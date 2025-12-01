ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Взлет или обвал: что ждет МосБиржу до конца года? Хеджирование рисков

Российские биржи завершили ноябрь уверенным ростом: в пятницу индекс МосБиржи вырос на 2,1% — до 2676,42 пункта, а РТС прибавил 2,13% — до 1077,78 пункта. Мирные переговоры вышли на финишную прямую, и новые вводные, в отличие от предыдущих попыток примирить стороны конфликта, выглядят более весомыми для достижения желаемого результата.

В Украине происходит значительная кадровая перестановка: ушел в отставку Андрей Ермак, глава Офиса президента и одна из ключевых фигур в руководстве страны. Отставка совпала с антикоррупционными расследованиями в его структуре. Ермака часто называют главным идеологом курса на продолжение военных действий до победного конца.

Совсем не случайно, что именно сейчас под видом борьбы с коррупцией США через подконтрольное НАБУ проводят скоординированную атаку на украинскую власть. Цель — вынудить Киев к капитуляции на выгодных Вашингтону условиях. Показательно, что киевские политики сразу стали менять американский мирный план — так они пытаются уклониться от проверки расходования помощи и грядущих уголовных дел.

Параллельно в зарубежных СМИ появляется информация о возможном изменении позиции США. Сообщается, что Вашингтон может быть готов пойти на уступки, признав контроль России над ранее захваченными территориями, чтобы добиться прекращения войны.

📍 В фокусе внимания

Вчера прошли переговоры Украины и США по мирной сделке. Центральными темами стали будущие выборы в Украине и территориальный вопрос. США рассчитывают в течение понедельника согласовать с Киевом позицию по Донбассу, требуя полного вывода украинских войск — условие, которое ранее называли в Киеве неприемлемым. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф уже во вторник встретится с Путиным в Москве.

Сегодня в Париже Макрон и Зеленский обсудят новые антироссийские санкции. Франция считает необходимым ужесточить ограничения для ослабления экономики России.

Заключение даже предварительного мирного соглашения может подтолкнуть индекс Мосбиржи к обновлению октябрьского максимума в 2757 пунктов. Если же переговоры зайдут в тупик, индекс рискует обрушиться до годового минимума, а символичное снижение ключевой ставки ЦБ 19 декабря лишь незначительно замедлит это падение.

📍 Хеджирование рисков

Золото, удержавшись в ноябре выше $4000, готово к штурму исторического максимума в $4398. Для этого нужен лишь импульс: рост геополитической напряженности, ухудшение экономики или смягчение политики ФРС.

Также в декабре пройдут заседания акционеров и закрытия реестров по дивидендам за 9 месяцев 2025 года. Наиболее привлекательную доходность на данный момент дают акции SFI (53,9%), Циан (15,5%), X5 Retail Group (13,6%), Европлан (10,2%), ЕвроТранс (7%), Лукойл (+7,3%).

📍 Из корпоративных новостей

Акрон $AKRN МСФО 9 мес 2025г: Выручка ₽177,8 млрд (+24,4% г/г), Прибыль ₽36,66 млрд (+81,8% г/г)

ЭсЭфАй $SFIN МСФО 9 мес 2025г: Чистая прибыль ₽7,7 млрд (снижение в 2,5 раза г/г)

Роснефть $ROSN МСФО 9 мес 2025 г: Выручка ₽6,288 трлн (-17,8%), Чистая прибыль ₽277 млрд (-70,1%)

Транснефть $TRNFP МСФО 9 мес 2025 г: Выручка ₽1,079, трлн (+1,7% г/г), Чистая прибыль ₽244,55 млрд (-7,0% г/г)

НМТП $NMTP МСФО 9 мес 2025 г: Выручка ₽56,32 млрд (+3,5% г/г), Чистая прибыль ₽31,82 млрд (+4,5% г/г)

Газпром $GAZP МСФО 9 мес 2025 г: Выручка ₽7165,14 трлн (-4,5% г/г), Чистая прибыль ₽1182 трлн (+11,8% г/г)

• Лидеры: Совкомфлот $FLOT (+4,86%), Татнефть-ап $TATNP (+4,58%), Татнефть-ао $TATN (+4,13%).

• Аутсайдеры: Астра $ASTR (-2,36%), Аренадата $DATA (-1,19%), IVA $IVAT (-0,53%).

01.12.2025 - понедельник

• $AFLT - Аэрофлот отчет по МСФО за 9 месяцев 2025 года

• $APRI - АПРИ отчет по МСФО за 9 месяцев 2025 года

• $CNRU - Циан ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года в размере 104 руб/акция

• $HNFG - Henderson последний день с дивидендом 12 руб.

