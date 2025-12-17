До важнейшего дедлайна остается совсем немного. Рынок преисполнен оптимизмом

Дополнительным позитивным фактором стали заявления заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, выразившего уверенность в приближении дипломатического урегулирования украинского кризиса, а также ожидания заседания Банка России 19 декабря, на котором инвесторы рассчитывают на снижение ключевой ставки.
📍 Почему это важно
Если деньги от конфискации российских активов так и не придут, а помощь США остановится, то у Украины просто закончатся ресурсы на войну. По расчётам, без американской поддержки хватит максимум до начала следующего года. И тогда у Зеленского не останется выбора — придётся садиться за стол переговоров на любых, даже самых невыгодных, условиях.
Американские представители поставили Киеву ультиматум: либо принять «платиновый» пакет гарантий безопасности, предполагающий территориальные уступки, либо остаться без каких-либо гарантий вовсе.
Источники утверждают, что эти гарантии, сравнимые с защитой НАТО, носят временный характер и являются частью мирного плана, который уже согласован на 90%, за исключением ключевых территориальных вопросов и статуса Запорожской АЭС.
📍 Черное золото
Нефть Brent провалилась ниже психологической отметки в $60, обновив минимум за полгода. Трейдеры реагируют на два ключевых фактора: перспективы мира на Украине, которые могут снять ограничения с российских поставок, и ужесточённый прогноз Минэнерго США о растущем профиците сырья в 2025-2026 годах, который может превысить 2 млн баррелей в сутки.
Бюджет: Дефицит российского бюджета сохранится до 2042 года. В базовом варианте прогноза дефицит увеличится до 21,6 трлн рублей, или 2,9% от прогнозируемого на 2042 года ВВП. В консервативном варианте — до 54,7 трлн рублей, или 8,4% от прогнозируемого ВВП.
Техническая картина выглядит оптимистично. В утренней сессии индекс успешно тестирует уровень 2780 пунктов, и его устойчивое преодоление откроет дорогу для дальнейшего роста. Кроме того, произошёл пробой ключевой линии сопротивления — нисходящей линии тренда, что добавляет позитива. Поэтому при отсутствии негатива вполне можем расти к 2800 пунктов.
Впрочем, в текущих условиях определяющим фактором остаётся геополитика. Любые важные новости на этом фоне могут легко "перебить" технические ориентиры и спровоцировать как прорыв, так и отскок независимо от формальных уровней.
📍 Из корпоративных новостей
Henderson $HNFG операционные показатели: Выручка в ноябре 2025г выросла на 10,1% г/г до ₽2,2 млрд, Выручка за 11 мес 2025г выросла на 16,7% г/г до ₽21 млрд
АЛРОСА $ALRS стабильный мировой спрос на ювелирные изделия и снижение добычи алмазов создают необходимые условия для восстановления цен
Банк Санкт-Петербург $BSPB отчет по РСБУ за ноябрь 2025 года: Выручка ₽7,1 млрд (–13,7% г/г), Чистая прибыль ₽1,2 млрд (–79% г/г)
М.Видео $MVID до конца 2025 года откроет 20 новых сервисных точек в 13 городах России
Газпром $GAZP СД 23 декабря обсудит инвестиции на 2026 год
ТМК $TRMK закрыла сделку по продаже Челябинского завода металлоконструкций
• Лидеры: Аэрофлот $AFLT (+4,06%), ММК $MAGN (+4,03%), Whoosh $WUSH (+3,92%), АЛРОСА $ALRS (+2,47%).
• Аутсайдеры: БСП $BSPB (-3,63%), Циан $CNRU (-2,07%), Инарктика $AQUA (-1,24%), МКБ $CBOM (-0,85%).
17.12.2025 - среда
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (нояб) (19:00, пред.: 0,9%)
• Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (нояб) (19:00 мск, пред.: 0,7%)
