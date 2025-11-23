Что такое скользящие средние и как на них заработать

Тема скользящих средних кажется сложной из-за обилия стратегий и их разновидностей. Однако, чтобы в ней разобраться, достаточно понять несколько фундаментальных основ.

Именно эти основы станут темой поста:

Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) – это один из самых универсальных и популярных индикаторов на рынке, который может быть использован для торговли по тренду.

С помощью скользящей средней можно оценить динамику актива, а также предугадать, куда он будет двигаться дальше. Кроме того, с помощью Moving average инвесторы определяют момент, когда покупать или продавать актив.

📍 Давайте рассмотрим 3 основных вида Скользящих Средних:

• Простая скользящая средняя (SMA) - работает по принципу "все цены равны". Она просто усредняет цены закрытия за выбранный период, не выделяя последние данные. Формула элементарна: сложить цены и разделить на их количество.

• WMA (Weighted Moving Average) — Взвешенная скользящая средняя — это усовершенствованная версия SMA, которая решает её ключевой недостаток. Если в SMA все цены имеют одинаковый вес, то WMA целенаправленно присваивает больший вес последним данным, считая их более значимыми.

• EMA (Exponential Moving Average) - Экспоненциальная Скользящая Средняя - это уже модификация WMA, но более усовершенствованная формула, в которой вводится коэффициент. По сути EMA получается более гибкая и мобильная.

Проще говоря: EMA — это самый быстрый и чувствительный вариант скользящих средних, который первым показывает развороты тренда.

Скользящие средние — ваш помощник в определении ключевых уровней

Этот инструмент помогает трейдерам четко видеть на графике значимые ценовые уровни — поддержки и сопротивления, что делает торговлю более системной.

📍 Как работают уровни поддержки и сопротивления?

• Уровень поддержки — это ценовой минимум за выбранный период, от которого цена неоднократно «отталкивалась» вверх. Чем больше таких отскоков, тем сильнее и значимее уровень.

• Как действовать: Когда цена в очередной раз приближается к подтвержденному уровню поддержки, это рассматривается как потенциальная точка для покупки.

• Уровень сопротивления — это противоположность поддержки, ценовой максимум, который актив с трудом преодолевает. Сильным его делает многократное тестирование и последующее снижение цены.

• Как действовать: Достижение ценой уровня сопротивления — сигнал к фиксации прибыли или подготовке к продаже, так как высока вероятность разворота вниз.

Почему это работает? Хотя 100% гарантий не бывает, многократное отталкивание цены от одного уровня показывает, что рынок в прошлом уже признавал его справедливым. Множество трейдеров следят за этими уровнями и действуют единообразно.

Пересечение двух скользящих средних:

Возможны ситуации, когда пересекаются два графика. Самым распространенным примером здесь является пересечение 50-дневней (EMA50) и 200-дневной (EMA200) скользящих средних.

📍 Самые распространенные ситуации — «золотой» крест и «мертвый» крест.

• "Золотой" крест — это когда 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную снизу вверх. Это указывает на то, что цена за последние 50 дней неуклонно растет, это сигнал покупать.

• "Мертвый" крест — это ситуация, когда EMA50 пересекает EMA200 сверху вниз. Актив надо продавать.

Настроить период и тип скользящей средней (SMA или EMA) можно непосредственно в вашем торговом терминале или инвестиционном приложении. Среди трейдеров наиболее популярны стандартные периоды: 20, 50, 100 и 200.

Важный нюанс: Чем больше выбранный период, тем сильнее индикатор отстает от текущей цены и тем реже они соприкасаются. Не стоит выбирать слишком длинные периоды без необходимости — главная задача состоит в том, чтобы индикатор оставался полезным и отражал актуальную рыночную динамику, а не просто сглаживал все колебания.

✅️ Больше аналитики — в нашем Telegram-канале. Там же мой актуальный обзор облигационного портфеля и личные сделки.

'Не является инвестиционной рекомендацией