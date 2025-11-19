Что нужно успеть инвестору до конца года? Пошаговая инструкция

📍 Открыть и пополнить ИИС
Чтобы гарантированно получить налоговый вычет уже в 2026 году, внесите деньги до конца 2025-го. Это работает как для старого ИИС, так и для нового ИИС-3.
Можно завести средства на ИИС и пока разместить их в фонд денежного рынка. Так вы и вычет получите, и средства будут работать.
Некоторые преимущества перехода на ИИС-3:
• Отсутствие лимита на пополнение. В отличие от старых ИИС, где есть ограничение в 1 млн рублей, ИИС-3 можно пополнять на любую сумму.
• Возможность открыть до трёх счетов одновременно. Это позволяет диверсифицировать инвестиции по стратегиям, открыть ИИС у разных брокеров, закрыть один из счетов и снять с него средства, если понадобится.
📍 Программа долгосрочных сбережений
Если ваши планы — иметь не только государственную пенсию, но и частную, можно успеть открыть программу долгосрочных сбережений.
Суть программы: участник осуществляет добровольные взносы, а оператор программы (негосударственный пенсионный фонд) инвестирует их, тем самым обеспечивая доходность вложений.
• Софинансирование от государства до 36 000 рублей в год в течение 10 лет после вступления в программу. На господдержку смогут рассчитывать те, кто будет делать ежегодные взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2 000 рублей.
• Ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до 400 тысяч рублей в год, возврат на руки от 52 тысяч до 88 тысяч в зависимости от дохода.
• Внесённые средства граждан застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.
• Минимальный срок участия в программе — 15 лет.
• Возможность забрать часть накоплений или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода при наступлении «особых жизненных ситуаций».
📍 Проверяем брокерский счет, чтобы оплатить налоги
Налоги по дивидендам снимают сразу, когда они поступают на счет. А вот налоги с прибыли от продажи ценных бумаг брокер рассчитывает и снимает раз в год. Кроме случаев, когда вы продавали бумаги и снимали деньги в течение года: тогда налог взимают при снятии средств.
В декабре инвестору нужно проверить свободные средства на брокерском счете: их должно быть достаточно, чтобы брокер мог снять налоги за год в январе. Иначе придется платить их самостоятельно.
Снизить налогооблагаемую базу
Когда в течение года вы фиксируете прибыль по каким-либо позициям, у вас накапливается налогооблагаемая база (если фиксируете убыток, она уменьшается).
Если у вас есть в портфеле убыточные позиции, с их помощью можно уменьшить налоги, которые вы заплатите в следующем году. Для этого нужно продать позицию, тем самым зафиксировав убыток.
• Затем эту позицию можно тут же восстановить. В результате, ваш портфель никак не изменится, а сумма налога к уплате в следующем году уменьшится.
• Важный момент - при такой операции налоговое обязательство не исчезает, а просто переносится на более поздний срок.
Как это сделать расскажу на примере брокера Т-Банк:
в приложении Т-инвестиции открываем:
чат поддержки
выбираем мой налог
брокерский счёт и инвесткопилка
налог на конкретную дату
на сегодня
Важный момент: Вариант "Фиксации убыточных позиций", подойдет только тем, кто не планирует инвестировать в долгую или же получить "Вычет по сроку владения".
📍 Продумать стратегию инвестирования
Стоит определиться со сроком инвестирования, склонностью к риску, балансом активов в портфеле.
Ребалансировка портфеля
Это нужно, чтобы проконтролировать риски и доходность портфеля, восстановить изначальное соотношение инструментов.
Разобраться с долгами
Если у Вас есть долги, то перед новым годом стоит сделать все возможное, чтобы от них избавиться. Возможно, стоит пересмотреть свои финансовые планы и выбрать более экономичные варианты расходов.
'Не является инвестиционной рекомендацией
