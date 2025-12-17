До важнейшего дедлайна остается совсем немного. Рынок преисполнен оптимизмом

📍 Черное золото

Нефть Brent провалилась ниже психологической отметки в $60, обновив минимум за полгода. Трейдеры реагируют на два ключевых фактора: перспективы мира на Украине, которые могут снять ограничения с российских поставок, и ужесточённый прогноз Минэнерго США о растущем профиците сырья в 2025-2026 годах, который может превысить 2 млн баррелей в сутки.

Бюджет: Дефицит российского бюджета сохранится до 2042 года. В базовом варианте прогноза дефицит увеличится до 21,6 трлн рублей, или 2,9% от прогнозируемого на 2042 года ВВП. В консервативном варианте — до 54,7 трлн рублей, или 8,4% от прогнозируемого ВВП.

Техническая картина выглядит оптимистично. В утренней сессии индекс успешно тестирует уровень 2780 пунктов, и его устойчивое преодоление откроет дорогу для дальнейшего роста. Кроме того, произошёл пробой ключевой линии сопротивления — нисходящей линии тренда, что добавляет позитива. Поэтому при отсутствии негатива вполне можем расти к 2800 пунктов.

Впрочем, в текущих условиях определяющим фактором остаётся геополитика. Любые важные новости на этом фоне могут легко "перебить" технические ориентиры и спровоцировать как прорыв, так и отскок независимо от формальных уровней.