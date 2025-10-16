Договор с иностранной компанией. Что прописать, чтобы потом не судиться за границей

Международный контракт - вроде звучит красиво. Бумага на английском, подписи, печати, ощущение большого бизнеса. Но реальность такая: один невинный пункт вроде «споры рассматриваются в арбитраже Сингапура» и вы уже не партнёр, а турист с чемоданом документов и круглой суммой гонорара для чужого юриста.

Иногда кажется, что всё просто. Есть поставщик, есть оплата, подпишем шаблон контракта — чего тут думать. Но именно эти шаблонные строчки и губят. В них уже зашиты чужие правила игры: их право, их суд, их язык. И пока вы будете разбираться, как в Сингапуре считать неустойку, срок подачи иска просто истечёт.

Был случай. Компания из Новосибирска поставила оборудование в Сингапур. Контракт, конечно, подписали по шаблону - applicable law: Singapore, dispute resolution: Singapore International Arbitration Centre. Когда партнёр не заплатил, наши юристы посчитали расходы. Только подача иска сорок тысяч долларов, юристы ещё шестьдесят. Долг сто двадцать. Смешно, если бы не было так горько. Процесс они не потянули. А партнёр спокойно продолжил работать.

Чтобы не попасть в ту же ловушку, важно понимать одну простую вещь: договор с иностранцем - это не просто про оплату и сроки, это про то, где вы вообще сможете защитить себя. В идеале в России. Иногда партнёр упрямится, хочет «нейтральную территорию». Ну ладно, пусть будет ОАЭ, Казахстан, хоть Армения, главное, чтобы не Лондон и не Сингапур, где каждый шаг стоит как полгода работы отдела.

Если контракт составлен на английском, делайте двуязычный вариант. Обязательно пропишите, какая версия главная русская или английская. Бывает, что перевод расходится по смыслу, и суд потом просто разводит руками. А ведь перевести правильно дешевле, чем потом доказывать, что вы не хотели подписывать то, что подписали.

Дальше - право. Если поставка, работа или услуга выполняется в России, настаивайте на российском праве. Это логично: налоговая, логистика, расчёты, всё здесь. А если партнёр упирается и просит своё право, запросите письменное заключение юриста из его страны. Поверьте, лучше узнать заранее, что там, скажем, ответственность ограничена тремя процентами, чем потом ломать голову, как вернуть убытки.

Отдельно про споры. Пропишите хотя бы претензионный порядок - срок ответа, формат переписки. Электронка с подтверждением получения - это уже спасение. В арбитраже без этого будет сложно. И не ленитесь указывать, что стороны обязуются вести переговоры. Иногда именно эта строчка потом спасает, когда нужно показать, что вы пытались решить миром.

Мелочи решают всё. Удержание 10–15 процентов до проверки результата. Чёткий пункт про форс-мажор: санкции, переводы, блокировки. Валюта платежа, способ пересчёта, если курс скачет.

Вообще, международный контракт - это про осознанность. Можно подписать красивый шаблон и жить в иллюзии партнёрства. А можно потратить день на юриста и сэкономить сотни тысяч на арбитраже. Всё упирается не в юрисдикцию, а в уважение к себе. К своему труду и времени.

А вы сталкивались с тем, что контрагент настаивал на «своём» праве? Чем закончилось?