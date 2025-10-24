Сможет ли ЦБ остановить падение? И почему решение по ставке может пройти незамеченным для рынка?

В новый пакет санкций вошли

Поэтапный запрет на поставки СПГ из России и ограничения на поездки российских дипломатов в странах ЕС. Кроме того, в санкционный список добавят еще 117 судов, ряд банков Казахстана и Беларуси, и четыре компании из Китая, в том числе два НПЗ

Из компаний представленных на бирже под санкции ЕС попали: МТС-банк (-1,10%), Соллерс (-2,63%), ДВМП (-4,20%), Полюс (+0,18%).

• Введение США санкций в отношении компаний Роснефть (-3,34%) и Лукойл (-4,8%) способствовало росту цен, в результате чего баррель Brent превысил отметку в $64, компенсируя тем самым прогнозы о предстоящем перенасыщении рынка.

Дать оценку сложившейся ситуации постарался Владимир Путин. Однако рынок акций отреагировал на него нейтрально, поскольку инвесторы не услышали в словах президента каких-либо новых стратегических предложений.

В своём выступлении президент констатировал, что саммит в Будапеште, скорее всего, будет перенесён, а на возможные атаки с применением дальнобойного оружия по объектам внутри страны пообещал дать «очень серьёзный и ошеломляющий» ответ.