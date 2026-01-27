Партнер не тянет, но ругаться не хочется — что делать?

Партнёр вроде бы «есть». Он на звонках. Он в переписках. Он появляется на планёрках, иногда с опозданием, иногда без энергии. Но ответственность перестала лежать поровну.
Сделки ведёте вы. Финансы контролируете вы. Переговоры - вы. Решения, которые спасают компанию, тоже ваши. И эта диспропорция со временем превращается в раздражение, которое никто не произносит вслух.
Особенно тяжело, когда партнёр не враг, не саботажник, а просто человек, который выгорел или потерял интерес. И ругаться с ним не хочется - ни эмоционально, ни стратегически. Бизнес всё-таки общий.
Но и продолжать так невозможно: бизнес любит ясность, а не отношения «на авось».
Как суды и практика объясняют ситуации, когда партнёр «перестал тянуть»
То, что партнер не справляется, - не юридическая категория. Нигде в законодательстве нет термина «нет сил», «перегорел», «перестал участвовать». Поэтому оценка всегда строится на фактических действиях, а не на психологии.
В корпоративных конфликтах суды смотрят на два ключевых признака.
Первый - систематическая неисполненность обязанностей.
Если в уставе или корпоративном договоре закреплено, что партнер отвечает за финансы, продажи, управление, а фактически он перестал это делать, это нарушение. Суды не требуют личных признаний, им важно увидеть, что обязанности были возложены и не выполнялись.
Второй - последствия для компании.
Если из-за пассивности партнёра компания теряет клиентов, нарушает сроки, срывает обязательства, терпит убытки, это фиксируется как ущерб интересам общества.
Формулировки из судебных актов часто звучат удивительно легко и житейски:
«действия (бездействие) участника причинили ущерб»;
«участник создал риск нарушений»;
«не выполнял возложенные функции, что привело к негативным последствиям».
Если партнер «не тянет», но продолжает формально подписывать документы или принимать решения, которые он не контролирует, его зона риска тоже растёт. И об этом редко кто думает заранее.
Что можно сделать, не переходя к конфликту
Большинство партнёрств рушатся не из-за ошибок, а из-за недосказанности. Когда эмоции кипят, уже поздно. Поэтому работать нужно заранее - спокойно, последовательно, без давления. Чтобы не сжечь отношения.
Самый аккуратный сценарий почти всегда начинается с фиксации реальности. Не с обвинений, не с «ты ничего не делаешь», а с честной картины того, как устроены процессы сейчас. Бизнес хорошо реагирует на факты, и плохо на эмоции.
Хорошо работают несколько инструментов.
Перераспределение ролей.
Не как упрёк, а как новая логика стратегии. Иногда партнёр перестаёт тянуть, потому что та зона ответственности, которая была его, больше ему не подходит. Люди взрослеют, меняются, выгорают. Чаще всего помогает простая вещь: разделить обязанности так, чтобы каждый делал то, где сильнее сейчас, а не десять лет назад.
Введение прозрачности.
Финансовой, операционной, управленческой. Не контроль, а ясность. Когда у всех есть одинаковая картина по проектам, задачам, деньгам - меньше иллюзий, больше точек соприкосновения.
Формализация ожиданий.
Тот самый документ, который никто не хочет писать: кто за что отвечает, какие сроки, какие метрики, как оценивается вклад. Это не панацея, но прекрасный способ снять недопонимание.
Обновление корпоративного договора.
Если его нет - пора сделать. Если он есть - пора прочитать и «осовременить». Корпоративный договор не спасает от конфликтов сам по себе, но помогает выстроить цивилизованный механизм решений: что происходит, если партнёр выпадает, как перераспределяется работа, что считается нарушением, какие есть инструменты мягкого выхода.
И последнее - честный разговор. Не эмоциональный. Не обвинительный. А трезвый, взрослый, про будущее. Иногда партнёр сам понимает, что не справляется, но боится сказать. Или не знает, как это сказать. И задача здесь не выиграть разговор, а сохранить бизнес.
История из практики: партнёр выгорел, компания на грани
В одном из проектов двое партнёров делили бизнес почти идеально: один — стратегия и продажи, второй — операционка. И всё работало до тех пор, пока второй участник не начал «выбывать».
Сначала он стал пропускать встречи. Потом задерживал решения. Потом перестал следить за подрядчиками.
Стали появляться просрочки, клиенты жаловались на качество, сотрудники выгорали на двойной нагрузке. Первый партнёр боялся поднять тему: не хотел обидеть друга, с которым начинал. Но когда просадка стала критичной, они сели и разложили всё по фактам: что именно провисает, какие процессы не закрыты, какие функции не выполняются.
Вместо конфликта они нашли другой вариант: перераспределили роли, убрали второго партнёра из операционной рутины, оставили за ним стратегические задачи и контроль качества - то, что он любил и умел. Через три месяца бизнес вышел из ямы. Конфликта не случилось, потому что обсуждали не личности, а процессы.
Именно так и работают сильные партнёрства: не через обвинения, а через честное понимание реальности.
Почему это не только юридическая тема
Когда партнёр перестаёт тянуть, страдает не только бизнес. Страдают отношения. Страдает человек, который вынужден тащить всё на себе. Страдает человек, который чувствует вину, но не знает, как выправить ситуацию.
Зрелость партнёрства проявляется не в том, чтобы избегать конфликтов, а в том, чтобы проживать их вместе.
Иногда нужна реорганизация ролей. Иногда новый корпоративный договор. Иногда мягкий выход партнёра. Иногда внешняя сессия, чтобы разложить всё по полочкам и уберечь людей от разрушений, на которые они сами идут вслепую.
Если вы сейчас в подобной точке и понимаете, что тянуть всё на себе уже невозможно, можно спокойно разобрать ситуацию: где провисает процесс, что можно поправить внутри структуры, какие есть сценарии, кроме ругаться и терпеть.
Обычно за 30–40 минут становится ясно, что действительно можно исправить, а что лучше перестроить. Без резких движений, без давления и без лишних потерь.
Ситуация с пассивным партнёром — не редкость. В нашем Telegram-канале мы регулярно разбираем реальные кейсы: от блокирующих партнёров до перераспределения ролей без конфликтов. Например, кейс «Третий партнёр блокирует всё: что делать, если бизнес оказался в заложниках?»
