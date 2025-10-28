Что такое гэпы и всегда ли они закрываются? Как на этом заработать

📍 Всегда ли закрываются гэпы?

Статистика говорит нам, что большинство гэпов закрываются.

Закрытие гэпа - это возвращение цены к уровням, которые были актуальны до гэпа. Визуально график проходит предшествующую дыру. Как будто заполняет её на последующих временных отрезках. Если, например, цена вчера была 100Р, а сегодня открылась 90Р, то есть смысл купить в расчёте на рост до 100Р.

Есть важный нюанс: однозначного ответа на вопрос «когда закроется гэп?» нету. То есть, произойдёт это в следующий день или через годы - не известно. А значит, торговля на гэпах - рисковое занятие.

Дивидендные гэпы, которые образуются на фоне растущего рынка, тоже закрываются достаточно быстро. Плюсом к этой логике событий является и то, что выплата дивидендов - это вовсе не плохая новость. Скорее даже хорошая. Просто для тех, кто кто покупает после гэпа, эта хорошая новость не отражается на кошельке. Просто улучшает настроение.