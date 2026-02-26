Прорыв или ловушка? Разбираем факторы роста и сдерживания индекса

Российский рынок закрылся ростом, отыгрывая позитивные геополитические сигналы. Хотя информация о новой встрече 26-27 февраля не подтвердилась, инвесторов воодушевили планы Стивена Уиткоффа организовать саммит в ближайшие полторы недели.

Индекс МосБиржи поднялся до 2795 пунктов (+0,65%), РТС — до 1151 (+0,87%). Дополнительную поддержку оказала информация о том, что Евросоюз снял с повестки вопрос о 20-м пакете санкций из-за позиции Венгрии, которая ранее заблокировала ограничения на фоне проблем с нефтепроводом «Дружба».

📍 Свежие комментарии ЦБ усиливают тренд на снижение ставки: Во-первых, оперативная статистика показывает, что рост цен приходит в норму. Во-вторых, инфляционные ожидания не выросли так сильно, как могло бы быть после повышения НДС, что говорит о сдерживании вторичных эффектов. Эти факторы дают повод рассчитывать, что ключевая ставка будет снижаться без пауз и замедления.

Также рынки позитивно отреагировали на планы правительства по пересмотру бюджетного правила. Речь идет об ускоренном снижении цены отсечения: если ранее ориентир в 55 долларов за баррель планировалось достичь к 2030 году, то теперь процесс, судя по всему, пойдет быстрее.

Причина такой корректировки очевидна: рекордный дефицит бюджета и риски истощения ликвидной части ФНБ диктуют необходимость более консервативного подхода к накоплению нефтегазовых сверхдоходов.

📍 В фокусе внимания: Вчера состоялся 30-минутный разговор Зеленского с Трампом (при участии Уиткоффа и Кушнера), посвященный подготовке к женевской встрече делегаций Украины и США. Также Киев анонсировал на март трехстороннюю встречу с Россией, рассчитывая через этот формат выйти на переговоры лидеров.

Однако, судя по риторике, Зеленский вновь пытается выстроить процесс так, чтобы он гарантированно зашел в тупик. Базовая «дорожная карта» урегулирования давно известна всем сторонам, но украинский лидер продолжает настаивать на условиях, которые заведомо невыполнимы. В Кремле эту логику не поддерживают: Песков подчеркнул, что встреча лидеров возможна только для финализации готовых решений, а пока прямых контактов Путина и Трампа не планируется.

На этом фоне выделяется другой трек: в Женеву сегодня отправляется Кирилл Дмитриев. Его цель — обсуждение экономического сотрудничества с США. Этот путь непростой, но он важен сам по себе: наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие, поэтому будем ждать новостей.

Обращает на себя внимание устойчивость рынка: при явном дефиците геополитического позитива и преобладании негативных новостей индекс продолжает держаться. Основными точками опоры, судя по всему, выступают ожидания по ставке и дивидендам, а также поддержка экспортеров со стороны Силуанова.

Тем не менее уровень 2800 пока остается непреодолимым — для его прохождения требуются более фундаментальные драйверы. Впрочем, исключать сюрпризов нельзя: рынок иногда живет своей жизнью и способен двигаться вопреки новостному фону.

📍 Из корпоративных новостей:

ФосАгро $PHOR экспортные цены на российские удобрения выросли до 19% с начала года на фоне спроса и роста сырья.

ВТБ $VTBR МСФО за 2025 год: Прибыль снизилась на 8,9% г/г до ₽502,1 млрд.

Промомед $PRMD выручка за 2025 год составила ₽38 млрд (+75,2% г/г).

Базис $BAZA отчет МСФО за 2025 год: Выручка ₽6,3 млрд (+37% г/г) Чистая прибыль ₽2,2 млрд (+8,3% г/г)

• Лидеры: Элемент $ELMT (+4,4%), Сургутнефтегаз-п $SNGSP (+4,1%), Норникель $GMKN (+3,1%), Whoosh $WUSH (+3%).

• Аутсайдеры: ГТМ $GTRK (-13%), Базис $BAZA (-4,6%), РусАгро $RAGR (-1,4%), ЕвроТранс $EUTR (-1,1%).

26.02.2026 — четверг

• $SBER Сбербанк отчёт по МСФО за 2025 год

• $RTKM Ростелеком отчёт по МСФО за 2025 год

• $OZON Озон отчёт по МСФО за 2025 год

• $TRNFP Транснефть СД по стратегии развития и программе приоритетных мероприятий.

