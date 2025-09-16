Как я сделал новостной сайт за вечер и несколько тысяч рублей в ChatGPT

Опыта в коде у меня нет от слова совсем. Для меня эти div-ы и span-ы — как иероглифы на заборе. Поэтому всё делал в слепую, опираясь только на нейронку. Но и к этому я пришёл не сразу: сначала я успел промучаться с шаблонами в Тильде. Тыкаешь туда, кликаешь сюда — вроде красиво, а на выходе получается унылый корпоративный буклет, а не новостной сайт. Ну не заточена Тильда под эту тему — это я уже понял опосля, как заплатил за нее шесть тысяч рублей.
В итоге я забил на шаблоны и пошёл к Чату. Что именно я делал, куда нажимал, какие промпты писал нейросети — рассказываю дальше.
Первый запуск: чтобы хоть что-то было
Долго я ходил вокруг идеи сделать свой новостник . Знаете, как это бывает: мысль греет, а руки не доходят. То времени нет, то деньги на что-то другое уходят, то просто страшно начинать. И так проходит месяц, второй, потом год. Но идея-то не умирает. Она сидит и зудит.
В какой-то момент я устал от собственных отговорок. Решил: всё, хватит. Купил домен на рег.ру за тысячу рублей. Взял годовую подписку на Тильду за шесть тысяч. Для эксперимента не такие уж и большие деньги. Но именно они стали точкой невозврата. Потому что когда уже вложил — отступать жалко.
Я пошёл самым простым путём. Взял готовый шаблон Тильды, быстро накидал структуру и сразу загрузил первые новости, чтобы не было пустых блоков. Вот что получилось буквально за несколько часов:
Но че-то радовался я не долго. Смотрю на главную страницу и понимаю — она никакая. Рабочая, это да. Но скучная. Ничего не цепляет, заходишь и сразу хочется закрыть. Нужно было что-то с этим делать.
Нейросети, спаси и сохрани
Кодить я не умею. Для меня HTML — это как читать заклинания на латыни. Но тут вспомнил про ChatGPT. Все вокруг твердят, что он может заменить чуть ли не половину профессий. Думаю: «Ну вот и проверим».
Написал: «Сделай нормальную главную для новостного сайта»:
Чат бодро так начал. Уже через минут пять я получил код и вставил его в Тильду. И что вы думаете?
Конечно, получилась шляпа. Блоки съехали, картинки не грузятся, даты оборванные. Исправляешь одно — ломается другое. Короче, пока не заменят нейросети программистов — это факт.
Деваться некуда было, потому что деньги заплатил, шаблоны Тильды не подходили под мою «хотелку». Посидел, покумекал и тут родилась идея — подрубить RSS к сайту.
RSS и первые грабли
Думал я так: буду писать через потоки (есть такая функция в Тильде), пусть новости сами подгружаются, оформлять ниче не нужно будет. Звучит красиво, но реальность быстро дала по голове.
Половина картинок не загрузилась. Одни ссылки оказались без https, другие источники банально блокировали хотлинк. Экран выглядел так, будто сайт собрал пьяный студент на пересдаче:
Если не присматриваться, то выглядит страница еще ниче. Но это не уровень новостного сайта. Такое показывать, конечно же, нельзя. Нужно дальше пилить.
Я попросил ChatGPT набросать мне макеты новостников:
Перебрал несколько десятков вариантов и остановился на вот чем:
В общем, загрузил я код в админку Тильды и получилось таки не плохо:
После этого уже можно было вроде бы начинать работать, но если присмотреться, то видны косяки: лишние ссылки, кривоватая верстка, окна не того размера…
DeepSeek — приди!
Описал все эти проблемы я Чату и отправился он мне править код. А пока я ждал, вспомнил про Дипсик. Включил его и дал задачу сделать мне новостник. Ждал я минут двадцать, пока он думает. И наконец-то получил ответ: «У вас тег не закрыт». Спасибо, Кэп.
В общем, сидеть еще и с Дипсик-ом мне не хотелось, я вернулся к Чату. К тому времени он нагенерил мне код и вставил его в админку. И вот что получилось:
Пришлось снова вернуться к ChatGPT. Я попросил его не просто «сделать красиво», а объяснить, что он там вообще творит. Чат начал сыпать умными словами: JSON-LD, OpenGraph, nofollow sponsored. Я, честно говоря, половину даже не понял. Но скопировал код в Тильду — и о чудо, что-то заработало.
Такой дизайн мне понравился и я принялся его допиливать, так как в нем не прогружались обложки, мне не нравились даты, заголовки, описания и некоторые элементы в интерфейсе.
Да, выглядело всё ещё убого. Но уже похоже на новостник, а не на «домашку по информатике».
День сурка
Самое забавное началось потом. Каждая правка ломала что-то новое. Исправил заголовок — съехала картинка. Добавил фон — исчезла кнопка. Подправил дату — рухнула вся вёрстка.
Я реально жил в «дне сурка». Короче, пришлось делать себе перекуры садишься, иначе можно было рихнуться от одних и тех же правок.
В сумме я убил на это часов шесть-восемь. С перекурами, матами и кофе. Но зато понял: сайт своими руками — это не просто набор блоков, а маленькая война с хаосом.
Итог
Что вышло в итоге? Сайт есть, новости тянутся, работает. Конечно, местами работает все через костыли. Например, посты в телегу подтягиваются без обложек. Это расстраивает. В Дзен, соотвественно, тоже посты идут без изображений — потому что автоматом тянутся с телеги. Зато в Одноклассники нормально залетают. С остальным предстоит еще разобраться, но главное — проект ожил. И это уже не «идея в голове», а реальный новостной ресурс.
Кому интересно, можете посмотреть, как новостник за несколько тысяч выглядит сейчас — называется он «finance analytics: нескучно о финансах»
Что дальше
Теперь у меня есть план:
→ доработать внутренние страницы;
→ подключить нормальный кросспостинг в телегу и дзен;
→ привести главную в более «глянцевый» вид.
И самое главное — больше не откладывать. Потому что если что-то хочешь сделать, лучше начать прямо сейчас. Даже если получится криво.
