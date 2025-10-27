Российский рынок у критической черты: что будет дальше? Разбор событий и перспектив индекса

На фоне отмены запланированного саммита лидеров России и США и введения новых ограничительных мер со стороны США и ЕС, российский фондовый рынок возобновил снижение, вернувшись к минимальным отметкам с начала года.

Слабое закрытие недельной свечи выглядит пугающе, указывая на дальнейшее нисходящее движение. Так ли всё плохо и каковы перспективы на отскок — давайте разбираться:

На прошедшем в пятницу заседании Банк России в четвёртый раз подряд понизил ключевую ставку. Однако инвесторы отреагировали негативно из-за ужесточения среднесрочного инфляционного прогноза и ожиданий по уровню ставки на 2026 год (13-15% вместо 12-13% ранее). Что в совокупности с пересмотром налогооблагаемой базы создают серьёзные риски для дальнейшего роста фондового рынка. Дата следующего заседания — 19 декабря.

📍 Визит Кирилла Дмитриева в США носил двойственный характер: с одной стороны, была продемонстрирована жёсткая позиция (заявления о бессмысленности санкций и испытания «Буревестника»), а с другой — намечены пути для деэскалации.

По итогам визита Дмитриева ожидается организация встречи американских конгрессменов с депутатами Госдумы. Сохранение этого канала для диалога по сложным вопросам говорит о том, что возможности для взаимодействия ещё не исчерпаны.

📍 На предстоящей неделе три ключевых фактора будут определять динамику рынка: реакция на среднесрочный прогноз ЦБ, геополитический фон и корпоративные новости, включая отчеты за III квартал. Также стоит выделить:

• 30 октября, в Южной Корее должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином, на повестке - торговые отношения.

• 02 ноября состоится совещание восьми стран ОПЕК+, которые осуществляют добровольное сокращение добычи нефти. В него входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир.

📍 Индекс Мосбиржи ждет решающая проверка: Главный рубеж обороны — 2520–2500 пунктов. Отскок отсюда возможен, но если геополитическое давление наряду с санкционным продолжится, падение ниже 2500 станет реальностью.

Ключевые акции индекса тоже у критических уровней, и любой негатив способен обрушить рынок, заставив инвесторов перейти в консервативные активы. Ближайшее сопротивление при отскоке — наклонная линия от начала недели в области 2565,5 п.

📍 Из корпоративных новостей:

Селигдар отчет за девять месяцев: Производство лигатурного золота выросло на 8%, олова — на 48%, меди — на 21%. Совокупная выручка от продаж увеличилась на 45%.

Русолово увеличило производство олова за 9 мес 2025г на 48% г/г, производство меди - на 21% г/г, производство вольфрама в концентрате - на 90%

Полюс $PLZL РСБУ 9 мес 2025г: Чистая прибыль ₽127,93 млрд (рост в 34,5 раза г/г), 05 ноября 2025 года - СД решит по дивидендам

Совкомфлот $FLOT РСБУ 9 мес 2025 г: Выручка ₽87 млн (снижение в 42,8 раза г/г), Чистый убыток ₽673 млн (против прибыли ₽3,94 млрд годом ранее)

ЛСР РСБУ 9 мес 2025 г: Выручка ₽17,60 млрд (-52,8% г/г), Чистая прибыль ₽12,31 млрд (снижение в 2,3 раза г/г)

РуссНефть $RNFT РСБУ 9 мес 2025 г: Выручка ₽176,42 млрд (-21,0% г/г), Чистая прибыль ₽5,13 млрд (снижение в 6,3 раза г/г)

ЭсЭфАй СД одобрил продажу чуть более 716,8 тыс. казначейских акций

ВТБ $VTBR отчитался за девять месяцев. Год к году чистая прибыль выросла на 1,5% при рентабельности капитала 18,6%. Чистый процентный доход упал на 36,5%, чистый комиссионный — вырос на 21,2%.

• Лидеры: ЭсЭфАй $SFIN (+6,06%), Whoosh $WUSH (+1,80%), Циан $CNRU (+1,46%).

• Аутсайдеры: АФК Система $AFKS (-6,42%), Мечел-ап $MTLRP (-3,49%), Мечел-ао $MTLR (-3,16%).

27.10.2025 - понедельник

• $X5 - Икс 5 отчётность по МСФО за 9 месяцев 2025 г.

• $UGLD - ЮГК отчет по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.

• $CNRU - Циан СД по дивидендам за 9 месяцев 2025 г.

• $GAZP - Газпром СД обсудит изменение инвестпрограммы на 2025 г.

