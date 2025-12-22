Параллельный бизнес партнера: как доказать, что он вредит

Как в таких ситуациях смотрят суды и ФНС

Самое важное понимать: закон не карает за «амбиции» партнёра. Но он жёстко карает там, где пересекаются интересы. И суды последовательно описывают три ключевых признака вреда.

Первый — использование имущества и ресурсов компании в личных целях.

Это классика: сотрудники работают на два бизнеса одновременно, техника используется «по дружбе», бухгалтерия оформляет документы «между делом», деньги проходят через общие каналы. Даже если письменно ничего не закреплено, суды смотрят на фактическое содержание.

Второй — переток клиентов.

Если доказано, что партнёр переманивал клиентов, используя данные компании, скидочные политики, CRM, коммерческую информацию — это почти всегда трактуется как недобросовестное поведение. Дальше остаётся только оценить размер убытков.

Третий — конкуренция.

Формально запрет на конкуренцию должен быть прописан в корпоративном договоре. Но даже если он не прописан, суды опираются на общий принцип добросовестности. Если действия партнёра направлены на ослабление основной компании, это нарушение.

И здесь появляется важный нюанс: ФНС тоже не стоит в стороне. Если часть операций переносится в параллельный бизнес, если прибыль уходит туда, если расходы растут странным образом — у налоговой возникнет вопрос не только о корпоративной этике, но и об искусственном уменьшении базы.

Поэтому доказательство вреда — это не личные эмоции, а документальная последовательность.