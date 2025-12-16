Оптимизм Трампа гонит индекс Мосбиржи вперед. К чему готовиться инвестору

Тем не менее рынок акций смог отыграть большую часть пятничной просадки.
С технической точки зрения, уровень 2700 пунктов по индексу ММВБ является значимой поддержкой. Текущие котировки держатся выше этого рубежа, и уже восьмой день подряд продавцы не могут опустить рынок ниже. Каждую попытку снижения встречают покупками, что можно расценить как сигнал о том, что основной негатив уже учтен в ценах.
В центре внимания на этой неделе — два ключевых события. В четверг, 18 декабря, стартует саммит ЕС, где окончательно будут обсуждать заморозку российских активов (длительность саммита пока не ясна). В пятницу, 19 декабря, состоится заседание ЦБ по ключевой ставке и пройдут традиционные итоговые мероприятия с Владимиром Путиным.
📍 Отложенный негатив
ЕС ввёл очередной, уже 20-й, пакет санкций. Решение, одобренное главами МИД, нацелено на блокировку каналов обхода ограничений («теневой флот») и ключевых российских политологов.
Еврокомиссия нацелилась на полный отказ от российской нефти с 2026 года, заявив о планах внести соответствующий запрет. Параллельно ЕС уже сейчас ужесточает санкционный режим: в начале недели под ограничения попали девять новых фигурантов (пять человек и четыре компании), которых в Брюсселе связывают с «Роснефтью», «Лукойлом» и схемами поставок нефти.
📍 Основные итоги закрытых переговоров Украины и США в Берлине
• Позиция Украины: Зеленский отказался обсуждать вывод войск из Донбасса. Главное условие Киева — прекращение огня по текущей линии разграничения без каких-либо территориальных уступок.
• Возможный компромисс: Украина готова отказаться от членства в НАТО, если получит прямые двусторонние договоры о безопасности с США, ЕС и другими странами.
Официальных заявлений нет. В Берлине лишь сообщили, что результаты могут быть озвучены ближе к завершению недели, в течение которой, как ожидается, продолжится серия встреч в различных форматах.
📍 Однако очевидно, что прорыва по ключевым спорным вопросам достигнуто не было. Это создает впечатление, что позиция Зеленского и ряда европейских представителей направлена на сознательное затягивание процесса — вероятно, для того, чтобы выиграть время для проработки механизмов конфискации замороженных российских активов.
В таких условиях российский рынок сохраняет устойчивость главным образом благодаря самому факту продолжения диалога, а не его содержательным результатам. В связи с этим инвесторам, занимающим агрессивные длинные позиции, следует проявлять повышенную осторожность и критически оценивать поступающие информационные поводы.
На вечерних торгах Индекс МосБиржи взял важную отметку 2750. Импульсом послужили непубличные переговоры Дональда Трампа — он лично позвонил европейским лидерам и Зеленскому прямо во время их закрытого ужина. По традиции, Трамп выразил уверенность, заявив о невиданной близости урегулирования на Украине. Насколько это окажется правдой уже скоро узнаем ...
📍 Из корпоративных новостей
Русал $RUAL Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск компании к Rio Tinto и ее структурам о взыскании 104,75 млрд руб.
ЭсЭфАй покинут индекс МосБиржи создания стоимости
Циан объявляет о начале принудительной конвертации расписок в акции МКАО "ЦН"
• Лидеры: Инарктика $AQUA (+4,2%), Эн+ $ENPG (+3,4%), IVA $IVAT (+3,02%), МТС $MTSS (+2,66%), ПИК $PIKK (+2,4%).
• Аутсайдеры: Европлан $LEAS (-7,78%), Циан $CNRU (-3,02%), БСП $BSPB (-1,52%), ЭсЭфАй $SFIN (-1,2%).
16.12.2025 - вторник
• $HNFG - Операционные результаты за 11 месяцев 2025 года
• $BSPB - Финансовые результаты за 11 месяцев 2025 года по РСБУ
