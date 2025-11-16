Результат стратегии: +4,75% за месяц. Детальный разбор облигационного портфеля

Напомню, что первая сделка была совершена 19.05.2025 года. С тех пор портфель заметно вырос. Этот результат — прямое доказательство, что мы попали в нужный момент для создания облигационной стратегии.
📍 Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи полной доходности MCFTRR
• За последний месяц: +4,75%
• За все время: +11,92%
Изначально инвестиционный портфель пополнялся облигациями взятыми с первичного рынка, так как по ним можно было зафиксировать более высокую доходность. Сейчас же после перехода к циклу снижения КС таких вариантов стало на порядок меньше.
📍 Инвестиционный портфель диверсифицирован для разных сценариев на рынке
• Корпоративные облигации: как основа для дохода.
• Валютные инструменты: служат хеджированием геополитических рисков.
• Длинные ОФЗ: для игры на рост котировок в ожидании смягчения денежно-кредитной политики.
• Фонды акций: обеспечивают участие в росте крупнейших компаний, определяющих динамику индекса МосБиржи.
📍 На данный момент в портфеле 22 облигации и 3 фонда
Вместо перечисления всех бумаг, предлагаю ознакомиться со структурой портфеля на приложенном скриншоте — он наглядно показывает распределение долей. Более полезным будет разбор сделок за последний месяц: расскажу, что было куплено и почему:
• Селигдар 001Р-07 $RU000A10D3X6 (А+) Флоатер. Купон: КС+4,5% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно
Флоатеры в нынешнее время с пересмотром налоговой базы снова актуальны. С начала года инфляция перестанет замедляться прежними темпами, а значит оснований для ЦБ пересматривать ставку в пользу резкого снижения сводится практически к нулю.
• Полностью продал облигации Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4 зафиксировав профит +304 ₽.
Анализ финансовой отчетности АО «Монополия» свидетельствует о высоком риске дефолта, особенно по облигациям с погашением в начале 2026 года. Не вижу смысла рисковать своими средствами, строя предположения о способности компании расплатиться по долгам. Буду просто наблюдать за развитием событий.
📍 Мысли по рынку
Индекс RGBI демонстрирует активный рост на фоне снижения инфляции. По мере приближения к заседанию ЦБ (19 декабря) рынок облигаций будет спекулятивно переоцениваться в ожидании снижения ключевой ставки более чем на 0,5 п.п.
В отличие от облигаций, акции испытывают сильное давление из-за санкций в нефтяном секторе и заморозки мирных переговоров по Украине.
В рамках моей стратегии покупка отдельных акций не планируется — вместо этого я использую фонды акций, которые лучше соответствуют консервативному подходу. Поэтому на падениях индекса МосБиржи я увеличиваю долю этих фондов в портфеле.
Также по мере снижения ключевой ставки облигации станут менее привлекательными. Как только их доходность сравняется с дивидендной, капитал начнет перетекать в акции, ускоряя рост рынка.
📍 Чтобы заранее занять позицию в этой динамике, все полученные купоны направляю на покупку фондов акций:
• $TMOS - Крупнейшие компании РФ
• $TITR - Российские Технологии
• $TLCB - Локальные валютные облигации
Статистика за все время:
• Текущая стоимость портфеля: 296 759,74 ₽
• Ежегодный купонный доход - 39 255,30 ₽
• Ежемесячный купонный доход - 3 271,27 ₽
Общая доля фондов в структуре портфеля: c 3,9% увеличил до 8,6%
Стратегия, которая работает сама. Не требует постоянного внимания к рынку, но при этом обеспечивает надежную диверсификацию и прогнозируемую доходность.
📍 В планах на следующий месяц: по мере снижения индекса МосБиржи продолжать увеличивать долю в фондах на акции. Планирую, что к концу года их вес в портфеле достигнет 15%.
Будет интересно узнать, какой стратегии на фондовом рынке вы сейчас придерживаетесь. Расскажите в комментариях, что покупаете и почему.
✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем телеграм канале
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию