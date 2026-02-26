Разъяснения Верховного суда по мошенническим кредитам: что делать, если жертвой стал вы или ваш контрагент

Раньше такие истории часто заканчивались взысканием долга с «формального» заёмщика. Но практика меняется. 23 февраля 2026 года Верховный суд дал чёткое разъяснение: если кредит оформлен мошенниками без реального волеизъявления гражданина, договор считается ничтожным.
Разбираюсь, как это влияет на бизнес-процессы и что делать, если проблема коснулась вас или вашего окружения.
Что именно сказал Верховный суд и когда
Разъяснения прозвучали на ежегодном совещании судей общей юрисдикции и арбитражных судов 19–20 февраля 2026 года в Москве. Ключевой тезис: отсутствие волеизъявления делает сделку недействительной, даже если смс-код пришёл на номер телефона.
Это меняет баланс в спорах с банками. Раньше факт отправки кода часто считали достаточным доказательством согласия. Теперь суды обязаны исследовать: действительно ли доступ к аккаунту получил владелец паспорта.
Нормативная база для работы:
Норма
Суть
Практическое значение
ГК РФ ст. 182
Представительство
Мошенник не уполномочен действовать от имени гражданина — сделка не порождает обязательств
ГК РФ ст. 179
Сделки под влиянием обмана
Позволяет оспорить договор, если доступ получен обманным путём
Пленум ВС РФ № 25 от 23.06.2015
Электронные сделки
Волеизъявление должно быть реальным, а не формальным
ФЗ № 353 «О потребительском кредите»
Идентификация заёмщика
Банк обязан проверить личность; формальное прохождение процедуры — не защита
Важная дата: с 3 марта 2026 года банки обязаны проводить идентификацию клиентов самостоятельно, без привлечения сторонних агентов. Это снижает риски подмены, но не исключает их.
Почему это касается бухгалтеров и руководителей
«Это проблема физлиц» — опасное упрощение. Вот три реалистичных сценария:
Сценарий 1: Сотрудник в «чёрном списке» приставов
На бухгалтера или директора оформили мошеннический кредит. Счета арестованы, зарплата уходит на погашение долга. Человек не может подписывать платёжки, выехать за рубеж, получить доступ к банковским сервисам. Бизнес-процессы встают.
Сценарий 2: Контрагент «завис» в судах
Партнёр тратит ресурсы на оспаривание мошеннических долгов. В период тяжб он может нарушить сроки поставок или отсрочить оплату. Без понимания причины задержек вы рискуете ошибиться в прогнозе cash flow.
Сценарий 3: Due Diligence дал сбой
При проверке вы увидели массу исков к руководителю компании-партнёра. Если не вникнуть, можно отказаться от надёжного контрагента. А если проигнорировать — взять на себя риски проблемного партнёра.
Если вы или ваш контрагент стали жертвой: пошаговый алгоритм
Не нужно быть юристом, чтобы начать действовать правильно. Вот что реально работает — с точки зрения человека, который столкнулся с проблемой.
Шаг 1. Зафиксируйте факт мошенничества
- Подайте заявление в полицию по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных средств).
- Получите талон-уведомление (КУСП) — это базовый документ для любого дальнейшего диалога с банком.
Шаг 2. Запросите свою кредитную историю
По ФЗ № 218 любой гражданин может бесплатно получить отчёт из БКИ два раза в год. Это поможет увидеть все оформленные на вас обязательства — даже те, о которых вы не знали.
Шаг 3. Соберите доказательства отсутствия волеизъявления
Что может помочь:
- Детализация звонков и смс от оператора связи (подтверждает, что в момент оформления кредита ваш номер не использовался для авторизации);
- Документы, подтверждающие ваше местонахождение: приказ о командировке, больничный лист, билеты, чеки отелей;
- Скриншоты из личного кабинета банка (если видите незнакомые устройства или сессии).
Шаг 4. Направьте претензию в банк
В письменной форме потребуйте:
- Предоставить копию договора и логи авторизации (IP-адрес, MAC-адрес устройства, время входа);
- Приостановить начисление процентов и пеней до завершения проверки;
- Рассмотреть вопрос об аннулировании договора в связи с отсутствием волеизъявления.
Шаг 5. При необходимости — обращайтесь в суд
Если банк отказывает, подавайте иск о признании договора недействительным. Ссылайтесь на позицию ВС РФ от февраля 2026 года и нормы ГК РФ об отсутствии волеизъявления.
Срок исковой давности: 3 года с момента, когда вы узнали о мошенничестве. Не тяните.
Кейс из консультационной практики: как клиент решил вопрос без суда
Ко мне обратился руководитель производственной компании. Его коммерческий директор сообщил: на него оформили кредит на 2 млн рублей через мобильное приложение. Человек не получал смс-коды, не заходил в личный кабинет — просто узнал о долге от коллекторов.
Что сделал сам сотрудник
- В тот же день подал заявление в полицию, получил талон КУСП;
- Запросил у сотового оператора детализацию — подтвердил, что в момент оформления кредита его номер не использовался для авторизации;
- Направил в банки письменные претензии с приложением копий документов.
Чем мы помогли на этапе консультации:
- Подсказали, какие именно данные запросить у банков (логи, IP, устройства);
- Объяснили, как корректно сформулировать претензию, чтобы банк не отклонил её формально;
- Порекомендовали фиксировать все этапы переписки — это пригодилось при дальнейшем общении с кредиторами.
Итог: два банка аннулировали договоры в досудебном порядке. Третий потребовал дополнительные документы, но после предоставления детализации от оператора связи также закрыл вопрос. Коммерческий директор избежал суда, сохранил кредитную историю и доступ к финансовым сервисам.
Этот кейс — не уникален. 2 февраля 2026 года Верховный суд впервые подтвердил аннулирование кредита, оформленного по смс-коду без ведома заёмщика. А 13 февраля 2026 года ВС указал: для дистанционного кредита банк обязан не просто отправить код, но и убедиться, что доступ получил именно клиент.
Что запомнить специалисту
- Волеизъявление — основа договора. Технические нюансы (смс, пароль) не заменяют реального согласия человека.
- Действуйте быстро. Чем раньше зафиксирован факт мошенничества, тем проще получить от банков историю операций и оспорить транзакции.
- Документируйте каждый шаг. Талон из полиции, детализация от оператора, письменная претензия в банк — это то, что работает в споре с кредитором.
- Проверяйте контрагентов глубже. Массовые иски к руководителю — не всегда признак недобросовестности. Иногда это следствие мошенничества. Уточняйте контекст.
Судебная практика постепенно выравнивается в пользу добросовестных заёмщиков, но пассивная позиция здесь не работает. Если видите проблему — фиксируйте, запрашивайте, оспаривайте.
Сталкивались ли вы с подобными ситуациями в работе? Как решали вопрос — через диалог с банком или привлекали юристов? Делитесь в комментариях — ваш опыт поможет коллегам.
