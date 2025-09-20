ЦОК ОК ПД 19.09 Мобильная
Виталий Быков
Инвестиции

Как и зачем инвесторы строят лестницу из облигаций? Стратегия долгосрочного инвестора

На финансовом рынке существуют различные стратегии, которые помогают эффективно управлять вложениями и максимально защитить капитал. Одна из таких стратегий, специально разработанная для инвестирования в долговые активы, — это «Лестница облигаций».

Этот метод обеспечивает рост капитала с использованием сложного процента и оптимального управления сроками погашения облигаций. Давайте разберем, что это за стратегия и как она работает:

📍 Что такое "Лестница облигаций"?

«Лестница облигаций» — это стратегия, при которой средства равномерно распределяются по облигациям с разными сроками погашения. Представьте, что у вас есть пять облигаций.

Первая из них погашается через год, вторая — через два года, и так далее. Когда первая облигация погашается, вы используете полученные средства для покупки новой облигации со сроком погашения через пять лет, таким образом восстанавливая свою лестницу.

📍 Преимущества "Лестницы облигаций"

• Ликвидность: Постоянный поток погашений обеспечивает регулярное поступление средств, которые можно реинвестировать.

• Предсказуемость доходов: Процентные ставки по облигациям фиксированы, что позволяет планировать будущие доходы.

• Управление рисками: Диверсификация сроков погашения снижает риски, связанные с изменениями процентных ставок и ликвидности.

📍 Как формировать "Лестницу облигаций"?

Для создания «Лестницы облигаций» необходимо выбрать облигации с разными сроками погашения. В условиях нестабильного рынка целесообразно выбирать облигации с шагом погашения в 2-3 месяца. Это позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке.

В стабильные периоды можно использовать облигации с более длительным сроком, например, 5-10 лет, и шагом погашения в один год.

Важно приобретать облигации по сниженной номинальной стоимости (по дисконту) для повышения их доходности. Если цена облигаций выше номинала, необходимо убедиться, что купонные выплаты покроют убытки и принесут прибыль.

Также необходимо учитывать оферты. Особенно это касается call-оферт, когда эмитент имеет право по своему желанию выкупить весь выпуск у владельцев в определенную дату. При построении лесенки таких выпусков лучше избегать.

📍 Влияние ключевой ставки

Один из главных рисков при инвестировании в долговые инструменты, в частности — в облигации с фиксированным купоном, — изменение процентных ставок. Если ставки растут, цена уже выпущенных облигаций падает, ведь свежие выпуски предлагают более высокий купонный доход. А рынок стремится к балансу!

Лестница облигаций помогает смягчить этот риск, так как инвестор регулярно реинвестирует средства в новые бумаги с более высокими ставками.

А если ставки наоборот снижаются? Благодаря "Лестнице облигаций" у инвестора уже есть облигации, купленные ранее — на более выгодных условиях.

По итогу: При наличии прогнозов о повышении ключевой ставки рекомендуется акцентировать внимание на приобретении краткосрочных облигаций со сроком 1–3 года. Если ожидается снижение ставки, следует сосредоточиться на покупке долгосрочных активов с периодом действия 5–10 лет.

Ко всему прочему "Лестница облигаций" обеспечивает регулярный и предсказуемый доход. Поскольку облигации погашаются в разные сроки, например раз в год, инвестор получает стабильный поток выплат. Поэтому стратегия особенно интересна консервативным инвесторам.

Виталий Быков

Виталий Быков

Финансовый аналитик в самозанятый

