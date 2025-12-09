Как налоговая меняет квалификацию выплат из зарплат в дивиденды

Доплата НДФЛ, доначисление страховых взносов и иногда еще вопросы по расходам.
Такие кейсы стали появляться чаще. Особенно там, где собственник одновременно директор, получает небольшую зарплату, но регулярно выводит деньги через разовые выплаты, премии, займы или оплату личных расходов. С точки зрения бизнеса всё выглядит привычно. С точки зрения ФНС - риск перераспределения прибыли, который нужно исправить.
Чтобы понимать, как защититься, важно разобраться, как инспекция смотрит на выплаты и почему возникает переквалификация.
Почему ФНС так внимательно относится к выплатам собственникам
Ставка налога на дивиденды ниже, чем налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. Поэтому инспекция автоматически относит выплаты собственнику к зоне риска. И чем меньше фактических подтверждений, что человек работал как сотрудник, тем проще считать выплаты дивидендами.
Кроме того, ФНС давно использует аналитику. Она сопоставляет налоговую нагрузку компаний в отрасли, сравнивает выплаты руководителям, анализирует оклады и проверяет, существуют ли фактические функции. Если у директора оклад меньше, чем у его зама, или если выплаты собственнику идут без логики, это вызывает вопросы.
Важен и принцип экономической обоснованности. Если компания платит собственнику зарплату, но не может подтвердить его трудовые функции, инспекция считает такие расходы необоснованными и исключает их из затрат. А сами выплаты переквалифицирует в дивиденды.
Как инспекция определяет, что это дивиденды, а не зарплата
На практике переквалификация строится на трех критериях. Они встречаются практически в каждом деле.
Первый критерий. Нет фактических функций. Есть трудовой договор, но нет доказательств, что человек действительно выполнял работу. Нет переписки, приказов, задач, решений, встреч, участия в процессах. Формальная должность не равна реальному исполнению обязанностей.
Второй критерий. Несоответствие выплат реальной роли собственника. Если зарплата маленькая, а параллельно идут премии, выплаты по ГПХ, компенсации расходов или займы, которые сразу же возвращаются на карту, это выглядит как вывод денег, а не трудовая деятельность.
Третий критерий. Отсутствие деловой цели. ФНС давно использует этот подход. Любой расход должен приносить пользу бизнесу. Если директор фактически не управляет компанией, если работа обезличена или выполняется другими, зарплата выглядит необоснованной.
Где чаще всего возникают ошибки
Ошибки здесь не технические. Они организационные. Компании просто не фиксируют то, что действительно происходит.
Самая распространенная ситуация. Директор и собственник - одно лицо. Зарплата у него минимальная, чтобы уменьшить взносы. Зато регулярно выводятся деньги под видом премий или материальной помощи. Инспекция считает такую модель искусственной.
Другая ситуация. Выплаты собственнику проходят по разным основаниям. Зарплата, ГПХ, премии, компенсации. На словах это за разные задачи. В документах это выглядит как размытая схема без логики.
Еще пример. Займы директору. Деньги уходят со счета компании, возвращаются спустя время, затем снова уходят. Иногда даже без процентов. Если займы не связаны с хозяйственной деятельностью, ФНС рассматривает их как вывод прибыли.
Часто встречается и такая история. Руководитель получает большую зарплату, но в деле нет фактов, что он выполняет функции. Все решения принимают менеджеры. Все задачи контролируют другие сотрудники. А директор появляется раз в месяц, чтобы подписать документы.
Как выглядит переквалификация в реальности
Налоговая перестраивает выплату так.
Изначально компания отражает расход как зарплату. Начисляет НДФЛ и страховые взносы. Если инспекция доказывает отсутствие трудовой функции, она исключает зарплату из расходов. Начисляет налог на прибыль, пересчитывает НДФЛ как дивиденды и убирает страховые взносы.
Дальше может появиться вопрос к самому собственнику. Если выплаты признают дивидендами, он должен был платить налог по другой ставке. Возникает недоимка.
И если суммы крупные, инспекция смотрит глубже. Может появиться доначисление по другим участкам. Например, по договорам с аффилированными лицами или расходам, которые казались обычными.
Один рабочий список, который снижает риск в несколько раз
Свести риск переквалификации к минимуму можно. Это не про хитрые схемы. Это про документы и здравый смысл.
Зафиксируйте реальные функции директора. Приказы, задачи, переписка, участие в совещаниях, решения. Это факты, на которые смотрят суды.
Установите корректный размер зарплаты. Если оклад ниже рынка или ниже, чем у подчиненных, это аргумент инспекции.
Разделяйте роли собственника и директора. Выплаты как собственнику и выплаты как сотруднику должны быть понятны по содержанию.
Избегайте разовых выплат без объяснений. Премии, матпомощь, ГПХ должны иметь экономическую логику.
Не используйте займы как способ вывода средств. Если даете заем, должно быть обоснование, проценты и возвратные документы.
Фиксируйте участие руководителя в деятельности. Чем больше фактических подтверждений, тем надёжнее позиция.
Проверьте модель выплат на предмет дробности. Если выплаты идут множеством маленьких траншей без причин, это привлекает внимание ФНС.
Этот список кажется очевидным, но в реальности именно эти пункты чаще всего разрывает практика. Компании делают всё честно, но не фиксируют процессы. В итоге инспекция смотрит на документы и видит пустоту. А пустота работает против бизнеса.
Финальная мысль
Переквалификация зарплат в дивиденды это не про ловушки. Это про то, что налоговая хочет увидеть реальную картину. Кто работает, кто управляет, как принимаются решения и какая мотивация стоит за выплатами.
Если бизнес может объяснить логику выплачиваемых сумм и показать факты участия собственника в работе компании, риск доначислений падает почти до нуля.
Все проблемы возникают там, где логика не совпадает с документами. И где выплаты выглядят как способ вывести деньги, а не как оплата за труд.
Если вам важно увидеть, как именно инспекция собирает доказательства искусственности выплат, рекомендую посмотреть недавний разбор из нашей практики. Это наглядная история о том, как налоговая складывает мозаику из разрозненных фактов - ролей, функций, маршрутов денег, участия собственника в управлении - и на этой основе формирует вывод о нелогичных или завышенных выплатах.
Такая логика полностью совпадает с подходом, который ФНС использует и в делах о переквалификации зарплаты в дивиденды: инспекция не ищет отдельную ошибку, она анализирует структуру выплат и их реальный экономический смысл.
Начать дискуссию