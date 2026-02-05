Получаешь зарплату в криптовалюте? Будь готов к последствиям

Получение зарплаты в криптовалюте кажется удобным решением для удалёнщиков, работающих на зарубежные компании. Но такая схема может обернуться юридическими и налоговыми проблемами, о которых многие даже не задумываются. Вместе с юристами разобрались, как быть в данной ситуации.

Тысячи российских специалистов живут в одной стране, а работают в удаленном формате в другой: на зарубежные стартапы, маркетинговые агентства, IT-компании, сервисные платформы. Для бизнеса это способ снизить издержки и получить доступ к глобальному рынку труда. Для работников — возможность зарабатывать больше и участвовать в международных проектах.

Проблема начинается не в момент подписания контракта, а в момент выплаты вознаграждения.

После санкционных ограничений и сбоев международных платёжных систем привычные каналы расчётов стали недоступными. Открыть иностранный счёт может не каждый, переводы через банки часто блокируются или требуют сложной комплаенс-проверки. На этом фоне часть работодателей и сотрудников перешла на криптовалюту как технический способ расчёта: быстро, без посредников и без банковских ограничений.

Именно здесь и возникает правовой конфликт: как получать зарплату в криптовалюте и не нарушить закон РФ?

В российском законодательстве рубль закреплён как единственное законное средство платежа на территории РФ. Закон о цифровых финансовых активах прямо запрещает использование криптовалюты для оплаты товаров, работ и услуг внутри страны. Это означает, что криптовалюта не может выступать формой заработной платы для работника, находящегося в России. Даже если работодатель — иностранная компания и перевод идёт из-за рубежа, место исполнения трудовой функции остаётся на территории РФ.

Дело в том, что ключевой риск ложится не на компанию, а на работника.

Что происходит на практике.

Работодатель за границей не является российским налоговым агентом. Он не удерживает НДФЛ и не отчитывается перед российскими органами. Все обязанности по декларированию дохода автоматически переходят к самому работнику. Для налоговой криптовалюта рассматривается как имущество. Получение её за выполненную работу — это имущественный доход из иностранного источника.

Такой доход нужно:

зафиксировать по рыночной стоимости на дату получения;

задекларировать через форму 3-НДФЛ;

самостоятельно уплатить налог.

Тем не менее отдельный риск возникает в момент обмена криптовалюты на рубли и зачисления денег в российский банк. Банки обязаны проверять происхождение средств. Если источник дохода не подтверждён, операции могут быть признаны подозрительными, а счета — заблокированы до выяснения обстоятельств.

Можно ли считать в таком случае получение криптовалюты нарушением?

Подробно правовые и налоговые последствия такой схемы, а также практические варианты действий для работника разобрали профильные юристы и налоговые консультанты. Экспертные комментарии и разбор кейса читайте в тг-канале: https://t.me/brokerlist2/511