагента. А если проигнорировать — взять на себя риски проблемного партнёра.

Если вы или ваш контрагент стали жертвой: пошаговый алгоритм

Алгоритм: что делать, если на вас оформили кредит мошенники

Не нужно быть юристом, чтобы начать действовать правильно. Вот что реально работает — с точки зрения человека, который столкнулся с проблемой.

Шаг 1. Зафиксируйте факт мошенничества

- Подайте заявление в полицию по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных средств).

- Получите талон-уведомление (КУСП) — это базовый документ для любого дальнейшего диалога с банком.

Шаг 2. Запросите свою кредитную историю

По ФЗ № 218 любой гражданин может бесплатно получить отчёт из БКИ два раза в год. Это поможет увидеть все оформленные на вас обязательства — даже те, о которых вы не знали.

Шаг 3. Соберите доказательства отсутствия волеизъявления

Что может помочь:

- Детализация звонков и смс от оператора связи (подтверждает, что в момент оформления кредита ваш номер не использовался для авторизации);

- Документы, подтверждающие ваше местонахождение: приказ о командировке, больничный лист, билеты, чеки отелей;

- Скриншоты из личного кабинета банка (если видите незнакомые устройства или сессии).

Шаг 4. Направьте претензию в банк

В письменной форме потребуйте:

- Предоставить копию договора и логи авторизации (IP-адрес, MAC-адрес устройства, время входа);

- Приостановить начисление процентов и пеней до завершения проверки;

- Рассмотреть вопрос об аннулировании договора в связи с отсутствием волеизъявления.

Шаг 5. При необходимости — обращайтесь в суд

Если банк отказывает, подавайте иск о признании договора недействительным. Ссылайтесь на позицию ВС РФ от февраля 2026 года и нормы ГК РФ об отсутствии волеизъявления.

Срок исковой давности: 3 года с момента, когда вы узнали о мошенничестве. Не тяните.

Кейс из консультационной практики: как клиент решил вопрос без суда

Ко мне обратился руководитель производственной компании. Его коммерческий директор сообщил: на него оформили кредит на 2 млн рублей через мобильное приложение. Человек не получал смс-коды, не заходил в личный кабинет — просто узнал о долге от коллекторов.

Что сделал сам сотрудник

- В тот же день подал заявление в полицию, получил талон КУСП;

- Запросил у сотового оператора детализацию — подтвердил, что в момент оформления кредита его номер не использовался для авторизации;

- Направил в банки письменные претензии с приложением копий документов.

Чем мы помогли на этапе консультации:

- Подсказали, какие именно данные запросить у банков (логи, IP, устройства);

- Объяснили, как корректно сформулировать претензию, чтобы банк не отклонил её формально;

- Порекомендовали фиксировать все этапы переписки — это пригодилось при дальнейшем общении с кредиторами.

Итог: два банка аннулировали договоры в досудебном порядке. Третий потребовал дополнительные документы, но после предоставления детализации от оператора связи также закрыл вопрос. Коммерческий директор избежал суда, сохранил кредитную историю и доступ к финансовым сервисам.

Этот кейс — не уникален. 2 февраля 2026 года Верховный суд впервые подтвердил аннулирование кредита, оформленного по смс-коду без ведома заёмщика. А 13 февраля 2026 года ВС указал: для дистанционного кредита банк обязан не просто отправить код, но и убедиться, что доступ получил именно клиент.

Что запомнить специалисту

- Волеизъявление — основа договора. Технические нюансы (смс, пароль) не заменяют реального согласия человека.

- Действуйте быстро. Чем раньше зафиксирован факт мошенничества, тем проще получить от банков историю операций и оспорить транзакции.

- Документируйте каждый шаг. Талон из полиции, детализация от оператора, письменная претензия в банк — это то, что работает в споре с кредитором.

- Проверяйте контрагентов глубже. Массовые иски к руководителю — не всегда признак недобросовестности. Иногда это следствие мошенничества. Уточняйте контекст.

Судебная практика постепенно выравнивается в пользу добросовестных заёмщиков, но пассивная позиция здесь не работает. Если видите проблему — фиксируйте, запрашивайте, оспаривайте.

Сталкивались ли вы с подобными ситуациями в работе? Как решали вопрос — через диалог с банком или привлекали юристов? Делитесь в комментариях — ваш опыт поможет коллегам.

Источники:

1. «Судей обязали отменять кредиты, оформленные мошенниками», Российская газета, 23.02.2026

2. «Оформленный по СМС Суд указал, что дистанционный кредит, оформленный мошенниками, считается незаключённым», LegalBulletin.online, 13.02.2026

4. «Банки с 3 марта 2026 года сами займутся идентификацией клиентов», DeloVremya.ru, 2026

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.12.2022 № 58-П

