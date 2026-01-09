Подборка трехлетних облигаций с доходностью до 21,00%. Что еще не поздно купить?

Продолжаем в рамках подготовки инвестиционных портфелей к наступившему 2026 году формировать позиции в инструментах долгового рынка.

В первую очередь нам интересны долгосрочные бумаги с фиксированным купоном, которые позволят зафиксировать высокую купонную доходность на несколько лет вперёд.

📍 Топ-15 облигаций с умеренным риском и сроком погашения до трех лет:

• СИБУР Холдинг 001Р-07 $RU000A10C8T4 (ААА) Доходность — 14,59%. Купон: 13,95%. Текущая купонная доходность: 13,79% на 3 года 1 месяц, ежемесячно

• РЖД БО 001P-44R $RU000A10C8C0 (ААА) Доходность — 15,12%. Купон: 13,95%. Текущая купонная доходность: 13,94% на 3 года 1 месяц, ежемесячно

• Инарктика 002Р-04 $RU000A10DHX9 (А+) Доходность — 15,30%. Купон: 15,75%. Текущая купонная доходность: 15,09% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно

• ХК Новотранс 002P-01 $RU000A10DCF7 (АА-) Доходность — 15,45%. Купон: 16,00%. Текущая купонная доходность: 15,38% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно

• Банк ПСБ 004Р-01 $RU000A10CP78 (ААА) Доходность — 14,90%. Купон: 14,25%. Текущая купонная доходность: 14,13% на 2 года 7 месяцев, ежемесячно

• РусГидро БО-002Р-07 $RU000A10CC24 (ААА) Доходность — 14,66%. Купон: 13,85%. Текущая купонная доходность: 13,81% на 2 года 6 месяцев, ежемесячно

• Авто Финанс Банк БО 001P-15 $RU000A10C6P6 (АА) Доходность — 16,14%. Купон: 16,75%. Текущая купонная доходность: 16,03% на 2 года 6 месяцев, ежемесячно

• ВИС ФИНАНС БО П09 $RU000A10C634 (А+) Доходность — 16,97%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 16,42% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно

• Сбербанк ПАО 001Р-SBER51 $RU000A10DS74 (ААА) Доходность — 15,12%. Купон: 14,85%. Текущая купонная доходность: 14,49% на 2 года 4 месяца, ежемесячно

• Селигдар 001Р-08 $RU000A10DTF1 (А+) Доходность — 19,11%. Купон: 18,00%. Текущая купонная доходность: 17,63% на 2 года 4 месяца, ежемесячно

• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (А-) Доходность — 21,48%. Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 19,82% на 2 года 4 месяца, ежемесячно

• АФК Система 002P-06 $RU000A10DPW4 (АА-) Доходность — 18,78%. Купон: 17,75%. Текущая купонная доходность: 17,53% на 2 года 4 месяца, ежемесячно

• Борец Капитал 001Р-03 $RU000A10DJ18 (А-) Доходность — 18,70%. Купон: 18,00%. Текущая купонная доходность: 17,59% на 2 года 4 месяца, ежемесячно

• ГЛОРАКС оббП04 $RU000A10B9Q9 (ВВВ) Доходность — 20,20%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 22,56% на 2 года 2 месяца, ежемесячно

• Селектел 001Р-06R $RU000A10CU89 (А+) Доходность — 15,35%. Купон: 15,40%. Текущая купонная доходность: 15,00% на 2 года 2 месяца, ежемесячно

📍 Постарался найти самые интересные варианты с умеренным уровнем риска. Из анонсов на будущее: В ближайшее время выйдет подборка длинных облигаций, подходящих для инвестирования с использованием льготы на долгосрочное владение (ЛДВ). Эта льгота позволяет не платить НДФЛ с дохода от продажи бумаг, которые были в собственности более трёх лет.

Также в планах — подборка «личный анти-топ» эмитентов, которых стоит избегать консервативному инвестору. Чтобы не пропустить новые посты, подписывайтесь на канал. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

