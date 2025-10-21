Доставка и транспортировка в ГОЗ: как обосновать, посчитать и на какую статью отнести

Поговорим о доставке в ГОЗ. Доставка и транспортировка в ГОЗ делится на несколько категорий.

Доставка и транспортировка в ГОЗ делится на несколько категорий:

1. Мы купили материалы/комплектующие, соответственно первая транспортировка, которая нам нужна – доставка от поставщика до нашего склада. Независимо от того, чьими силами это происходит (нашими, поставщика, транспортной компанией) мы включаем эти расходы в подстатью транспортно-заготовительные затраты, которые сидят у нас в статье материальные затраты. Либо, как альтернативный вариант, можем включить их напрямую в стоимость продукции, отразив в расшифровке комплектующих или материалов. Во втором случае необходимо зафиксировать в нашей учетной политике, что расходы на доставку включаются в стоимость материальных расходов и показать их в расшифровках материальных затрат.

2. Итак, комплектующие у нас на складе, а теперь нужно переместить комплектующие со склада в наши цеха. Тут мы тоже обратимся к подстатье транспортно-заготовительные затраты (находится в статье материальные затраты).

3. В цехах изготовили нашу продукцию, теперь мы доставляем изделия на склад готовой продукции. И это тоже подстатья транспортно-заготовительные затраты (находится в статье материальные затраты).

4. Наша продукция на складе, но мы должны доставить ее покупателю. В этот раз расходы уйдут у нас уже в цену вспомогательных работ. Ниже опишем как оформить эти расходы.

5. Еще вы можете столкнуться с транспортировкой комплектующих для проведения спецпроверки и обратно. Это мы можем отности в прочие прямые расходы.

Теперь о том, как все посчитать:

1. Транспортно-заготовительные затраты. Они устанавливаются процентом от базы, которую мы выбираем (по аналогии с накладными расходами). Собираем все затраты по всем контрактам на ежемесячной основе, дальше распределяем их между заказами в процентном отношении от показателя, который выбираем (чаще всего это цена покупки материалов и комплектующих). Плановый процент этих расходов тоже необходимо утвердить, иначе эти расходы потеряются у нас при формировании цены.

В эту статью мы включаем:

· транспортные услуги по доставке до складов, по перемещению грузов внутри организации с складов в цеха, по перемещению готовой продукции на склады хранения

· ввозные таможенные пошлины и сборы

· обязательное страхование грузов на период транспортировки

· основная и дополнительная ЗП работников, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском материальных ресурсов, а также страховые взносы на обязательное социальное страхование

· содержание заготовительных подразделений, созданных организацией в местах заготовления (закупки) материальных ресурсов

· затраты на командировки, за исключением связанных с согласованием общих условий поставки и спецификаций, оформлением договоров на поставку материалов.

Обратите внимание на список расходов. Это именно то, что мы включаем в ТЗР, а оставшаяся общая часть расходов все равно останется у нас в общепроизводственных (например, амортизация транспортных средств, топливо, энергия).

2. Вспомогательные работы. Особенность вспомогательных работ в том, что они не входят в цену продукции, но входят в цену контракта. Т.е. в цену нашего изделия, они не войдут, а в стоимость контракта мы включим их отдельно. На вспомогательные работы мы готовим отдельный комплект РКМ как и на саму продукцию и обосновываем ее одним из методов ценообразования (не обязательно тем же что и нашу продукцию).