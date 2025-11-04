Оплата налогов за контрагента: ужесточение контроля

Налоговая вводит запрет на пополнение ЕНС третьего лица, если у него нет задолженности. Вносятся изменения в статью 79 Налогового кодекса.

Что это значит. Вы решили перечислить своему контрагенту деньги на Единый налоговый счет, но у него нет долгов перед налоговой и эти деньги вам вернутся на расчетный счет или вообще зависнут.

Этим самым, налоговый орган планирует пресечь налоговую схему, которая заключалась в следующем: если счет организации по какой-то причине заблокирован, чтобы рассчитаться с контрагентом по договору, она может перевести деньги на его ЕНС, а затем контрагент подаст в налоговую заявление о возврате переплаты и вернет деньги.

Прежде всего налоговики тщательно проверяют заявления о возврате переплаты с ЕНС на соответствие налоговой обязанности. Особенно, если поступления гораздо больше начисленных налогов, нет обязательств по уплате налога или деньги перечислены с расчетного счета третьего лица.

Объяснить платеж необходимостью погасить долг перед контрагентом не получится. Как подчеркивают в УФНС, налоговые органы «не осуществляют функции кредитных организаций по приему и переводу денег по поручениям организаций и физлиц в счет погашения задолженности по гражданско-правовым договорам».

Будьте внимательны и осторожны при оплате налогов за 3-их лиц!