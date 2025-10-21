Подборка трехлетних облигаций с доходностью до 23%. Что еще не поздно купить?

Продолжаем в рамках подготовки инвестиционных портфелей к очередному заседанию ЦБ по ключевой ставке формировать позиции в инструментах долгового рынка.

В первую очередь нам интересны долгосрочные бумаги с фиксированным купоном, которые позволят зафиксировать высокую купонную доходность на несколько лет вперед.

📍 Топ-8 облигаций с умеренным риском и сроком погашения до трех лет

• РусГидро БО-002Р-08 $RU000A10D3C0 (ААА) Доходность — 16,01%. Купон: 15,45%. Текущая купонная доходность: 15,22% на 2 года 11 месяцев, ежемесячно

• Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (А-) Доходность — 23,00%. Купон: 21,50%. Текущая купонная доходность: 21,04% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно

• ВИС ФИНАНС БО П09 $RU000A10C634 (А+) Доходность — 18,29%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 16,71% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно

• Делимобиль 001Р-06 $RU000A10BY52 (А) Доходность — 21,29%. Купон: 20,00%. Текущая купонная доходность: 19,53% на 2 года 7 месяцев, ежемесячно

• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (А-) Доходность — 21,48%. Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 19,85% на 2 года 7 месяцев, ежемесячно

• ГТЛК 002P-08 $RU000A10BQB0 (АА-) Доходность — 16,41%. Купон: 19,50%. Текущая купонная доходность: 17,72% на 2 года 6 месяцев, ежемесячно

• Вымпелком 001Р-04 $RU000A105WK6 (АА-) Доходность — 16,11%. Купон: 8,85%. Текущая купонная доходность: 10,17% на 2 года 5 месяцев, выплаты 4 раза в год

• ГЛОРАКС оббП04 $RU000A10B9Q9 (ВВВ) Доходность — 20,86%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 22,47% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно

📍 Также в подборку для полной картины, хотелось бы добавить три выпуска с амортизацией - это процесс частичной выплаты номинальной стоимости облигации в течение всего срока обращения актива.

Для инвесторов амортизация облигаций позволяет получать стабильный доход от вложений, а заёмщику — не изыскивать значительную сумму денежных средств единовременно.

• Новабев Групп 003Р-01 $RU000A10CSQ2 (АА) Доходность — 16,07%. Купон: 14,50%. Текущая купонная доходность: 14,49% на 2 года 10 месяца, ежемесячно

• Балтийский лизинг БО-П19 $RU000A10CC32 (АА-) Доходность — 21,89%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 17,71% на 2 года 10 месяцев, ежемесячно

• Группа ЛСР 001Р-11 $RU000A10CKY3 (А) Доходность — 17,85%. Купон: 16,00%. Текущая купонная доходность: 15,98% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно

При понижении ставки вырастет цена облигации, это будет выгодно тем, кто не собирается держать бумагу до погашения.

'Не является инвестиционной рекомендацией