Новая реальность: почему первый квартал 2026 станет испытанием для рынков и экономики

Повышенная геополитическая волатильность остается ключевым драйвером для финансовых рынков. Усиление антироссийской риторики в США на фоне венесуэльских событий увеличило риски. В результате первые торги в 2026 году завершилась ростом товарных активов и значительной девальвацией рубля.

Вчера в Париже прошла встреча стран-участниц так называемой «коалиции желающих», которая по данным СМИ должна обсудить вопросы прекращения огня и мониторинг его соблюдения и другие сопутствующие вопросы. По итогу на данной встрече лидеры Франции, Великобритании и Украины заявили о намерении создать новый формат военного присутствия на Украине после завершения конфликта. В подписанной декларации речь идёт о развёртывании многонациональных сил.

США, в свою очередь, дистанцировались от коллективных обязательств. Вашингтон не поставил подпись под декларацией и убрал из неё упоминания о своём военном участии. По словам Джареда Кушнера, позиция администрации Трампа по данному вопросу координируется с Москвой.

От российской стороны давно нет ответных действий на ракетные удары по резиденции Путина и, в частности, на последние события в мире. Обновлённая риторика и новые требования, которые могут лечь в основу обсуждения мирных переговоров по Украине, могут внести сильнейшую волатильность на рынке, и к этому нужно быть готовым.

📍 По данным американских СМИ, США выдвигает Венесуэле жёсткие условия: Главным из них является требование полностью свернуть экономическое сотрудничество с рядом стран (Россия, Китай, Иран, Куба). Взамен, по информации источников, США стремятся получить монопольный доступ к венесуэльской нефти.

Параллельно президент Трамп сообщил о планах продажи от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти под американским контролем, отметив, что доходы будут использованы «на благо» обеих стран.

На фоне этих событий котировки нефтяных фьючерсов демонстрируют снижение. К 20:45 по московскому времени стоимость контракта на нефть марки Brent упала на 1,22%, до $59,96 за баррель, а марки WTI (Light) — на 1,87%, до $56,06.

Также стоимость драгметаллов продолжила корректироваться после значительного роста накануне: золото в моменте дешевеет на 0,6%, серебро на 3,37%, платина на 7,18%.

📍 Столкновение интересов: США перехватили российский нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой. Особенностью инцидента стало присутствие в этом районе российских военных кораблей, в том числе субмарины.

Европейское командование ВС США обосновали операцию «нарушением американских санкций». Российская сторона квалифицировала эти действия как незаконные и обратилась с требованием соблюдения прав членов экипажа.

📍 В фокусе внимания: Госсекретарь США Марко Рубио проведёт на следующей неделе переговоры с датскими властями относительно Гренландии. Интерес Вашингтона к острову объясняется задачей укрепления позиций в Арктике и сдерживания в этом регионе России и Китая.

Я не жду от начала 2026 года ничего хорошего. Повышение НДС до 22% и усиление давления на малый бизнес, на мой взгляд, приведут к довольно тяжелому первому кварталу. Даже несмотря на то, что МВФ и большинство аналитиков прогнозируют рост ВВП на уровне около 1% (1% и 1,1% соответственно), я настроен куда осторожнее. Лично я считаю, что реальный рост может составить лишь около 0,5%.

📍 Из корпоративных новостей:

Газпром $GAZP Запуск "Силы Сибири-2" возможен ближе к 2033-2035гг, если контракт на поставки будет заключен в 2026г.

Лукойл $LKOH Chevron и Quantum Capital Group подали заявку на приобретение активов за $22 млрд.

• Лидеры: Россети Волга $MRKV (+4,7%), Россети Центр $MRKC (+3,2%), Интер РАО $IRAO (+1,8%).

• Аутсайдеры: Икс 5 $X5 (-9,2%), ЭсЭфАй $SFIN (-1,8%), ЮГК $UGLD (-0,7%).

08.01.2026 - четверг

• $T - Т-Технологии закрытие реестра по дивидендам 36 руб (дивгэп)

• $TATN - Татнефть последний день с дивидендом 8.13 руб.

