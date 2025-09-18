Инфляция замедляется, но риски никуда не делись: что способно прервать восстановление рынка?

Давайте разберёмся, что способно затормозить рост котировок индекса:

Российский рынок отреагировал значительным ростом на снижение инфляционных ожиданий россиян в этом месяце: они опустились до 12,6% годовых с 13,5% в августе, достигнув минимального уровня с сентября 2024 года. ЦБ пристально следит за этим индикатором, поэтому инвесторы расценили эту новость как позитивный сигнал для смягчения монетарной политики.

В результате индекс МосБиржи рванул вверх, закрывшись на дневных максимумах и практически полностью отыграл существенное падение, зафиксированное накануне.