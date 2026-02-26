Разъяснения Верховного суда по мошенническим кредитам: что делать, если жертвой стал вы или ваш контрагент

Раньше такие истории часто заканчивались взысканием долга с «формального» заёмщика. Но практика меняется. 23 февраля 2026 года Верховный суд дал чёткое разъяснение: если кредит оформлен мошенниками без реального волеизъявления гражданина, договор считается ничтожным.

Разбираюсь, как это влияет на бизнес-процессы и что делать, если проблема коснулась вас или вашего окружения.