Балтийский лизинг БО-П20: новый выпуск с доходностью до 20,75% — почему рынок сомневается?

📍 Параметры выпуска Балтийский лизинг БО-П20
• Рейтинг: AA- (Стабильный) от АКРА
• Номинал: 1000Р
• Объем: не более 3 млрд рублей
• Срок обращения: 3 года
• Купон: не выше 19,00% годовых (YTM не выше 20,75% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: по 33% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го и 24-го, 34% в дату выплаты 36-го купона
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
• Дата сбора книги заявок: 25 ноября
• Дата размещения: 28 ноября
📍 Финансовые результаты МСФО за 1 квартал 2025 года
• Лизинговый портфель – 158,2 млрд руб. (+11% г/г);
• Чистые инвестиции в лизинг – 158,8 млрд руб. (+10% г/г);
• Чистая прибыль – 1,5 млрд руб. (-5% г/г);
• Чистый долг – 143,9 млрд руб. (+13% г/г);
• Чистый долг / Собственные средства – 5,1x (ранее 5,8x).
Если чуть подробнее, то доходы от процентов растут: За последний год компания заработала на процентах 12,8 млрд ₽ (+42% к прошлому году). Вывод: высокие ставки помогли компании получить больше доходов.
Но расходы на проценты растут ещё быстрее: В 2024 году процентные расходы 5,88 млрд ₽ (+79% за год). Вывод: компания платит больше за заёмные деньги, чем раньше.
Резервы на плохие кредиты выросли в 5 раз: Сейчас резервов 660 млн ₽ (было намного меньше). Пока это не критично (всего 2,4% от капитала), но сигнал тревожный.
Прибыль снижается: Чистая прибыль 1,52 млрд ₽ (-27% к прошлому году).За весь 2024 год — 6,22 млрд ₽ (+17%), но рентабельность падает. Вывод: компания зарабатывает больше, но тратит ещё больше, поэтому прибыль сокращается.
Денег на счетах стало больше: 13,5 млрд ₽ против 4,63 млрд ₽ год назад. Капитал вырос до 27,9 млрд ₽ (+27%).
📍 В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций на 72,05 млрд рублей
• Балтийский лизинг БО-П16 $RU000A10BJX9 Доходность: 20,47%. Купон: 22,25%. Текущая купонная доходность: 20,96% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно. Имеется амортизация: по 11% в даты выплат 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 12% в дату выплаты 36-го купона.
• Балтийский лизинг БО-П19 $RU000A10CC32 Доходность: 22,09%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 17,68% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно. Имеется амортизация: по 33,00% в даты выплаты 12 и 24 купонов, 34,00% в дату выплаты 36 купона.
📍 Похожие выпуски облигаций по параметрам
• ТрансКонтейнер П02-02 $RU000A10DG86 (20,83%) АА- на 2 года 11 месяцев
• АО АБЗ №1 002Р-04 $RU000A10DCK7 (20,81%) А- на 2 года 10 месяцев (с амортизацией)
• Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (22,73%) А- на 2 года 7 месяцев
• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (19,67%) А- на 2 года 6 месяцев
• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (21,78%) А на 1 год 8 месяцев
• Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (20,24%) А на 1 год 7 месяцев
• Уральская кузница оббП01 $RU000A10C6M3 (20,49%) А- на 1 год 7 месяцев
• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (19,05%) А- на 1 год 5 месяцев
Что по итогу: У эмитента все выпуски облигаций с амортизацией, что не позволяет зафиксировать высокую доходность на весь срок. Намеченная тенденция на снижение долговой нагрузки это хороший сигнал, но риски отрасли, никто не отменял.
Текущие параметры нового выпуска выглядят недостаточно привлекательными на фоне рыночных ожиданий и не учитывают риски связанные с задолженностью эмитента.
Это подтверждается поведением инвесторов на вторичном рынке: оба действующих выпуска (16-го и 19-го) торгуются с более высокой доходностью к погашению (YTM). Примечательно, что это — с учётом первоначального купона, без дисконта, который может возникнуть при снижении ставки. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.
✅️ Больше аналитики — в нашем Telegram-канале. Там же мой актуальный обзор облигационного портфеля и личные сделки.
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию