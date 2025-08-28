Как выбрать метод обоснования цены в ГОЗ

Итак, мы с вами находимся тут, а значит уже отбросили все самые очевидные способы обоснования цены (пальцем в небо, спросить у ясеня, подбросить монетку и утро вечера мудренее) и серьезно настроены перейти к изучению вопроса.

В прошлой статье мы разобрали кто обязан обосновывать цену. Обоснование цены привязывается к каждой конкретной продукции (работе, услуге) и для разных товаров в одной организации может быть разное. Базой для выбора метода у нас является Постановление Правительства РФ № 1465.

В ПП РФ № 1465 принцип выбора метода построен на следующем: идет градация методов, и вы «примеряете» каждый на свою продукцию по очереди. Если метод подходит, остаетесь на нем, если не подходит, переходите к следующему.

Например, метод сравнимой цены вам не подходит, если нет рынка, если это единичная продукция и вам не с кем сравниться по цене (а если понимаете, что у кого-то могут быть в этом сомнения, лучше заранее проработать доказательную базу почему вас нельзя с кем-то сравнить).

Мы сейчас перечислим все методы, а ваша задача начать с первого пункта и остановиться на подходящем

1. Метод анализа рыночных индикаторов. Используется для биржевых товаров и (или) если имеются данные о цене на продукцию в официальной статистической информации, распространяемой либо предоставляемой Федеральной службой государственной статистики.

2. Метод сравнимой цены. Метод, существующий во многом для торговли. Суть метода в том, что ваша продукция или ее аналоги свободно обращаются на рынке и вы можете сравнить цену по рынку. Если вы производитель, то вы используете аналоги вашей продукции по характеристикам и сравниваете цену с ними. Если вы дистрибьютер, то вы можете сравнить цены с другими дистрибьютерами при продаже того же товара. Информацию можно взять с сайтов, с площадки госзакупок или из коммерческих предложений. Вам нужно предоставить 3 предложения по цене, а ваше среди них должно получиться самое меньшее. Тогда вы докажете, что вы сравнимы с рынком и ваша цена обоснована. По сравнимой цене мы еще поговорим отдельно.

Кто работает по этому методу, поделитесь пожалуйста, что еще вы используете.

3. Базовая цена. Это цена, которую вы уже посчитали затратным методом ранее и зафиксировали с вашим заказчиком/Государственным заказчиком.

4. Затратный метод ценообразования. Итак, вы «примерили» на себя все методы выше и пришли к тому, что придется засучить рукава и обосновать вашу цену с нуля. Суть затратного метода в том, что вам возместят все ваши затраты и ограниченную прибыль сверху. Для этого вам надо просчитать досконально все ресурсы организации, которые вы затратите на выполнение этого контракта и доказать их необходимость. Как это сделать, мы посмотрим отдельно и пошагово, это очень большая тема.

Итак, теперь вы ориентируетесь в том, какие методы обоснования цены для вас существуют. Как рассчитать по каждому из них цену я детально покажу в следующих статьях.

А пока - выбирайте один из них и вуаля, вы восхитительны!