Налоги с переводов на физ.лица карту. Фейк или новая реальность

Сейчас много об этом пишут, но правда заключается в следующем:
Да, налоговые начинают усиливать контроль движения денежных средств на банковских картах и банковских счетах физических лиц. Контроль не только за поступлениями, но и за расходами.
ВАЖНО! Если движение денег не связано с предпринимательской деятельностью, то налоги начислять не будут. То есть, пришли деньги от родственника, или займ, подарок, налога не будет.
А если вам регулярно приходят деньги от разных людей – налоговая задаст вопрос, каков характер этих денег.
Три ситуации из жизни про контроль движения денег.
Контроль за платежами физического лица
Ко мне обратился студент, которому пришло письмо из налоговой. Необходимо было пояснить характер платежа по его банковской карте.
Ситуация складывалась так. Мой клиент со своим родственником пришли в банк, у родственника с собой не оказалось паспорта, поэтому на банковскую карту моего клиента была внесена денежная сумма в размере 900 000руб. и сделан платеж на расчетный счет юридического лица за строительный материал в виде бруса из дерева.
Платеж банк провел, но через месяц пришло письмо из налоговой о предоставлении пояснений.
Налоговой было интересно, что за платеж и откуда такая сумма денег взялась у студента, так как официальных доходов у него не было.
Контроль за поступлениями
В строительной организации клиенты-физические лица оплату за работы делали на банковскую карту бухгалтера. За год сумма поступлений на карту физ.лица получилась 9 млн.рублей. Конечно, налоговая начислила НДФЛ и выслала требование об уплате и предоставлении декларации.
Контроль за рекламой
Мой клиент размещал объявление на Авито о сдачи гаража в аренду. Через полгода ему пришло требование о вызове его на допрос в налоговый орган. Ему вменяли незарегистрированную предпринимательскую деятельность (он не был ни ИП ни самозанятым) и сокрытие налогов. Мы разобрали ситуацию, подготовили ответ на вопросы и план дальнейших действий. Допрос был пройден, доначислений не было.
Вывод. Налоговый орган начислит налог с поступлений только если будут признаки незадекларированного дохода.
