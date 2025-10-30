Хрупкое затишье: рынок ждет сигналов между надеждой и рисками

Лишь небольшому количеству компаний в нынешних условиях удается демонстрировать умеренный рост, в то время как большая часть эмитентов находится в стагнации. Таким образом, текущий рост выглядит скорее технической коррекцией на фоне перепроданности.

На финансовом рынке вновь внимательно следили за выступлениями главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая подчеркивала важность доверия инвесторов и достаточности капитала в банковском секторе. Минфин со своей стороны подтвердил, что проводимая бюджетная политика создает предпосылки для снижения ключевой ставки в 2026 году.

Также Минфин принял решение согласиться с предложением о поэтапном введении НДС для компаний на упрощенной системе налогообложения. Совокупность этих факторов позволяет с осторожностью предполагать, что фаза снижения ключевой ставки может проходить без долгих пауз.

📍 Вышедшая после закрытия основной сессии статистика добавила аргументов в пользу смягчения монетарной политики: недельная инфляция замедлилась до 0,16% с 0,22%, а безработица впервые с зимы оторвалась от рекордных минимумов.

Экономика остывает — и замедление роста зарплат до 12,2% после 16% в июле, и рост ВВП всего на 0,6% в III квартале это подтверждают. На этом фоне снижение ключевой ставки в декабре выглядит все более обреченным.