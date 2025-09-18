ЦОК ОК УСН 16.09 Мобильная
Виталий Быков
Инвестиции

Инфляция замедляется, но риски никуда не делись: что способно прервать восстановление рынка?

После вчерашних торгов начал видеться свет в конце туннеля в борьбе с инфляцией. Но получится ли развить успех и пойти выше?

Давайте разберёмся, что способно затормозить рост котировок индекса:

Российский рынок отреагировал значительным ростом на снижение инфляционных ожиданий россиян в этом месяце: они опустились до 12,6% годовых с 13,5% в августе, достигнув минимального уровня с сентября 2024 года. ЦБ пристально следит за этим индикатором, поэтому инвесторы расценили эту новость как позитивный сигнал для смягчения монетарной политики.

В результате индекс МосБиржи рванул вверх, закрывшись на дневных максимумах и практически полностью отыграл существенное падение, зафиксированное накануне.

Инфляция продолжает замедляться

Вечером были опубликованы данные по инфляции от Росстата, согласно которым недельная инфляция в России составила 0,04% после 0,1% неделей ранее. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) уменьшилась до 8,1% с отметки 8,16%, зафиксированной неделей ранее.

📍 Из негативного

Бензин в России продолжает дорожать: цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды. Это можно связать с частыми атаками украинских беспилотников на российские НПЗ. С определенным временным лагом это может сказаться на инфляции, так как удорожание перевозок приводит к увеличению себестоимости многих товаров и услуг

Также в фокусе внимания: публикация параметров бюджета по итогам 2025 года и на ближайшие три года, запланированная на 29 сентября. Существует высокая вероятность пересмотра налоговой базы с целью минимизировать нарастающий дефицит бюджета. По итогу, это может коснуться многих секторов экономики, которые сейчас получаются господдержку.

Санкции продолжают давить на рынок

ЕС готовит новый, 19-й пакет ограничений против банков и энергетики, планируя быстрее отказаться от российского топлива. В эту пятницу должна поступить конкретика, от жеткости принятых мер будет зависеть дальнейший вектор движения индекса

Инвесторы этого боятся: такие шаги угрожают прибыли экспортных компаний, особенно в нефти и газе, и создают неопределенность. Лично я не жду прорывных санкций, наверняка, все просто обойдется более жестким контролем того, что приняли ранее.

📍 Что по технике

Глобально, после вчерашней попытки отскока картина по индексу не сильно поменялась. С точки зрения теханализа рынок вернулся в боковик 2700-2850п и находится в локальном нисходящем тренде.

Закрепление выше верхней границы диапазона позволит рассматривать возможность формирования восходящей модели. Но для этого многие негативные факторы должны выйти из острой фазы.

📍 На что стоит обратить внимание

КуйбышевАзот акционеры одобрили дивиденды за I полугодие 2025 года: 4 рубля на акцию (ДД: 0,86%) Отсечка — 23 сентября.

ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть своей долгосрочной стратегии.

Северсталь вложит в экологические решения на комплексе в Череповце 7 млрд руб.

Ростелеком представил пилотный проект платежного терминала на ОС "Аврора".

Абрау-Дюрсо российский экспорт вина за 8 мес 2025г вырос на 31%, в натуральном выражении рост на 17%.

ЮГК прокуратура Магнитогорска предъявила претензии на 4,5 миллиарда

• Лидеры: Сургутнефтегаз $SNGS (+3,65%), Whoosh $WUSH (+3,5%), Юнипро $UPRO (+3,13%), ПИК $PIKK (+2,04%).

• Аутсайдеры: Эталон $ETLN (-2,43%), Циан $CNRU (-1,85%), Сегежа $SGZH (-1,5%), БСП $BSPB (-1,34%).

18.09.2025 - четверг

• $NAUK - НПО Наука внеочередное общее собрание акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2025г. — 7,59 руб./акция

• $GEMA - ММЦБ внеочередное общее собрание акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2025г. — 5 руб./акция

• $VTBR - ВТБ завершение приема заявок на приобретение дополнительных акций.

'Не является инвестиционной рекомендацией

