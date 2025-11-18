Почему рынок провалится к минимумам года несмотря на замедление инфляции?

В случае пробития этой отметки индекс, с высокой долей вероятности, возобновит движение к уровню 2450 пунктов, который является минимумом с начала года. Основным негативным фактором остается геополитика: обостряются риски введения вторичных санкций США в отношении торговых партнёров России.
Для перелома тенденции требуется уверенное закрепление выше 2530 пунктов, однако текущая торговля ниже 2550п указывает на доминирование продавцов.
📍 Из негативного
Санкционное давление на Лукойл и Роснефть привело к резкому увеличению дисконта на российскую нефть Urals, который, как сообщает Bloomberg, теперь превышает $20 за баррель. В результате котировки в Новороссийске обвалились до $36,61, обновив минимум с марта прошлого года. Аналогичное снижение зафиксировано и в балтийском регионе.
Подобная динамика существенно ударит по доходам российских нефтяных компаний и сократит налоговые поступления в бюджет, где доля нефти и газа составляет примерно четверть всех доходов.
К числу потенциальных покупателей международных активов Лукойла может присоединиться американский гигант Chevron. Как информируют источники Reuters, компания изучает вариант приобретения лишь части активов.
Ранее сообщалось о заинтересованности в них со стороны фонда Carlyle. Переговоры по сделке продолжаются, и крайний срок для их завершения был перенесен на 13 декабря.
📍 Единственный краткосрочный позитив исходит от Росстата
Замедление инфляции в октябре немного поддерживает рынок. Снижение инфляции три недели подряд повышает шансы на скорейшее смягчение денежно-кредитной политики, что нравится инвесторам.
Однако этот эффект будет временным — с начала следующего года повышение НДС и изменение налогооблагаемой базы. В худшем случае это может привести к заморозке цикла смягчения денежно-кредитной политики на несколько кварталов.
Отказываться от сценария новогоднего ралли преждевременно: Рынок может получить импульс к росту в декабре: с одной стороны, после квартальной экспирации часто наблюдается приток средств, а с другой — не стоит сбрасывать со счетов возможность позитивных изменений в геополитике.
Моя стратегия пока — выжидательная, с фокусом на точечный поиск идей на долговом рынке. Считаю, что время для акций ещё не настало, если только ваш инвестиционный горизонт больше двух лет.
📍 Из корпоративных новостей
ВИ.ру МСФО 9 мес 2025г: Выручка ₽134,33 млрд (+11,6% г/г), Чистая прибыль ₽1,39 млрд (рост в 11,5 раз г/г)
Т-Инвестиции $T предоставили доступ к заблокированным бумагами на внебиржевом рынке Мосбиржи
Газпром $GAZP СД 25 ноября обсудит реализацию крупнейших инвестиционных проектов
Яндекс $YDEX СД определил цену допэмиссии для Программы мотивации - 3980,5 руб/акция
ПИК отказался от обратного сплита акций и пересматривает дивполитику.
ММЦБ СД рекомендовал дивиденды за 3 кв 2025г в размере 3 руб/акция (ДД 2,8%), ВОСА - 19 декабря, отсечка - 30 декабря
Татнефть $TATN СД рекомендовал дивиденды за 3кв 2025г в размере 8,13 руб на обычку и преф (ДД 1,5%), ВОСА - 24 декабря, отсечка - 11 января.
• Лидеры: ПИК $PIKK (+10,57%), Европлан $LEAS (+2,27%), Сургутнефтегаз-ао $SNGS (+1,29%).
• Аутсайдеры: Соллерс $SVAV (-4,97%), Лукойл $LKOH (-3,71%), Озон $OZON (-2,71%).
18.11.2025 - вторник
• $HNFG - Хендерсон операционные результаты за 10 месяцев 2025 года
• $MGKL - Мосгорломбард операционные результаты за 10 месяцев 2025 года
• $ROSN - Роснефть СД в повестке вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2025 г.
