Стоит ли покупать КАМАЗ БО-П18 и БО-П19 с доходностью до 18,97% годовых?

Компания охватывает весь технологический цикл производства: от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения.
📍 Параметры выпуска Камаз БО-П18
• Рейтинг: АА- (стабильный) от АКРА
• Номинал: 1000Р
• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей
• Срок обращения: 2 года
• Купон: не выше 17,50% годовых (YTM не выше 18,97% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
• Дата сбора книги заявок: 28 ноября
• Дата размещения: 02 декабря
📍 Параметры выпуска Камаз БО-П19
• Рейтинг: АА- (стабильный) от АКРА
• Номинал: 1000Р
• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей
• Срок обращения: 2 года
• Купон: КС+325 б.п.
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
• Дата сбора книги заявок: 28 ноября
• Дата размещения: 02 декабря
📍 Финансовые результаты МСФО за 1п 2025 года
• Чистый убыток: 30,9 млрд рублей, годом ранее компания завершила отчётный период с прибылью в размере 3,7 млрд рублей.
• Выручка: снизилась на 18% — почти до 154 млрд рублей.
• Себестоимость продаж: составила 137,9 млрд рублей (-10% г/г).
• Валовая прибыль: сократилась более чем вдвое — до 16,02 млрд рублей.
• Операционный убыток: 18,15 млрд рублей против прибыли почти 15 млрд рублей годом ранее.
Рост финансовых расходов связан с увеличением стоимости кредитов, привлекавшихся для модернизации и импортозамещения, а также усложнением цепочек поставок.
• Долгосрочные обязательства: 167,1 млрд руб. (+5,6% г/г);
• Краткосрочные обязательства: 308,3 млрд руб. (+12,2% г/г).
На второе полугодие менеджмент намерен продолжить сокращать расходы и повышать эффективность деятельности, что, как ожидают в компании, "положительно отразится на финансовых результатах".
Рейтинг надёжности: 26 марта 2025 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «КАМАЗ» и его облигаций с уровня АА(RU) до уровня АА-(RU), сохранив стабильный прогноз.
📍 В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков общим объемом 80 млрд ₽. Из того, что выходило недавно:
• КАМАЗ БО-П16 $RU000A10CQ77 Доходность: 16,72%. Купон: 14,90%. Текущая купонная доходность: 14,95% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно.
• КАМАЗ ПАО БО-П17 $RU000A10CQ93 Купон: КС+2,15% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно
📍 Что готов предложить нам рынок долга
• ТрансКонтейнер П02-02 $RU000A10DG86 (20,88%) АА- на 2 года 11 месяцев
• Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (22,66%) А- на 2 года 7 месяцев
• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (21,16%) А- на 2 года 5 месяцев
• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (21,78%) А на 1 год 8 месяцев
• Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (20,07%) А на 1 год 7 месяцев
• Уральская кузница оббП01 $RU000A10C6M3 (20,27%) А- на 1 год 7 месяцев
• АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 (17,18%) АА- на 1 год 5 месяцев
По итогу: Выручка от продаж снизилась во всех сегментах за исключением финансовой аренды. Снижение выручки стало результатом падения рынка грузовиков почти на 60% и денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ.
Компании срочно нужны деньги, чтобы выплатить 10 млрд долга в январе. Поэтому по новым облигациям они предлагают высокий процент. Это выгодно по сравнению с их же старыми облигациями. Но если ставку по этим новым облигациям сильно занизят, покупать их будет неинтересно. Участвовать в размещении не планирую. Всех благодарю за внимание и проставленные реакции под постом.
'Не является инвестиционной рекомендацией
