Оптимизм Трампа гонит индекс Мосбиржи вперед. К чему готовиться инвестору

📍 Основные итоги закрытых переговоров Украины и США в Берлине

• Позиция Украины: Зеленский отказался обсуждать вывод войск из Донбасса. Главное условие Киева — прекращение огня по текущей линии разграничения без каких-либо территориальных уступок.

• Возможный компромисс: Украина готова отказаться от членства в НАТО, если получит прямые двусторонние договоры о безопасности с США, ЕС и другими странами.

Официальных заявлений нет. В Берлине лишь сообщили, что результаты могут быть озвучены ближе к завершению недели, в течение которой, как ожидается, продолжится серия встреч в различных форматах.

📍 Однако очевидно, что прорыва по ключевым спорным вопросам достигнуто не было. Это создает впечатление, что позиция Зеленского и ряда европейских представителей направлена на сознательное затягивание процесса — вероятно, для того, чтобы выиграть время для проработки механизмов конфискации замороженных российских активов.

В таких условиях российский рынок сохраняет устойчивость главным образом благодаря самому факту продолжения диалога, а не его содержательным результатам. В связи с этим инвесторам, занимающим агрессивные длинные позиции, следует проявлять повышенную осторожность и критически оценивать поступающие информационные поводы.

На вечерних торгах Индекс МосБиржи взял важную отметку 2750. Импульсом послужили непубличные переговоры Дональда Трампа — он лично позвонил европейским лидерам и Зеленскому прямо во время их закрытого ужина. По традиции, Трамп выразил уверенность, заявив о невиданной близости урегулирования на Украине. Насколько это окажется правдой уже скоро узнаем ...