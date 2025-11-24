На пороге коррекции: чем грозит рынку непримиримость сторон в переговорах

Первые реакции на американский мирный план, поступившие в выходные, оказались резко негативными. Документ не нашел поддержки ни у Украины, ни у европейских лидеров:

По итогам переговоров в Женеве США и Украина согласовали альтернативный мирный план, который был опубликован в виде документа ЕС по урегулированию конфликта.

Сразу стоит сказать, что с высокой долей вероятности, Россия отвергнет этот план в его текущем виде, поскольку он практически полностью игнорирует её ключевые интересы и первоначальные цели «спецоперации».