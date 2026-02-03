Расклад перед важнейшими событиями. К чему готовиться инвестору

Российский фондовый рынок начал неделю снижением. Индексы просели на фоне обвала цен на нефть, вызванного первыми договорённостями между США и Ираном. По итогам основной сессии индекс МосБиржи потерял 0,5%, а РТС опустился на 2,2%.

На вечерних торгах позиции частично восстановились после выступления Владимира Зеленского, в котором он подчеркнул необходимость завершения конфликта и отметил, что принятые на прошлой неделе меры по деэскалации укрепляют доверие к переговорному процессу.

Настроение инвесторов также слегка улучшилось после информации о том, что Уиткофф примет участие в российско-украинских переговорах в Абу-Даби 4-5 февраля. Его участие рассматривается как фактор, повышающий вероятность конструктивного исхода встречи.

📍 А теперь перейдем к негативным моментам: Евросоюз продолжает курс на полный отказ от российских энергоресурсов и сырья. Планируется ускорить запрет на импорт нефти к 2027 году, а также ввести новые санкции, включающие ограничения на медь и платину.

При этом внутри ЕС есть разногласия, о чем свидетельствует судебный иск Венгрии против эмбарго. Свой вариант 20-го пакета санкций против России ЕС может представить уже в эту среду.

По словам Дональда Трампа, Индия (в лице премьер-министра Моди) согласилась прекратить закупки российской нефти, увеличив импорт из США и, возможно, Венесуэлы. Взамен стороны договорились о взаимном снижении тарифов: США снизят пошлины на индийские товары, а Индия обнулит их для американских.

📍 В фокусе внимания: заседание ЦБ по ключевой ставке, которое состоится уже в следующую пятницу, 13 февраля. В этой связи особую важность приобретают данные по недельной инфляции, публикуемые в среду. Показатели будут постепенно очищаться от разового эффекта повышения НДС, что позволит получить более точную картину базового ценового давления.

Эти цифры станут ключевым ориентиром для формирования ожиданий по дальнейшим шагам регулятора. В случае, если инфляция окажется выше ожиданий, это может спровоцировать коррекцию на фондовом, а следом и на рынке долга, затронув длинные выпуски ОФЗ.

Хотя факторов неопределённости и негатива предостаточно, рынок демонстрирует устойчивость: на фоне продолжающегося диалога по Украине индекс не уходит в глубокую коррекцию ниже 2750 пунктов. Уровень 2800 пунктов, напротив, служит сильным сопротивлением, которое ранее преодолевалось благодаря новостям или росту нефти.

В текущих условиях, где к геополитике добавляется санкционный фон, повторный прорыв маловероятен. Сейчас не время для игры на опережение — разумнее принимать решения по мере поступления информации.

📍 Из корпоративных новостей:

Астра $ASTR операционные результаты за 2025 год: Отгрузки выросли до ₽21,8 млрд (+9% г/г), Количество клиентов составило более 18 500 (+2,2% г/г), Число совместимых партнерских решений увеличилось до 4 144 (+28% г/г).

Газпром $GAZP две недели подряд поставляет газ российским потребителям на максимальных для этих суток уровнях.

Озон $OZON СД 6 февраля рассмотрит вопрос размещения дополнительных 7,42 млн акций для реализации Программы мотивации.

Мосбиржа $MOEX общий объем торгов в январе 2026 года вырос на 24,4% г/г до 131,1 трлн руб.

Henderson $HNFG получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового собственного распределительного центра.

• Лидеры: ВТБ $VTBR (+4,62%), Позитив $POSI (+4,17%), Эталон $ETLN (+3,6%).

• Аутсайдеры: РусАгро $RAGR (-3,2%), Эн+ $ENPG (-2,38%), РуссНефть $RNFT (-2,2%), Роснефть $ROSN (-2,16%).

03.02.2026 — вторник

• $CHMF Северсталь - операционные результаты и отчет МСФО за 2025 год

• $AFLT Аэрофлот - публикация результатов по РСБУ за 12 месяцев 2025 года

• $MSNG Мосэнерго закрытие реестра с дивидендом 0,226063736 руб./акцию

• ЦБ РФ — пресс-конференция по итогам 2025 года для банковского сектора.

✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

'Не является инвестиционной рекомендацией