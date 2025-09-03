Комплект РКМ для метода сравнимой цены

В ГОЗе есть такое понятие как расчетно-калькуляционные материалы (РКМ). Это, по сути, тот комплект документов, который показывает, как вы определили цену и почему ваша цена такая и никакая другая. Чем качественнее мы подготовим РКМ, тем лучше будет результат, потому что в первую очередь именно по РКМ вашу цену могут оспорить.

Запросить у вас РКМ может ваш заказчик, а также регуляторы в рамках проверочных действий (например, ФАС или прокуратура). Поэтому даже если в моменте ваш заказчик обоснование цены не просит, его нужно иметь на случай вопросов от контролирующих органов.

Бытует заблуждение что РКМ готовят только на затратный метод, но это не так. РКМ готовят для всех методов ценообразования, просто с разным составом.

Ваш автор советует подходить к подготовке РКМ держа в голове правило: в РКМ не должно быть взятых из ниоткуда цифр, все должно быть максимально понятно и основываться на чем-то неоспоримым и незыблемым (в основном законодательство и логике). «Это так, в соответствии с пунктом таким-то законодательства/ГОСТа» или «Это так, потому что мы берем вот это число и делим на это число». Если что-то в РКМ будет не понятно, существует большая вероятность что никто в этом разбираться и задавать кучу дополнительных вопросов не будет.

Теперь, когда мы знаем, что готовить РКМ для метода сравнимой цены не только не вредно, но еще и полезно, посмотрим, что конкретно нужно иметь на руках.