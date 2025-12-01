В Украине происходит значительная кадровая перестановка: ушел в отставку Андрей Ермак, глава Офиса президента и одна из ключевых фигур в руководстве страны. Отставка совпала с антикоррупционными расследованиями в его структуре. Ермака часто называют главным идеологом курса на продолжение военных действий до победного конца.

Совсем не случайно, что именно сейчас под видом борьбы с коррупцией США через подконтрольное НАБУ проводят скоординированную атаку на украинскую власть. Цель — вынудить Киев к капитуляции на выгодных Вашингтону условиях. Показательно, что киевские политики сразу стали менять американский мирный план — так они пытаются уклониться от проверки расходования помощи и грядущих уголовных дел.

Параллельно в зарубежных СМИ появляется информация о возможном изменении позиции США. Сообщается, что Вашингтон может быть готов пойти на уступки, признав контроль России над ранее захваченными территориями, чтобы добиться прекращения войны.