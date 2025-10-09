Три угрозы для инвестора: что обвалило рынок и куда он движется?

Как я уже не раз отмечал в своих утренних обзорах, рост котировок индекса был возможен лишь в отсутствие негативных новостей. Как только на первый план вышла геополитика, весь позитив быстро испарился.
📍 Негативную динамику торгов задали заявления замглавы МИД Сергея Рябкова. Он констатировал, что импульс к урегулированию украинского конфликта, возникший после саммита на Аляске, полностью исчерпан. Кроме того, Москва не получила от Вашингтона ответа на свои инициативы по ДСНВ, в связи с чем вопрос о продлении договора в настоящее время не обсуждается.
Также опасения эскалации до уровня новой холодной войны, вызванные взаимными обвинениями США и России по поводу возможных поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», спровоцировали массовые распродажи на российском фондовом рынке.
Санкционная повестка
Появилась новая дата для утверждения 19-го пакета санкций ЕС против России: теперь его рассмотрение в Европарламенте может состояться 22–23 октября в рамках очередного саммита Евросоюза. При этом Венгрия и Словакия, стремясь добиться уступок в своих экономических интересах, рассчитывают отсрочить принятие этих ограничительных мер.
Но негатив на этом не заканчивается
Инфляция в России за последнюю неделю составила 0,23%, с начала года цены выросли на 4,53%, годовая инфляция в РФ на 6 октября выросла до 8,1%. Можно с уверенностью заявить, что ускорение темпов роста потребительских цен будет воспринято как еще один сигнал в пользу паузы в цикле снижения ставки на октябрьском заседании ЦБ.
📍 Что по технике
Индекс закрылся ниже психологически важной отметки в 2600 пунктов, что создает негативный сигнал для рынка. При сохранении текущего давления высока вероятность тестирования уровня поддержки в зоне 2640-2650. Учитывая слабость рынка, стоит быть к этому готовым.
Следующей целью может стать отметка 2500п, однако для такого развития событий потребуются новые негативные факторы, а именно — конкретные решения в сторону эскалации и ужесточения санкционного давления.
Трамп отдает себе отчет, что полный разрыв дипломатических отношений с Россией неприемлем. Сохранение рабочего диалога является для него необходимым условием для продолжения переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Таким образом, его риторика, скорее всего, не выйдет за рамки практической плоскости.
📍 Из корпоративных новостей
Совкомбанк $SVCB ведет переговоры о приобретении одного из крупнейших игроков на рынке страхования жизни — компании Капитал life.
Ozon $OZON планирует запустить собственную управляющую компанию, а в дальнейшем получить брокерскую лицензию.
Группа Астра $ASTR и DIS Group создают технологический альянс для развития отечественных ИТ-решений.
Novabev $BELU акционеры утвердили дивиденды за 1п 2025г в размере 20 руб/акция (ДД 5%), отсечка - 18 октября
ПИК СД рассмотрит вопрос об отмене дивидендной политики. Также СД рекомендовал провести обратный сплит акций с коэффициентом 100 к 1.
СПБ Биржа порядка 10 эмитентов готовятся выйти на рынок капитала, разместить акции и облигации
Яндекс $YDEX СД принял решение о допэмиссии для целей реализации программы долгосрочной мотивации.
• Аутсайдеры: ПИК $PIKK (-9,67%), СПБ Биржа $SPBE (-8,56%), Whoosh $WUSH (-7,82%), Мечел-ап $MTLRP (-7,7%).
09.10.2025 - четверг
• $OZPH - Озон Фарм дата окончания размещения акций допвыпуска
• $NKHP - НКХП последний день с дивидендом 6.54 руб.
