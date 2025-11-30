ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
Виталий Быков
Инвестиции

Свежие выпуски облигаций АФК Система 2Р06 и 2Р07 с рекордной премией к вторичке

АФК «Система» - инвестиционный холдинг, который не производит самостоятельно товары и услуги. Компания приобретает и управляет различными активами, а также их денежными потоками.

Среди его ключевых активов: МТС (телекоммуникации), МЕДСИ (медицина), Segezha Group (лесная промышленность) и «Биннофарм Групп» (фармацевтика), Etalon Group (девелопмент).

📍 Параметры выпуска Система 002Р-06

• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Негативный»)

• Номинал: 1000Р

• Объем двух выпусков: 5 млрд.₽

• Срок обращения: 2,5 года

• Купон: КБД + 450 б.п.

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

📍 Параметры выпуска Система 002Р-07

• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Негативный»)

• Номинал: 1000Р

• Объем двух выпусков: 5 млрд.₽

• Срок обращения: 2 года

• Купон: КС+450 б.п.

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

• Дата книги: 01 декабря

• Начало торгов: 04 декабря

📍 Финансовые результаты МСФО за 9 месяцев 2025 года

• Выручка: 972,0 млрд руб., +9,4% год к году (г/г).

• Консолидированная OIBDA: 281,5 млрд руб., +14,4% (г/г).

• Чистый убыток: 124,3 млрд руб. (прибыль: 1,8 млрд руб. за 9 месяцев 2024 года).

• Чистый долг на корпоративном центре: 386,6 млрд руб., +1,3% за квартал.

• Консолидированные финансовые обязательства: 1 411,4 млрд руб. +1,2 млрд руб. за квартал.

Жесткая ДКП продолжает истощать холдинг. Процентные расходы поглощают операционную прибыль, а рефинансирование долга в условиях высоких ставок выглядит крайне сложным.

При улучшении настроений на рынке Система может вывести на IPO ряд своих «дочек». Среди возможных претендентов: Cosmos hotel group, Медси и Биннофарм Групп.

Долговой портфель включает 32 выпуска биржевых облигаций на 329 млрд руб. При этом чистый долг по итогам II квартала 2025 года вырос на 16,4% до 381,8 млрд руб. Основное испытание ждет группу в 2026 году, когда подлежит погашению 38% всех обязательств.

📍 Все длинные выпуски с офертой, что не позволяет на длительный срок зафиксировать высокую доходность. В качестве исключения можно выделить:

АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 Доходность: 17,20%. Купон: 22,75%. Текущая купонная доходность: 20,84% на 1 год 5 месяцев, ежемесячно

АФК Система 002P-03 $RU000A10BY94 Доходность: 17,21%. Купон: 21,50%. Текущая купонная доходность: 20,16% на 1 год 3 месяца, ежемесячно

АФК Система 002P-05 $RU000A10CU55 Купон: КС+3,50% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно

📍 Что готов предложить нам рынок долга

ТрансКонтейнер П02-02 $RU000A10DG86 (20,94%) АА- на 2 года 11 месяцев

ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (20,77%) А- на 2 года 6 месяцев

Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (21,71%) А на 1 год 8 месяцев

Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (20,11%) А на 1 год 7 месяцев

Уральская кузница оббП01 $RU000A10C6M3 (20,08%) А- на 1 год 7 месяцев

РОЛЬФ БО 001Р-08 $RU000A10BQ60 (20,32%) А- на 1 год 5 месяцев

Что по итогу: Стартовая доходность нового выпуска со сроком 2,5 года оценивается в ~19,2% годовых к погашению. На этом фоне бумаги эмитента с фиксированным купоном и сопоставимой дюрацией на вторичном рынке торгуются с доходностью ~17,3%, что формирует для нового выпуска существенную ценовую премию.

Флоатер также вызывает интерес, так как предлагает одну из самых высоких ставок в рейтинговой группе и отлично подходит в качестве среднесрочного инструмента. С ним ваша доходность будет оставаться выше ключевой ставки и обгонять фиксированные купоны, пока ЦБ не запустит активное смягчение монетарной политики.

При условии, что итоговый купон составит не менее КС+4,0%, готов рассмотреть возможность включения данных бумаг в свой облигационный портфель с долей до 3% от депозита. Всех благодарю за внимание и проставленные реакции под постом.

'Не является инвестиционной рекомендацией

