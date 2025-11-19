Что нужно успеть инвестору до конца года? Пошаговая инструкция

📍 Программа долгосрочных сбережений

Если ваши планы — иметь не только государственную пенсию, но и частную, можно успеть открыть программу долгосрочных сбережений.

Суть программы: участник осуществляет добровольные взносы, а оператор программы (негосударственный пенсионный фонд) инвестирует их, тем самым обеспечивая доходность вложений.

• Софинансирование от государства до 36 000 рублей в год в течение 10 лет после вступления в программу. На господдержку смогут рассчитывать те, кто будет делать ежегодные взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2 000 рублей.

• Ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до 400 тысяч рублей в год, возврат на руки от 52 тысяч до 88 тысяч в зависимости от дохода.

• Внесённые средства граждан застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

• Минимальный срок участия в программе — 15 лет.

• Возможность забрать часть накоплений или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода при наступлении «особых жизненных ситуаций».