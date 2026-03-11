Индекс удержал 2850: что движет рынком и каков новый диапазон для торговли

Российский рынок начал первую полноценную торговую сессию после праздников с уверенного снижения. По итогам основной сессии индекс МосБиржи потерял 1,21%, опустившись до 2853,86 пункта. Индекс РТС снизился более сдержанно — на 0,69%, до 1141,77 пункта.

На вечерних торгах негативная динамика сохранилась: рублевый индекс просел еще на 1,3%, достигнув 2851,11, однако удержался выше психологически важного уровня 2850 пунктов

📍 Нефтяной рынок продолжает лихорадить: суточная амплитуда Brent превышает $6, при этом к закрытию торгов цена закрепилась ниже $89, что указывает на сохранение медвежьих рисков. На этом фоне наблюдалась классическая "покупка защиты": инвесторы активно уходили в золото и серебро, разогнав цены на 2,5% и 5,9% соответственно.

На вечерних торгах появились новые данные, обостряющие ситуацию на Ближнем Востоке: По сведениям американской разведки, Иран приступил к минированию судоходных путей в Ормузском проливе. Реакция из Вашингтона последовала незамедлительно: Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум с требованием немедленно удалить мины, пригрозив в противном случае "беспрецедентными последствиями".

📍 Геополитическая неопределенность оказывает умеренное давление на индекс МосБиржи. Перенос трехсторонней встречи (Россия-США-Украина) с текущей на следующую неделю внес коррективы в позитивные ожидания инвесторов. В Кремле подтвердили, что конкретные даты и место пока не согласованы, однако подчеркнули заинтересованность всех сторон в продолжении диалога.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сохраняет оптимизм, называя сложившуюся ситуацию возможным "переломным моментом" и отмечая усталость сторон от конфликта. Владимир Зеленский, в свою очередь, предложил Турцию или Швейцарию в качестве потенциальных площадок для встречи.

Несмотря на временную отсрочку, общий геополитический фон для российского рынка остается скорее позитивным. Этому способствуют как сигналы о возможном смягчении санкций в отношении нефтегазового сектора, так и продолжающаяся эскалация на Ближнем Востоке. При появлении конкретных признаков прогресса индекс МосБиржи имеет все шансы возобновить рост.

Что по технике: Закрывшись на уровне 2864 пунктов, индекс МосБиржи оказался в середине актуального торгового диапазона. Верхняя граница сопротивления проходит у отметки 2900, нижняя поддержка сформирована в районе 2820 пунктов. До пробоя одного из этих уровней рынок, скорее всего, останется в рамках данного коридора, что дает возможности для краткосрочных спекулятивных стратегий.

📍 Из корпоративных новостей:

Русал $RUAL перебои в поставках алюминия из-за ближневосточного конфликта подтолкнули ряд японских производителей автозапчастей к переговорам с компанией.

ТГК-1 $TGKA приняло решение не публиковать финансовую отчетность по МСФО по итогам деятельности за 2025 год.

Таттелеком $TTLK РСБУ 2025 год: Выручка ₽10,42 млрд (+9,7% г/г), Чистая прибыль ₽1,59 млрд (+1% г/г).

• Лидеры: Русал $RUAL (+3,3%), ЮГК $UGLD (+3,17%), Полюс $PLZL (+2,8%), Селигдар $SELG (+2,77%).

• Аутсайдеры: Башнефть-ао $BANE (-3,43%), СПБ Биржа $SPBE (-2,98%), РуссНефть $RNFT (-2,87%).

11.03.2026 - среда

• $MGKL Мосгорломбард Операционные результаты за январь и февраль 2026 г.

• $PRMD Промомед СД рассмотрит новую редакцию положения о дивидендной политике

• $TRNFP Транснефть будут рассмотрены ключевые показатели эффективности и другие важные вопросы

• $TGKA ТГК-1 проведет СД на котором будет утвержден бизнес-план и инвестиционная программа на 2026 год.

