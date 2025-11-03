Разбираем драйверы недели, перспективы рубля и идеи для сохранения капитала

Попытка подъема, поддержанная данными по инфляции и ослаблением рубля, не удалась. Как только индекс приблизился к отметке 2560 пунктов, стало ясно, что поддержки извне нет, и он снова развернулся вниз.

Отсутствие драйверов и череда предпраздничных выходных, скорее всего, приведут к снижению торговой активности. Напряженная геополитическая обстановка подталкивает часть инвесторов к осторожности: они фиксируют позиции или откладывают инвестиции.

📍 Ожидаю, что на предстоящей короткой неделе индекс Мосбиржи будет колебаться в боковом диапазоне 2500 - 2565 пунктов без ярко выраженного тренда.

Инвесторы будут следить за инфляцией и другими данными, которые влияют на ставку ЦБ. Растущие надежды на новое снижение КС до конца года поддержат интерес к покупкам. В то же время рубль может немного ослабнуть из-за сезонного увеличения трат и ухудшения платёжного баланса. Если рубль подешевеет, это может положительно сказаться на акциях компаний экспортеров.