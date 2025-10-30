Хрупкое затишье: рынок ждет сигналов между надеждой и рисками

Лишь небольшому количеству компаний в нынешних условиях удается демонстрировать умеренный рост, в то время как большая часть эмитентов находится в стагнации. Таким образом, текущий рост выглядит скорее технической коррекцией на фоне перепроданности.
На финансовом рынке вновь внимательно следили за выступлениями главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая подчеркивала важность доверия инвесторов и достаточности капитала в банковском секторе. Минфин со своей стороны подтвердил, что проводимая бюджетная политика создает предпосылки для снижения ключевой ставки в 2026 году.
Также Минфин принял решение согласиться с предложением о поэтапном введении НДС для компаний на упрощенной системе налогообложения. Совокупность этих факторов позволяет с осторожностью предполагать, что фаза снижения ключевой ставки может проходить без долгих пауз.
📍 Вышедшая после закрытия основной сессии статистика добавила аргументов в пользу смягчения монетарной политики: недельная инфляция замедлилась до 0,16% с 0,22%, а безработица впервые с зимы оторвалась от рекордных минимумов.
Экономика остывает — и замедление роста зарплат до 12,2% после 16% в июле, и рост ВВП всего на 0,6% в III квартале это подтверждают. На этом фоне снижение ключевой ставки в декабре выглядит все более обреченным.
Что по ожиданиям
Индекс Мосбиржи демонстрирует признаки стабилизации, преодолев психологически важную отметку 2520 пункта. В отсутствие существенных катализаторов ожидаю движение в боковом диапазоне 2500–2560п, пока не появятся четкие сигналы для выхода из зоны консолидации.
Рынок, казалось бы, успокоился, отыграв санкционный спад. Но эта стабильность обманчива. Теперь даже локальная плохая новость (например, о дивидендах Лукойла или продаже активов) может стать спусковым крючком для глубокой коррекции. Это главный риск на текущий момент.
📍 Из корпоративных новостей
Аэрофлот авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения
Европлан 19 ноября отчитается по МСФО за 9 мес 2025 года и проведет День Инвестора, 31 октября отчет по РСБУ за 9 мес 2025г
Северсталь видит перспективным возобновление экспорта по южному направлению
РусАгро в III квартале увеличила выручку на 28%, до 105,85 млрд рублей
Газпром отчет РСБУ за 9 месяцев 2025 года: чистый убыток составил 170,315 млрд рублей по сравнению с убытком в 309,111 млрд рублей
Лукойл дисконт на продажу зарубежных активов может составить до 70%
Яндекс МСФО 3 кв 2025г: Выручка выросла на 32% г/г до ₽366,1 млрд, Скорр EBITDA ₽78,1 млрд (+4,3% г/г)
Инарктика РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽0,784 млрд (снижение в 4,8 раза г/г), Прибыль ₽0,58 млрд (снижение в 6,1 раза г/г)
• Лидеры: Whoosh $WUSH (+4,5%), Полюс $PLZL (+4,1%), Татнефть $TATN (+3,6%), РусАгро $RAGR (+3,4%).
• Аутсайдеры: Россети Центр $MRKC (-3,8%), Башнефть $BANE (-2,3%), СПБ Биржа $SPBE (-1,6%).
30.10.2025 — четверг
• $HYDR - РусГидро отчёт РСБУ за 9 месяцев 2025 года
• $ELFV - ЭЛ5-Энерго отчёт МСФО за 9 месяцев 2025 года
• $MDMG - Мать и дитя операционные результаты за 3 квартал 2025 года
• $SFIN - SFI отчет по РСБУ за 9 месяцев 2025 года
• $FIXR - Фикс Прайс финансовые результаты за 3 кв и 9 мес 2025 года
• $AFLT - Аэрофлот РСБУ 9м 2025г
• $ZAYM - Займер финансовые результаты за 3 квартал 2025 года.
