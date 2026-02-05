Получаешь зарплату в криптовалюте? Будь готов к последствиям
Тысячи российских специалистов живут в одной стране, а работают в удаленном формате в другой: на зарубежные стартапы, маркетинговые агентства, IT-компании, сервисные платформы. Для бизнеса это способ снизить издержки и получить доступ к глобальному рынку труда. Для работников — возможность зарабатывать больше и участвовать в международных проектах.
Проблема начинается не в момент подписания контракта, а в момент выплаты вознаграждения.
После санкционных ограничений и сбоев международных платёжных систем привычные каналы расчётов стали недоступными. Открыть иностранный счёт может не каждый, переводы через банки часто блокируются или требуют сложной комплаенс-проверки. На этом фоне часть работодателей и сотрудников перешла на криптовалюту как технический способ расчёта: быстро, без посредников и без банковских ограничений.
Именно здесь и возникает правовой конфликт: как получать зарплату в криптовалюте и не нарушить закон РФ?
В российском законодательстве рубль закреплён как единственное законное средство платежа на территории РФ. Закон о цифровых финансовых активах прямо запрещает использование криптовалюты для оплаты товаров, работ и услуг внутри страны. Это означает, что криптовалюта не может выступать формой заработной платы для работника, находящегося в России. Даже если работодатель — иностранная компания и перевод идёт из-за рубежа, место исполнения трудовой функции остаётся на территории РФ.
Дело в том, что ключевой риск ложится не на компанию, а на работника.
Что происходит на практике.
Работодатель за границей не является российским налоговым агентом. Он не удерживает НДФЛ и не отчитывается перед российскими органами. Все обязанности по декларированию дохода автоматически переходят к самому работнику. Для налоговой криптовалюта рассматривается как имущество. Получение её за выполненную работу — это имущественный доход из иностранного источника.
Такой доход нужно:
зафиксировать по рыночной стоимости на дату получения;
задекларировать через форму 3-НДФЛ;
самостоятельно уплатить налог.
Тем не менее отдельный риск возникает в момент обмена криптовалюты на рубли и зачисления денег в российский банк. Банки обязаны проверять происхождение средств. Если источник дохода не подтверждён, операции могут быть признаны подозрительными, а счета — заблокированы до выяснения обстоятельств.
Можно ли считать в таком случае получение криптовалюты нарушением?
Подробно правовые и налоговые последствия такой схемы, а также практические варианты действий для работника разобрали профильные юристы и налоговые консультанты. Экспертные комментарии и разбор кейса читайте в тг-канале: https://t.me/brokerlist2/511
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по иностранным словам. Что делать, если в словарях РАН и на Normaslov нет слова (= оно иностранное, запрещено)? Товарный знак на каждый «бьюти», «кэжуал», «стрипсы», «айс» не нарегистрируешь.
Нужно ли по 168-ФЗ, 38-ФЗ и 53-ФЗ переделывать страницы на сайтах — лендинги, блоги, посадочные (коммерческие и инфо)? Работали ли с такими запросами? Что-то вроде аудита иностранных слов, юридической проверки рекламы и тд