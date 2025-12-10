Выборы в военное время: тактический ход или путь к миру?

Рыночные качели на фоне мирных переговоров продолжаются. С одной стороны, рынок качнуло вниз на высказываниях Зеленского об отсутствии компромисса по территориальному вопросу и сокращении «мирного плана» США с 28 до 20 пунктов. С другой стороны, котировки резко выросли внутри дня на заявлениях Трампа о том, что на Украине пора провести новые выборы.

Трейдеры реагируют на каждый новый заголовок, особенно на заявления Трампа, создавая волатильность: покупают на намёках на мир и фиксируют прибыль при росте неопределённости.

📍 Как на таком рынке торговать

Рынок оценивает любую новость через один критерий — приближает ли она перемирие по времени. Именно этой призмой стоит оценивать любой новостной шум.

Помимо предложения провести выборы на Украине, Трамп также обвинил её власти в использовании войны в качестве предлога для их отмены, подчеркнув, что украинский народ имеет право на выбор. Он допустил, что победа может остаться за Зеленским, но исход голосования неизвестен. Свой тезис Трамп заключил тем, что без выборов разговоры о демократии теряют смысл.

Отвечая на критику Зеленский подчеркнул, что всегда готов к избирательному процессу. Следует отметить, что срок его полномочий завершился 20 мая 2024 года. Решение об отмене президентских выборов в тот период власти объяснили действующим военным положением и всеобщей мобилизацией.

📍 Обязательные условия: чтобы голосование стало возможным в течение следующих 60-90 дней, Запад должен помочь с безопасностью. Одновременно он обозначил конкретные препятствия: физическая безопасность избирателей (обстрелы), механизм голосования для военных и отсутствие законодательной основы для легитимных выборов в условиях войны.

Также прозвучало предложение заключить с Россией так называемое "энергетическое перемирие". Предполагается, что Украина поддержит эту инициативу при условии, что Россия будет к ней готова.

📍 Эта позиция удобна своей тактической выгодой: предлагается то, что заведомо неприемлемо для оппонента. Россия неоднократно отвергала идеи промежуточных договорённостей, считая, что противник использует паузу для перевооружения, а не для мира. В случае неизбежного отказа, Украина сможет заявить, что именно Россия отвергает мирные инициативы и не идёт на уступки.

Это, в свою очередь, снова выдвигает на передний план дилемму для Дональда Трампа: либо обеспечить безопасность для выборов на Украине в условиях войны, либо отложить их до достижения мира.

На ближайшую повестку по-прежнему влияют две силы: геополитика и монетарная политика. Уже через 8 дней мы увидим ключевые решения: 18-19 декабря на саммите ЕС вернутся к вопросу замороженных активов, а 19 декабря ЦБ РФ объявит о ключевой ставке.

Что по технике: Импульс роста не сломлен. Даже после отскока от 2740п цена не ушла вглубь, а зафиксировалась у нижней границы восходящего канала — покупатели явно не собираются сдаваться. Это дает основание ждать новой попытки роста к 2730-2750п. Пока рынок выше 2660-2650п (зона гэпа), преобладает бычий настрой.

📍 Из корпоративных новостей

Роснефть РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽6,02 трлн (-14,2% г/г), Чистая прибыль ₽0,13 трлн (снижение в 2,9 раза г/г)

Сбербанк отчет по РПБУ за 11М 2025 года: Чистая прибыль ₽1 568,2 млрд (+8,5% г/г) при рентабельности капитала 22,5%

• Лидеры: ЭсЭфАй $SFIN (+3,4%), Норникель $GMKN (+2,93%), Соллерс $SVAV (+2,37%), Озон $OZON (+1,8%).

• Аутсайдеры: Циан $CNRU (-3,1%), МКБ $CBOM (-2,9%), Эталон $ETLN (-1,62%), Позитив $POSI (-1,3%).

10.12.2025 - среда

• $SBER - Сбербанк день Инвестора

• $PLZL - Полюс ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года в размере 36 руб/акция

• $OZON - ОЗОН ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года

• $CARM - Кармани закрытие реестра по дивидендам 0.08 руб (дивгэп)

• $BAZA - Базис старт торгов на Мосбирже в 16:00 мск

• Инфляция (ИПЦ) РФ (н/н) (19:00 мск)

