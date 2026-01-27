Партнер не тянет, но ругаться не хочется — что делать?

Что можно сделать, не переходя к конфликту

Большинство партнёрств рушатся не из-за ошибок, а из-за недосказанности. Когда эмоции кипят, уже поздно. Поэтому работать нужно заранее - спокойно, последовательно, без давления. Чтобы не сжечь отношения.

Самый аккуратный сценарий почти всегда начинается с фиксации реальности. Не с обвинений, не с «ты ничего не делаешь», а с честной картины того, как устроены процессы сейчас. Бизнес хорошо реагирует на факты, и плохо на эмоции.

Хорошо работают несколько инструментов.

Перераспределение ролей.

Не как упрёк, а как новая логика стратегии. Иногда партнёр перестаёт тянуть, потому что та зона ответственности, которая была его, больше ему не подходит. Люди взрослеют, меняются, выгорают. Чаще всего помогает простая вещь: разделить обязанности так, чтобы каждый делал то, где сильнее сейчас, а не десять лет назад.

Введение прозрачности.

Финансовой, операционной, управленческой. Не контроль, а ясность. Когда у всех есть одинаковая картина по проектам, задачам, деньгам - меньше иллюзий, больше точек соприкосновения.

Формализация ожиданий.

Тот самый документ, который никто не хочет писать: кто за что отвечает, какие сроки, какие метрики, как оценивается вклад. Это не панацея, но прекрасный способ снять недопонимание.

Обновление корпоративного договора.

Если его нет - пора сделать. Если он есть - пора прочитать и «осовременить». Корпоративный договор не спасает от конфликтов сам по себе, но помогает выстроить цивилизованный механизм решений: что происходит, если партнёр выпадает, как перераспределяется работа, что считается нарушением, какие есть инструменты мягкого выхода.

И последнее - честный разговор. Не эмоциональный. Не обвинительный. А трезвый, взрослый, про будущее. Иногда партнёр сам понимает, что не справляется, но боится сказать. Или не знает, как это сказать. И задача здесь не выиграть разговор, а сохранить бизнес.