Свежие выпуски облигаций АФК Система 2Р06 и 2Р07 с рекордной премией к вторичке

📍 Финансовые результаты МСФО за 9 месяцев 2025 года

• Выручка: 972,0 млрд руб., +9,4% год к году (г/г).

• Консолидированная OIBDA: 281,5 млрд руб., +14,4% (г/г).

• Чистый убыток: 124,3 млрд руб. (прибыль: 1,8 млрд руб. за 9 месяцев 2024 года).

• Чистый долг на корпоративном центре: 386,6 млрд руб., +1,3% за квартал.

• Консолидированные финансовые обязательства: 1 411,4 млрд руб. +1,2 млрд руб. за квартал.

Жесткая ДКП продолжает истощать холдинг. Процентные расходы поглощают операционную прибыль, а рефинансирование долга в условиях высоких ставок выглядит крайне сложным.

При улучшении настроений на рынке Система может вывести на IPO ряд своих «дочек». Среди возможных претендентов: Cosmos hotel group, Медси и Биннофарм Групп.

Долговой портфель включает 32 выпуска биржевых облигаций на 329 млрд руб. При этом чистый долг по итогам II квартала 2025 года вырос на 16,4% до 381,8 млрд руб. Основное испытание ждет группу в 2026 году, когда подлежит погашению 38% всех обязательств.

📍 Все длинные выпуски с офертой, что не позволяет на длительный срок зафиксировать высокую доходность. В качестве исключения можно выделить:

• АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 Доходность: 17,20%. Купон: 22,75%. Текущая купонная доходность: 20,84% на 1 год 5 месяцев, ежемесячно

• АФК Система 002P-03 $RU000A10BY94 Доходность: 17,21%. Купон: 21,50%. Текущая купонная доходность: 20,16% на 1 год 3 месяца, ежемесячно

• АФК Система 002P-05 $RU000A10CU55 Купон: КС+3,50% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно