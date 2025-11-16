Результат стратегии: +4,75% за месяц. Детальный разбор облигационного портфеля

📍 На данный момент в портфеле 22 облигации и 3 фонда

Вместо перечисления всех бумаг, предлагаю ознакомиться со структурой портфеля на приложенном скриншоте — он наглядно показывает распределение долей. Более полезным будет разбор сделок за последний месяц: расскажу, что было куплено и почему:

• Селигдар 001Р-07 $RU000A10D3X6 (А+) Флоатер. Купон: КС+4,5% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

Флоатеры в нынешнее время с пересмотром налоговой базы снова актуальны. С начала года инфляция перестанет замедляться прежними темпами, а значит оснований для ЦБ пересматривать ставку в пользу резкого снижения сводится практически к нулю.

• Полностью продал облигации Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4 зафиксировав профит +304 ₽.

Анализ финансовой отчетности АО «Монополия» свидетельствует о высоком риске дефолта, особенно по облигациям с погашением в начале 2026 года. Не вижу смысла рисковать своими средствами, строя предположения о способности компании расплатиться по долгам. Буду просто наблюдать за развитием событий.