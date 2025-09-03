Комплект РКМ для метода сравнимой цены

В ГОЗе есть такое понятие как расчетно-калькуляционные материалы (РКМ). Это, по сути, тот комплект документов, который показывает, как вы определили цену и почему ваша цена такая и никакая другая. Чем качественнее мы подготовим РКМ, тем лучше будет результат, потому что в первую очередь именно по РКМ вашу цену могут оспорить.
Запросить у вас РКМ может ваш заказчик, а также регуляторы в рамках проверочных действий (например, ФАС или прокуратура). Поэтому даже если в моменте ваш заказчик обоснование цены не просит, его нужно иметь на случай вопросов от контролирующих органов.
Бытует заблуждение что РКМ готовят только на затратный метод, но это не так. РКМ готовят для всех методов ценообразования, просто с разным составом.
Ваш автор советует подходить к подготовке РКМ держа в голове правило: в РКМ не должно быть взятых из ниоткуда цифр, все должно быть максимально понятно и основываться на чем-то неоспоримым и незыблемым (в основном законодательство и логике). «Это так, в соответствии с пунктом таким-то законодательства/ГОСТа» или «Это так, потому что мы берем вот это число и делим на это число». Если что-то в РКМ будет не понятно, существует большая вероятность что никто в этом разбираться и задавать кучу дополнительных вопросов не будет.
Теперь, когда мы знаем, что готовить РКМ для метода сравнимой цены не только не вредно, но еще и полезно, посмотрим, что конкретно нужно иметь на руках.
Какие документы нужно иметь на руках (на основании пункта 37 ПП № 1465 от 02.12.17)
проект протокола согласования цены в случае выбора поставщика не через конкурентные процедуры (вариант формы можно найти в приказе ФАС от 16.12.2022 № 995/22)
сведения об объемах поставки продукции (вариант формы можно найти в приказе ФАС от 16.12.2022 № 995/22)
сведения о предлагаемой цене на продукцию (отсюда и далее по пунктам в свободной форме)
пояснительные материалы в произвольной форме, обосновывающие выбор сравнимой продукции для определения цены на планируемую к поставке продукцию
сведения о цене на сравнимую продукцию с соответствующими пояснительными материалами в произвольной форме
расчеты и обоснования цены на планируемую к поставке продукцию в произвольной форме
Если планируете обосновывать цену в МО РФ, то в Приказе МО РФ № 329 от 08.06.22 есть уточнение к пунктам выше
Предоставить нужно:
пояснительная записка, содержащая описание товарного рынка, на котором обращается сравнимая продукция, обоснование выбора производителей, сравнение характеристик и потребительских свойств планируемой к поставке сравнимой продукции
информация о наличии на рынке сравнимой продукции других поставщиков
информация о ценах и условиях поставки сравнимой продукции (не менее двух), в том числе по государственным контрактам, за два года до даты определения цены со ссылкой на источники информации о такой поставке. При использовании информации из сети "Интернет" прилагаются распечатки с указанием адреса ссылки и даты распечатки
обоснование индексов цен при использовании индексации для приведения цен периода, для которого имеются данные о цене на сравнимую продукцию (не более года до даты определения цены), к периоду поставки
обоснование корректирующих коэффициентов (в случае применения) или расчет цены в зависимости от условий поставки, в том числе сроков и объемов поставки, наличия авансирования и порядка расчетов
расчет цены единицы планируемой к поставке продукции для каждого года (этапа) поставки
расчет стоимости вспомогательных работ на единицу продукции по годам (этапам) и местам поставки с приложением обосновывающих документов, а также отчетные данные о фактической стоимости услуг по транспортировке (перевозке) в предыдущих периодах или по аналогичным услугам
сводный расчет предлагаемой стоимости государственного контракта с учетом стоимости единицы продукции по годам (этапам) поставки, вспомогательных работ по годам (этапам) и местам поставки, в том числе в расчете на единицу продукции (для конкурентной продукции при известном объеме ее поставки).
Теперь обобщим
Суть метода сравнимой цены в том, что мы показываем, что есть рынок и наша цена не завышена относительно рынка (подробно об этом было тут). Поэтому нам необходимо:
доказать, что есть рынок. Показать нашу продукцию, какие у нее характеристики, что является аналогами, с какими характеристиками, почему именно это наши аналоги
показать, что наша цена не выше рынка. Найти другие коммерческие предложения, конкурсы, информацию на сайтах, где было бы видно ценники аналогов (или той же продукции у другого продавца)
описать расчеты, если есть разница между продукцией (по количеству, характеристикам), чтобы получилось качественное сравнение
если нашли прошлогодние ценники – проиндексировать их индексами Минэкономразвития (обязательно для ГОЗ; смотрим у них на сайте)
если вдруг мы поняли, что аналогов нашей продукции не существует - то метод сравнимой цены нам не подходит и мы переходим в затратный метод ценообразования. О нем поговорим отдельно
И не забывайте пожалуйста – ваша цена НЕ должна быть выше цены, сложившейся на товарном рынке.
Уважаемые коллеги и дорогие читатели!
В этом блоге еженедельно будут выходить тематические статьи по гособоронзаказу и работе с государственными средствами. Помимо статей, я веду Телеграмм-канал, в котором размещаю неформатные посты, новости и сообщения, присоединяйтесь!
Начать дискуссию