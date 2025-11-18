Почему рынок провалится к минимумам года несмотря на замедление инфляции?

📍 Из негативного

Санкционное давление на Лукойл и Роснефть привело к резкому увеличению дисконта на российскую нефть Urals, который, как сообщает Bloomberg, теперь превышает $20 за баррель. В результате котировки в Новороссийске обвалились до $36,61, обновив минимум с марта прошлого года. Аналогичное снижение зафиксировано и в балтийском регионе.

Подобная динамика существенно ударит по доходам российских нефтяных компаний и сократит налоговые поступления в бюджет, где доля нефти и газа составляет примерно четверть всех доходов.

К числу потенциальных покупателей международных активов Лукойла может присоединиться американский гигант Chevron. Как информируют источники Reuters, компания изучает вариант приобретения лишь части активов.

Ранее сообщалось о заинтересованности в них со стороны фонда Carlyle. Переговоры по сделке продолжаются, и крайний срок для их завершения был перенесен на 13 декабря.