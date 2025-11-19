ЦОК ОК МП 18.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Виталий Быков
Инвестиции

Что нужно успеть инвестору до конца года? Пошаговая инструкция

Конец года — подходящее время, чтобы внимательно пересмотреть свой инвестиционный портфель, навести в нем порядок и подготовить его к налоговым платежам. Разберем по шагам, что инвестор может успеть до января.

📍 Открыть и пополнить ИИС

Чтобы гарантированно получить налоговый вычет уже в 2026 году, внесите деньги до конца 2025-го. Это работает как для старого ИИС, так и для нового ИИС-3.

Можно завести средства на ИИС и пока разместить их в фонд денежного рынка. Так вы и вычет получите, и средства будут работать.

Некоторые преимущества перехода на ИИС-3:

Отсутствие лимита на пополнение. В отличие от старых ИИС, где есть ограничение в 1 млн рублей, ИИС-3 можно пополнять на любую сумму.

Возможность открыть до трёх счетов одновременно. Это позволяет диверсифицировать инвестиции по стратегиям, открыть ИИС у разных брокеров, закрыть один из счетов и снять с него средства, если понадобится.

📍 Программа долгосрочных сбережений

Если ваши планы — иметь не только государственную пенсию, но и частную, можно успеть открыть программу долгосрочных сбережений.

Суть программы: участник осуществляет добровольные взносы, а оператор программы (негосударственный пенсионный фонд) инвестирует их, тем самым обеспечивая доходность вложений.

• Софинансирование от государства до 36 000 рублей в год в течение 10 лет после вступления в программу. На господдержку смогут рассчитывать те, кто будет делать ежегодные взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2 000 рублей.

• Ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до 400 тысяч рублей в год, возврат на руки от 52 тысяч до 88 тысяч в зависимости от дохода.

• Внесённые средства граждан застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

• Минимальный срок участия в программе — 15 лет.

• Возможность забрать часть накоплений или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода при наступлении «особых жизненных ситуаций».

📍 Проверяем брокерский счет, чтобы оплатить налоги

Налоги по дивидендам снимают сразу, когда они поступают на счет. А вот налоги с прибыли от продажи ценных бумаг брокер рассчитывает и снимает раз в год. Кроме случаев, когда вы продавали бумаги и снимали деньги в течение года: тогда налог взимают при снятии средств.

В декабре инвестору нужно проверить свободные средства на брокерском счете: их должно быть достаточно, чтобы брокер мог снять налоги за год в январе. Иначе придется платить их самостоятельно.

Снизить налогооблагаемую базу

Когда в течение года вы фиксируете прибыль по каким-либо позициям, у вас накапливается налогооблагаемая база (если фиксируете убыток, она уменьшается).

Если у вас есть в портфеле убыточные позиции, с их помощью можно уменьшить налоги, которые вы заплатите в следующем году. Для этого нужно продать позицию, тем самым зафиксировав убыток.

• Затем эту позицию можно тут же восстановить. В результате, ваш портфель никак не изменится, а сумма налога к уплате в следующем году уменьшится.

Важный момент - при такой операции налоговое обязательство не исчезает, а просто переносится на более поздний срок.

Как это сделать расскажу на примере брокера Т-Банк:

  • в приложении Т-инвестиции открываем:

  • чат поддержки

  • выбираем мой налог

  • брокерский счёт и инвесткопилка

  • налог на конкретную дату

  • на сегодня

Важный момент: Вариант "Фиксации убыточных позиций", подойдет только тем, кто не планирует инвестировать в долгую или же получить "Вычет по сроку владения".

📍 Продумать стратегию инвестирования

Стоит определиться со сроком инвестирования, склонностью к риску, балансом активов в портфеле.

Ребалансировка портфеля

Это нужно, чтобы проконтролировать риски и доходность портфеля, восстановить изначальное соотношение инструментов.

Разобраться с долгами

Если у Вас есть долги, то перед новым годом стоит сделать все возможное, чтобы от них избавиться. Возможно, стоит пересмотреть свои финансовые планы и выбрать более экономичные варианты расходов.

✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем телеграм канале.

'Не является инвестиционной рекомендацией

Информации об авторе

Виталий Быков

Виталий Быков

Финансовый аналитик в самозанятый

6 подписчиков180 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет