Разбираем драйверы недели, перспективы рубля и идеи для сохранения капитала

Попытка подъема, поддержанная данными по инфляции и ослаблением рубля, не удалась. Как только индекс приблизился к отметке 2560 пунктов, стало ясно, что поддержки извне нет, и он снова развернулся вниз.
Отсутствие драйверов и череда предпраздничных выходных, скорее всего, приведут к снижению торговой активности. Напряженная геополитическая обстановка подталкивает часть инвесторов к осторожности: они фиксируют позиции или откладывают инвестиции.
📍 Ожидаю, что на предстоящей короткой неделе индекс Мосбиржи будет колебаться в боковом диапазоне 2500 - 2565 пунктов без ярко выраженного тренда.
Инвесторы будут следить за инфляцией и другими данными, которые влияют на ставку ЦБ. Растущие надежды на новое снижение КС до конца года поддержат интерес к покупкам. В то же время рубль может немного ослабнуть из-за сезонного увеличения трат и ухудшения платёжного баланса. Если рубль подешевеет, это может положительно сказаться на акциях компаний экспортеров.
В октябре года индекс PMI обрабатывающих отраслей опустился до 48 — против 48,2 в сентябре. Темпы сокращения продаж стали самыми высокими за последние три месяца. Основные причины этому - финансовые трудности клиентов и ослаблением спроса.
Нефть немного подорожала в конце недели, но цена на марку Brent всё ещё не может преодолеть барьер в $65. Рынок замер в ожидании: все следят за слухами из США о возможных военных действиях против Венесуэлы. Если этот сценарий воплотится в жизнь, это может резко сократить поставки нефти и поднять цены выше $70.
📍 Анонс предстоящих постов
На этой неделе основное внимание мы уделим поиску возможностей на первичном рынке облигаций. В фокусе будут облигации с плавающей ставкой (флоатеры) от МТС и Яндекса, а также долговые бумаги Росинтер Ресторантс.
Сейчас, когда рынок сильно подвержен новостному фону и полон неопределенности, главная задача для инвестора — вложить деньги так, чтобы хотя бы не потерять их, поэтому к выбору активов нужно подходить очень внимательно и я вам с этим помогу.
📍 Из корпоративных новостей
Лукойл $LKOH РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽1,95 трлн (-8,1% г/г), Чистая прибыль ₽352,48 млрд (-14,1% г/г)
Самолёт $SMLT РСБУ 9 мес 2025 г: Выручка ₽10,84 млрд (+54,1% г/г), Чистая прибыль ₽218 млн (снижение в 8,2 раза г/г)
Камаз $KMAZ РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽203,1 млрд (-11,2% г/г), Убыток ₽29,1 млрд против убытка ₽3,8 млрд годом ранее
Россети РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽275,43 млрд (+5,9% г/г), Чистая прибыль ₽153,15 млрд (рост в 64 раза г/г)
Соллерс РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽365,7 млн (+9,3% г/г), Чистая прибыль ₽4,02 млрд (-16,3% г/г)
Транснефть $TRNFP РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽955,1 млрд (+1,2% г/г), Чистая прибыль ₽105,1 млрд (+8,4% г/г)
СПб Биржа объем сделок российскими ценными бумагами по итогам октября 2025г вырос на 22,03% м/м до ₽170,31 млрд
ДОМ.РФ МСФО 9 мес 2025г: Чистая прибыль ₽62,28 млрд (+7,3% г/г), 3 кв 2025г: Чистая прибыль ₽23,16 млрд (-3,4% г/г)
ЮГК РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽17,65 млрд (-12,7% г/г), Убыток ₽5,1 млрд против убытка ₽3,26 млрд годом ранее
• Лидеры: Whoosh $WUSH (+3,6%), ФСК Россети $FEES (+1,85%), Русал $RUAL (+1,8%), Мать и дитя $MDMG (+1,58%).
• Аутсайдеры: Глоракс $GLRX (-1,58%), ЮГК $UGLD (-1,3%), Газпром нефть $SIBN (-0,77%).
03.11.2025 - понедельник
• $OGKB - ОГК 2 последний день с дивидендом 0.0598167018 руб за акцию.
