Три угрозы для инвестора: что обвалило рынок и куда он движется?

Как я уже не раз отмечал в своих утренних обзорах, рост котировок индекса был возможен лишь в отсутствие негативных новостей. Как только на первый план вышла геополитика, весь позитив быстро испарился.

📍 Негативную динамику торгов задали заявления замглавы МИД Сергея Рябкова. Он констатировал, что импульс к урегулированию украинского конфликта, возникший после саммита на Аляске, полностью исчерпан. Кроме того, Москва не получила от Вашингтона ответа на свои инициативы по ДСНВ, в связи с чем вопрос о продлении договора в настоящее время не обсуждается.

Также опасения эскалации до уровня новой холодной войны, вызванные взаимными обвинениями США и России по поводу возможных поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», спровоцировали массовые распродажи на российском фондовом рынке.