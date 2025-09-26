Как в споре с налоговой выручила Учетная политика

В настоящее время значимость Учетной политики ⚓ как внутреннего регламентирующего документа усиливается.

Еще десятилетие назад, документ носил больше формальный характер, сейчас он помогает бухгалтеру, да и финансовым работникам организации, эффективно систематизировать информационные потоки в систему учета, а так же отстоять свою позицию в налоговых органах. И чем детальнее прописана Учетная политика, тем прозрачнее общая картина внутреннего учета, что важно для внутренних и внешних пользователей.

Для подтверждения своих слов, хочу поделиться опытом.🚀 В строительной организации формировали учетную политику для общей системы налогообложения в течении недели. Обсуждали, переделывали, согласовывали.

Постарались прописать все элементы учета, операции по которым, предположительно, могли у нас возникнуть.

Структура учетной политики для целей налогообложения выглядела следующим образом:

1⃣. Общие положения;

2⃣. Налог на добавленную стоимость,

3⃣. Налог на имущество,

4⃣. Транспортный налог,

5⃣. Земельный налог,

6⃣. Налог на прибыль, 6.1. Общие положения; 6.2 Доходы Общества; 6.3 Расходы Общества, 6.4 Раздельный учет доходов и расходов; 6.5. Операции с амортизируемым имуществом, 6.6 Формирование расходов, учитываемых при налогообложении; 6.7. Учет для целей налогообложения убытков, 6.8. Расчеты с бюджетом

Так как организация была создана всего полгода назад, деятельность носила организационный характер, происходило формирование портфеля заказов, согласование, уточнение, позиционирование бизнеса на данном рынке, из-за чего несколько периодов подряд финансовым результатом являлся убыток. Он сформировался из фонда оплаты труда менеджмента организации.

Убыточные организации портят статистику налогового органа, тем более что звучат постоянные призывы властей о пополнении бюджета налогами.📢

Ииии… организацию вызывали на комиссию.. Налоговые органы считали, что затраты являются прямыми и должны быть на 08 счете, не могут сразу списываться в расходы без выручки и влиять на финансовый результат.

Мы предоставили письменное заявление и копию Учетной политики, где в отдельном пункте звучало: Для целей налогообложения прибыли прямые расходы по работам и услугам собственного производства формируются в следующем составе:

§ Расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых для выполнения работ, оказания услуг (п.п.1 п.1 ст. 254 НК РФ); комплектующие изделия, подвергающиеся монтажу, и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся дополнительной обработке (п.п.4 п.1 ст. 254 НК РФ).

§ Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование (п.1 ст.318 НК РФ).

§ Амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при выполнении работ, оказании услуг (п.1 ст. 318 НК РФ).

И пояснили, что к косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ. На основании этого, у нас отсутствуют обстоятельства, по которым произведенные затраты могут быть отнесены к прямым в связи с отсутствием определяющего критерия – расходы в связи с производством товаров, работ, услуг.

В следующий отчетный период нам выслали письмо - пояснить убытки. Мы ответили письменно точно также, как и при устной встрече, приложив Учетную политику. Следующие два отчетных периода с убытками мы прожили спокойно.

Ну а потом появилась прибыль.