Как выйти из бизнеса с долей и не разрушить все

Как подготовиться, если решение уже принято

Самое распространённое заблуждение — начинать разговоры со «сколько это стоит». На самом деле цена доли обсуждается ближе к концу, не в начале.

Начинать нужно с реальности.

Не с эмоций.

Не с ожиданий.

А с того, что происходит в бизнесе.

Нужно увидеть цифры, которые обычно никто не показывает партнёрам напрямую: реальные остатки, незавершёнка, зависшие авансы, кредиторская задолженность, долги перед бюджетом, старые акты, которые не согласованы.

Чем честнее бухгалтерия даст картину, тем спокойнее будет процесс выхода.

Следующий слой — форма выхода. Здесь каждый вариант несёт свою стоимость, свои риски и свой налоговый характер. Продажа доли партнёру. Продажа инвестору. Выход с выплатой действительной стоимости. Соглашение с отсрочкой. Опцион.

У каждого варианта — своя трактовка со стороны ФНС. Где-то выплаты похожи на дивиденды. Где-то цена вызывает вопросы. Где-то сделка может считаться контролируемой. Всё это нужно учитывать не после, а до подписания бумаг.

Дальше — движение денег. Самая недооценённая часть.

Если платежи не связаны с документами, если смысл операции непонятен, если конструкция работает только «на словах», инспекция это видит мгновенно. Логика платежей должна совпадать с логикой документов.

Потом — обязательства. Это то, что разрушает отношения чаще всего.

Старые долги, незакрытые претензии, налоговые обязательства, гарантийные работы, обязательства перед сотрудниками. Часто один участник считает, что он «уходит чисто», а второй — что партнёр оставляет ему мину замедленного действия. Если не зафиксировать, кто отвечает за прошлое, через год стороны снова встретятся, но уже в судебном кабинете.

И наконец — документы. Не красивые, а честные.

Протоколы, соглашения, расчёты, письмо оценщика, акты сверки, платёжные документы. Их нужно собрать до сделки, а не после. Иначе вся конструкция будет непрочной.