Как я сделал новостной сайт за вечер и несколько тысяч рублей в ChatGPT

Первый запуск: чтобы хоть что-то было

Долго я ходил вокруг идеи сделать свой новостник . Знаете, как это бывает: мысль греет, а руки не доходят. То времени нет, то деньги на что-то другое уходят, то просто страшно начинать. И так проходит месяц, второй, потом год. Но идея-то не умирает. Она сидит и зудит.

В какой-то момент я устал от собственных отговорок. Решил: всё, хватит. Купил домен на рег.ру за тысячу рублей. Взял годовую подписку на Тильду за шесть тысяч. Для эксперимента не такие уж и большие деньги. Но именно они стали точкой невозврата. Потому что когда уже вложил — отступать жалко.

Я пошёл самым простым путём. Взял готовый шаблон Тильды, быстро накидал структуру и сразу загрузил первые новости, чтобы не было пустых блоков. Вот что получилось буквально за несколько часов:

Пробный макет новостного сайта financeanalitics

Но че-то радовался я не долго. Смотрю на главную страницу и понимаю — она никакая. Рабочая, это да. Но скучная. Ничего не цепляет, заходишь и сразу хочется закрыть. Нужно было что-то с этим делать.