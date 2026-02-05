Очередной откат от 2800: главные факторы давления на российский рынок

После дневного подъема российский рынок акций ушел в минус. Индекс МосБиржи закрылся с падением на 0,35%, а на вечерней сессии снижение ускорилось до 0,52%. У такого развития событий нашлось достаточно оснований.

Акции российских нефтяных компаний, включая «Лукойл» как главного тяжеловеса индекса Мосбиржи, испытывали давление. Причиной стало резкое сокращение импорта нефти из России со стороны Индии — в январе он упал в 3,5 раза. Диверсифицировать поставки приходится на фоне запрета ЕС на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти, а также давления со стороны США.

Добавляет напряжения, что России так и не дождаться от Вашингтона ответа по ДСНВ (Договор о стратегических наступательных вооружениях). В МИД РФ подчеркнули, что теперь стороны свободны от его условий и могут действовать на своё усмотрение.

📍 Инфляция в РФ немного ускорилась: По данным Росстата, недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%, а в годовом выражении рост цен достиг 6,45%. В связи с этим заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что пиковое влияние повышения НДС на инфляцию уже пройдено.

При этом регулятор дал понять, что не планирует существенно менять ключевую ставку на ближайших двух заседаниях, поскольку для экономики первостепенное значение имеет средний уровень ставки и её динамика в среднесрочной перспективе.

📍 Новый опрос ЦБ не принёс хороших новостей: Аналитики ухудшили прогнозы из-за внешних условий: нефть в ожиданиях упала до $50, а доллар — до 85 рублей. В результате вырос прогноз по дефициту бюджета (-2,5% ВВП) и инфляции на 2026 год (5,3%).

При этом прогнозы по ВВП (1,1%) и ключевой ставке на этот год (14,1%) остались без изменений. В среднесрочной перспективе ожидания по ставке даже немного повысились. Итог: макропоказатели не радуют, а инфляционные ожидания по-прежнему сильно завышены относительно цели ЦБ.

📍 Санкционная политика: Еврокомиссия отложила представление странам ЕС двадцатого пакета санкций против России. Планируемые меры включают ограничения на обслуживание российских нефтяных танкеров, запрет экспорта предметов роскоши и сокращение квот на импорт российских удобрений. В ЕС рассчитывают утвердить этот пакет к 24 февраля — четвёртой годовщине начала военных действий.

Параллельно, по данным Bloomberg, США готовят новые санкции против российской энергетики, которые будут введены в случае отказа Москвы от мирного соглашения с Украиной. Рассматриваются меры против так называемого «теневого флота» и нефтетрейдеров.

В фокусе внимания: Ключевым событием для рынков остаются трёхсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, Украины и США. Информация о ходе первого дня закрыта, что поддерживает напряжённость. Ожидается, что сегодня дискуссии будут продолжены.

📍 Из корпоративных новостей:

Софтлайн $SOFL финансовые показатели за 2025 год: Валовая прибыль увеличилась на 26% г/г, до ₽46,6 млрд. Оборот увеличился на 9% г/г, до ₽131,8 млрд.

Самолет $SMLT компания обратилась за государственной поддержкой в обмен на долю в своих ценных бумагах.

Сбер $SBER будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 год 50% прибыли, Набсовет по дивидендам должен пройти в апреле, ГОСА - в июне.

ВТБ $VTBR РСБУ прибыль ₽365,82 млрд (снижение в 1,7 раза г/г) (ранее ₽609,97 млрд)

Совкомбанк $SVCB чистая прибыль по РСБУ в декабре 2025 года составила 13,5 млрд руб.

• Лидеры: Совкомбанк $SVCB (+5,3%), Софтлайн $SOFL (+2,24%), Сегежа $SGZH (+2,04%), ВТБ $VTBR (+1,82%).

• Аутсайдеры: Норникель $GMKN (-2,76%), ТГК-1 $TGKA (-2,3%), Русал $RUAL (-2,17%), ЮГК $UGLD (-1,88%).

05.02.2026 — четверг

• $MDMG Мать и дитя - результаты 4 квартала 2025 года

• $DELI Делимобиль - операционные результаты за 2025 год

