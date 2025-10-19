Налоги с переводов на физ.лица карту. Фейк или новая реальность

Контроль за платежами физического лица

Ко мне обратился студент, которому пришло письмо из налоговой. Необходимо было пояснить характер платежа по его банковской карте.

Ситуация складывалась так. Мой клиент со своим родственником пришли в банк, у родственника с собой не оказалось паспорта, поэтому на банковскую карту моего клиента была внесена денежная сумма в размере 900 000руб. и сделан платеж на расчетный счет юридического лица за строительный материал в виде бруса из дерева.

Платеж банк провел, но через месяц пришло письмо из налоговой о предоставлении пояснений.

Налоговой было интересно, что за платеж и откуда такая сумма денег взялась у студента, так как официальных доходов у него не было.