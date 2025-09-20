Как и зачем инвесторы строят лестницу из облигаций? Стратегия долгосрочного инвестора

📍 Влияние ключевой ставки

Один из главных рисков при инвестировании в долговые инструменты, в частности — в облигации с фиксированным купоном, — изменение процентных ставок. Если ставки растут, цена уже выпущенных облигаций падает, ведь свежие выпуски предлагают более высокий купонный доход. А рынок стремится к балансу!

Лестница облигаций помогает смягчить этот риск, так как инвестор регулярно реинвестирует средства в новые бумаги с более высокими ставками.

А если ставки наоборот снижаются? Благодаря "Лестнице облигаций" у инвестора уже есть облигации, купленные ранее — на более выгодных условиях.

По итогу: При наличии прогнозов о повышении ключевой ставки рекомендуется акцентировать внимание на приобретении краткосрочных облигаций со сроком 1–3 года. Если ожидается снижение ставки, следует сосредоточиться на покупке долгосрочных активов с периодом действия 5–10 лет.

Ко всему прочему "Лестница облигаций" обеспечивает регулярный и предсказуемый доход. Поскольку облигации погашаются в разные сроки, например раз в год, инвестор получает стабильный поток выплат. Поэтому стратегия особенно интересна консервативным инвесторам.

Наш телеграм канал

✅️ Стараюсь на ежедневной основе разбирать первичный рынок и находить для Вас интересных эмитентов под различные сценарии. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.

'Не является инвестиционной рекомендацией