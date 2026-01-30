Почему рынок держит удар, хотя в переговоры уже почти никто не верит?

Российский фондовый рынок вчера показал настоящие американские горки. С утра индексы уверенно росли, достигая максимумов с середины сентября. Однако ближе к вечеру последовал резкий обвал, который свел на нет почти весь дневной рост, достигавший 2%.

На рынке облигаций ситуация была более стабильной: индекс ОФЗ, как и прогнозировалось, оттолкнулся от двухмесячных минимумов. Ключевую поддержку ему оказали обнадеживающие данные Росстата о замедлении инфляции.

📍 Из позитивного: Лукойл нашёл, кому продать свои зарубежные активы — американской компании Carlyle. Правда, казахстанские активы из сделки выкинули, они останутся у Лукойла. Пока это только договорённость: нужно получить добро от США. А вдруг не дадут? Поэтому поиск потенциальных покупателей продолжается. На этой новости акции компании в моменте прибавляли свыше 3,5%, подтянув за собой индекс МосБиржи выше отметки в 2800 пунктов.

Однако радость у инвесторов от взятия с третьей попытки нового стратегического значения была не долгой. На вечерних торгах индексы заметно снизились. На это время пришлись два события:

• Сначала помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что обсуждаемые Западом гарантии безопасности для Украины не согласовывались с Москвой.

• Затем стало известно, что ЕС включил Россию в «чёрный список» по противодействию отмыванию денег, что означает ужесточение проверок всех финансовых операций, связанных с РФ.

Неожиданный повод для роста пришел из-за океана. Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин согласился по его просьбе на недельную паузу в обстрелах Украины из-за сильных холодов. Эта новость придала индексу МосБиржи дополнительный импульс, и он закрепился в зоне умеренного роста выше 2800 пунктов

📍 Brent приближается к $70: Триггером стали взаимные угрозы США и Ирана. Трамп допустил более мощные удары, если Иран не вернётся к обсуждению своей ядерной и ракетной программ. Тегеран, в свою очередь, пригрозил моментальным ударом по Израилю в случае американской атаки. Подобная конфронтация напрямую угрожает стабильности нефтяного рынка.

Высокие цены на нефть служат серьёзным фактором устойчивости для российского рынка. Хотя споры по территориальным вопросам в украинском конфликте не утихают и о скором мире говорить преждевременно, рынок демонстрирует адаптацию: он всё менее остро реагирует на риторику политиков, всё больше ориентируясь на конкретные действия и сигналы.

Благо, ожидание подходит к концу: до 1 февраля осталось всего несколько дней. Я не жду чудес, поэтому методично докупаю облигации с большим купоном, иду только на те риски, которые мне полностью ясны. Полный обзор портфеля и инвестиционная стратегия на текущий год будут опубликованы в ближайшее время, так что не пропускайте.

📍 Из корпоративных новостей:

М.Видео $MVID начала продажи мебели на своем маркетплейсе, расширив ассортимент за пределы традиционной электроники.

Самолет $SMLT в 2026 году планирует увеличить продажи на 7% — до 1,3 млн квадратных метров. Объём ввода в эксплуатацию тоже хотят нарастить — на 40%, до 1,9 млн квадратных метров.

Т-банк $Т прибыль за 2025 год по РСБУ выросла в 1,8 раза г/г до 112,1 млрд руб. А в декабре кредитная организация заработала 24,2 млрд ₽ прибыли.

Whoosh $WUSH (АКРА) присвоило статус «под наблюдением» кредитному рейтингу ВУШ Холдинг А-(ru)», прогноз «стабильный»

• Лидеры: РуссНефть $RNFT (+5,17%), НЛМК $NLMK (+4,15%), Сегежа $SGZH (+3,5%), ВТБ $VTBR (+3,3%).

• Аутсайдеры: ЮГК $UGLD (-7,8%), Селигдар $SELG (-4,67%), ТГК-14 $TGKN (-3,93%), Русолово $ROLO (-3,73%).

30.01.2026 — пятница

• $HYDR РусГидро - опубликует операционные результаты за 12 месяцев 2025г.

• $RKKE РКК Энергия - согласование предложенного правлением списка кандидатур в составы органов управления.

