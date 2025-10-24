Сможет ли ЦБ остановить падение? И почему решение по ставке может пройти незамеченным для рынка?

В новый пакет санкций вошли
Поэтапный запрет на поставки СПГ из России и ограничения на поездки российских дипломатов в странах ЕС. Кроме того, в санкционный список добавят еще 117 судов, ряд банков Казахстана и Беларуси, и четыре компании из Китая, в том числе два НПЗ
Из компаний представленных на бирже под санкции ЕС попали: МТС-банк (-1,10%), Соллерс (-2,63%), ДВМП (-4,20%), Полюс (+0,18%).
• Введение США санкций в отношении компаний Роснефть (-3,34%) и Лукойл (-4,8%) способствовало росту цен, в результате чего баррель Brent превысил отметку в $64, компенсируя тем самым прогнозы о предстоящем перенасыщении рынка.
Дать оценку сложившейся ситуации постарался Владимир Путин. Однако рынок акций отреагировал на него нейтрально, поскольку инвесторы не услышали в словах президента каких-либо новых стратегических предложений.
В своём выступлении президент констатировал, что саммит в Будапеште, скорее всего, будет перенесён, а на возможные атаки с применением дальнобойного оружия по объектам внутри страны пообещал дать «очень серьёзный и ошеломляющий» ответ.
📍 Что по ставке
Сегодня внимание инвесторов будет приковано к решению ЦБ. В текущей ситуации кажется, что снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. или ее сохранение вряд ли существенно повлияют на динамику рынка. Сильную реакцию может вызвать лишь неожиданное решение регулятора. В противном случае рынок продолжит торговаться в боковом диапазоне.
Сейчас рынок стоит у развилки - или отскок от границы канала, или начало новой волны снижения. Следить стоит за зоной 2520 пунктов - её удержание может стать стартом для восстановления, а пробой вниз покажет, что покупатели окончательно сдались.
Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на сегодня может выступить коридор 2520 - 2620 пунктов. Всем отличного пятничного настроение и удачных торговых решений.
📍 Из корпоративных новостей
ММК МСФО 9 мес 2025г: выручка ₽464,1 млрд (-29,7% г/г), прибыль ₽10,42 млрд (снижение в 6,5 раз г/г)
Ростелеком и Минцифры разрабатывают сервис для госслужащих на базе ИИ
Газпром в третий раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Whoosh планирует удвоить парк электросамокатов и расширить присутствие в Латинской Америке.
Акрон ВОСА состоится 28 ноября по вопросу выплаты дивидендов за 9 мес. 2025 г.
АФК Система планирует скорректировать свою действующую дивидендную политику
Мосбиржа с 28 октября начинает торги фьючерсами на акции 5 глобальных фондов
Икс 5 Пятерочка планирует по итогам года открыть в России свыше 2 тыс. магазинов. Торговая сеть собирается увеличить долю на рынке
• Лидеры: Диасофт $DIAS (+2,4%), Эталон $ETLN (+2,3%), Делимобиль $DELI (+1,9%), Озон Фарма $OZPH (+1,1%).
• Аутсайдеры: СПБ Биржа $SPBE (-5,5%), Лукойл $LKOH (-4,8%), Эн+ $ENPG (-4,3%), ДВМП $FESH (-4,2%).
24.10.2025 - пятница
• $VTBR - ВТБ МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2025г
• $SELG - Селигдар операционные результаты за 9 месяцев 2025 года
• Решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 мск)
• Пресс-конференция ЦБ РФ (15:00 мск)
