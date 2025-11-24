Балтийский лизинг БО-П20: новый выпуск с доходностью до 20,75% — почему рынок сомневается?

📍 Финансовые результаты МСФО за 1 квартал 2025 года

• Лизинговый портфель – 158,2 млрд руб. (+11% г/г);

• Чистые инвестиции в лизинг – 158,8 млрд руб. (+10% г/г);

• Чистая прибыль – 1,5 млрд руб. (-5% г/г);

• Чистый долг – 143,9 млрд руб. (+13% г/г);

• Чистый долг / Собственные средства – 5,1x (ранее 5,8x).

Если чуть подробнее, то доходы от процентов растут: За последний год компания заработала на процентах 12,8 млрд ₽ (+42% к прошлому году). Вывод: высокие ставки помогли компании получить больше доходов.

Но расходы на проценты растут ещё быстрее: В 2024 году процентные расходы 5,88 млрд ₽ (+79% за год). Вывод: компания платит больше за заёмные деньги, чем раньше.

Резервы на плохие кредиты выросли в 5 раз: Сейчас резервов 660 млн ₽ (было намного меньше). Пока это не критично (всего 2,4% от капитала), но сигнал тревожный.

Прибыль снижается: Чистая прибыль 1,52 млрд ₽ (-27% к прошлому году).За весь 2024 год — 6,22 млрд ₽ (+17%), но рентабельность падает. Вывод: компания зарабатывает больше, но тратит ещё больше, поэтому прибыль сокращается.

Денег на счетах стало больше: 13,5 млрд ₽ против 4,63 млрд ₽ год назад. Капитал вырос до 27,9 млрд ₽ (+27%).