На пороге коррекции: чем грозит рынку непримиримость сторон в переговорах

Первые реакции на американский мирный план, поступившие в выходные, оказались резко негативными. Документ не нашел поддержки ни у Украины, ни у европейских лидеров:
По итогам переговоров в Женеве США и Украина согласовали альтернативный мирный план, который был опубликован в виде документа ЕС по урегулированию конфликта.
Сразу стоит сказать, что с высокой долей вероятности, Россия отвергнет этот план в его текущем виде, поскольку он практически полностью игнорирует её ключевые интересы и первоначальные цели «спецоперации».
📍 Вот анализ по пунктам, почему это так
• Статус Украины: План прямо утверждает вступление Украины в ЕС и оставляет возможность вступления в НАТО (при согласии всех членов).
• Территориальный вопрос: Переговоры предлагается вести по текущей линии фронта, а окончательный статус территорий будет решаться позднее.
• Гарантии безопасности для Украины: Создание альянса гарантов во главе с США с правом размещения войск на территории Украины.
• Репарации за счёт российских активов: Конфискация замороженных активов для компенсации ущерба Украине является для России абсолютно неприемлемым условием, которое она никогда не примет добровольно.
📍 Чем грозит сторонам провал переговоров
• Ультиматум Украине: Как сообщает Reuters, США пригрозили Киеву полным прекращением поставок оружия и разведподдержки, если рамочное соглашение не будет подписано до 27 ноября.
• Угроза России: Постпред США при ООН Майкл Уолц отдельно заявил о готовности ввести дополнительные экономические меры против России в случае её отказа прекратить огонь.
Также на российский рынок акций оказывают давление два фактора: снижение цен на нефть и укрепление рубля. Нефть марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже $62 за баррель.
Эта трёхдневная отрицательная динамика объясняется мирными инициативами США (которые могут увеличить предложение нефти) и опасениями инвесторов относительно будущей монетарной политики.
📍 Что по ожиданиям
Если геополитические надежды не оправдаются, индекс может не удержаться выше 2700 пунктов. Это снимет краткосрочную перекупленность и отправит его в коррекцию к области 2650–2620п. Препятствиями для роста станут зоны 2720 и 2763 пунктов.
Как показала прошлая неделя, удержаться выше 2700 пунктов возможно только при появлении конкретных договорённостей — одного оптимизма для этого недостаточно. Локальная коррекция напрашивается, а её глубина будет зависеть от достижения компромисса при согласовании мирного плана.
📍 Из корпоративных новостей
Банк Санкт-Петербург отчет МСФО за 9М 2025 года: Чистая прибыль ₽33,4 млрд (–11,1% г/г)
Henderson $HNFG акционеры одобрили дивиденды за 9 мес 2025г в размере 12 руб/акция (ДД 2,3%), отсечка - 2 декабря
Лукойл $LKOH СД рекомендовал дивиденды за девять месяцев: ₽397 на акцию. Дивдоходность — 7,3%. Последний день для покупки: 9 января.
Россети Московский регион $MSRS МСФО 9 мес 2025г: Выручка ₽199,8 млрд (+12,2% г/г), Прибыль ₽27,59 млрд (+23,1% г/г)
ЭсЭфАй СД рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев: ₽902 на акцию. Дивдоходность около 60%. Последний день для покупки: 24 декабря.
• Лидеры: ЭсЭфАй $SFIN (+5,84%), ВИ.РУ $VSEH (+4,55%), ЮГК $UGLD (+3,71%).
• Аутсайдеры: Банк Санкт-Петербург $BSPB (-2,25%), Ростелеком $RTKM (-1,95%), Татнефть $TATN (-1,83%).
24.11.2025 - понедельник
• $SMLT - Самолет операционные результаты за 10 месяцев 2025 г.
• $OZPH - Озон Фарма СД по дивидендам за 9 месяцев 2025 года.
'Не является инвестиционной рекомендацией
