Как налоговая меняет квалификацию выплат из зарплат в дивиденды

Почему ФНС так внимательно относится к выплатам собственникам

Ставка налога на дивиденды ниже, чем налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. Поэтому инспекция автоматически относит выплаты собственнику к зоне риска. И чем меньше фактических подтверждений, что человек работал как сотрудник, тем проще считать выплаты дивидендами.

Кроме того, ФНС давно использует аналитику. Она сопоставляет налоговую нагрузку компаний в отрасли, сравнивает выплаты руководителям, анализирует оклады и проверяет, существуют ли фактические функции. Если у директора оклад меньше, чем у его зама, или если выплаты собственнику идут без логики, это вызывает вопросы.

Важен и принцип экономической обоснованности. Если компания платит собственнику зарплату, но не может подтвердить его трудовые функции, инспекция считает такие расходы необоснованными и исключает их из затрат. А сами выплаты переквалифицирует в дивиденды.