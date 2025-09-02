Что такое метод сравнимой цены в ГОЗ и что с чем сравнивать

Представьте себе, вы приходите к вашему начальнику и просите поднять вам зарплату до Х в месяц. Ваш начальник гневно вздымает брови и после непереводимой игры слов спрашивает: «А почему так много?!». А вы отвечаете: «Я принес распечатки предложений с хедхантера на такую же работу, как у меня и она стоит Х». Вот вы и воспользовались методом сравнимой цены.

Всем, конечно, желаю огромной зарплаты, а сегодня мы говорим о том, что такое метод сравнимой цены и что с чем нужно сравнивать. Короткие выводы в конце статьи, а мы как обычно изучаем законодательство.

Определение метода сравнимой цены у нас приводится в п. 2 ПП РФ № 1465:

"метод сравнимой цены" - метод определения цены на продукцию, заключающийся в установлении цены на продукцию, не превышающей цену на сравнимую продукцию, сложившуюся на соответствующем товарном рынке (рыночную цену) "сравнимая продукция" - продукция, идентичная или однородная рассматриваемой, реализация которой осуществлялась в сопоставимых условиях в период, не превышающий 2 лет до даты определения цены на рассматриваемую продукцию, и обладающая потребительскими свойствами, позволяющими заменить рассматриваемую продукцию (с учетом наличия необходимых лицензий у производителей этой продукции), либо продукция, являющаяся взаимозаменяемой по отношению к рассматриваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции

А что же у нас в законодательстве о защите конкуренции в Статье 4 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:

товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами взаимозаменяемые товары - товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях)

Итого получается, что нам нужно доказать, что наша цена не выше рынка. Как конкретно это сделать. Посмотрим теперь п.14 ПП РФ № 1465:

Метод сравнимой цены применяется следующим образом: а) цена на продукцию определяется на уровне, не превышающем цену на сравнимую продукцию с учетом условий ее поставки, в том числе сроков и объемов поставки, наличия авансирования и порядка расчетов за поставленную продукцию; б) если цена на продукцию определяется на период, отличный от периода, для которого имеются данные о цене на сравнимую продукцию, то цена на продукцию определяется на уровне, не превышающем расчетное значение цены на сравнимую продукцию для определяемого периода, полученное путем индексации значения цены на сравнимую продукцию для последнего из имеющихся периодов с применением соответствующих индексов, с учетом условий ее поставки, в том числе сроков и объемов поставки, наличия авансирования и порядка расчетов за поставленную продукцию. В этом случае используются данные за предшествующий период, не превышающий один год до дня определения цены на продукцию; в) если уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования утверждены в регулируемых видах деятельности в установленном порядке тарифы (цены) на продукцию либо их предельный уровень на соответствующий период, то цены на такую продукцию устанавливаются не выше указанных величин

Попробуем переложить все это на план действий:

Если мы производитель, определяем, есть ли аналоги у нашей продукции. Если есть, то нам нужна информация об их стоимости Если мы дистрибьютер, перепродаем товары, то есть ли кто-то еще, кто продает те же товары. Если да, то по какой цене Если ответы на первые 2 вопроса – «нет», то метод сравнимой цены нам не подходит и нам нужен другой метод. Если мы нашли информацию о цене конкурентов годовой давности, а текущую не нашли, то берем годовалую и умножаем ее на текущие индексы-дефляторы для гособоронзаказа, утвержденные Минэкономразвития (актуальные можно найти у них на сайте). А если информации о цене больше года – ищем дальше.

А в следующих статьях поговорим о комплекте документов, которые нужно предоставить и о прибыли.