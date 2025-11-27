Стоит ли покупать КАМАЗ БО-П18 и БО-П19 с доходностью до 18,97% годовых?

📍 Финансовые результаты МСФО за 1п 2025 года

• Чистый убыток: 30,9 млрд рублей, годом ранее компания завершила отчётный период с прибылью в размере 3,7 млрд рублей.

• Выручка: снизилась на 18% — почти до 154 млрд рублей.

• Себестоимость продаж: составила 137,9 млрд рублей (-10% г/г).

• Валовая прибыль: сократилась более чем вдвое — до 16,02 млрд рублей.

• Операционный убыток: 18,15 млрд рублей против прибыли почти 15 млрд рублей годом ранее.

Рост финансовых расходов связан с увеличением стоимости кредитов, привлекавшихся для модернизации и импортозамещения, а также усложнением цепочек поставок.

• Долгосрочные обязательства: 167,1 млрд руб. (+5,6% г/г);

• Краткосрочные обязательства: 308,3 млрд руб. (+12,2% г/г).

На второе полугодие менеджмент намерен продолжить сокращать расходы и повышать эффективность деятельности, что, как ожидают в компании, "положительно отразится на финансовых результатах".

Рейтинг надёжности: 26 марта 2025 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «КАМАЗ» и его облигаций с уровня АА(RU) до уровня АА-(RU), сохранив стабильный прогноз.

📍 В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков общим объемом 80 млрд ₽. Из того, что выходило недавно:

• КАМАЗ БО-П16 $RU000A10CQ77 Доходность: 16,72%. Купон: 14,90%. Текущая купонная доходность: 14,95% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно.

• КАМАЗ ПАО БО-П17 $RU000A10CQ93 Купон: КС+2,15% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно