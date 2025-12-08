Две волны и один маяк налоговой реформы
И вот первые результаты:
За 9 месяцев 2025 года бюджет получил:
1. Налог на прибыль (25%) – свыше 1 трлн.руб.
2. НДС на УСН - 364 млрд.руб.
3. НДФЛ (многоступенчатая ставка) – 111 млрд.руб.
4. Туристический налог (до 5%) – 3,2 млрд.руб. (65 регионов)
Неплохо для бюджета, для бизнеса тяжело, пояса затянули.
В 4 квартале 2025 года показатель собираемости налогов будут еще больше, так как по НДФЛ ставки будут для большинства повышенные, НДС придётся применять еще большим упрощенцам из -за достижения лимита выручки.
Но в 2026 году выдохнуть не дадут, будет вторая волна.
Повысят ставку НДС, снизят порог дохода для применения патента ИП и для применения НДС на УСН, изменятся льготы по страховым взносам.
То есть, если у ИП доход в 2025 году превысит 20 млн.руб., он не сможет применять патент в 2026 году. Важно помнить, что доход суммируется по всем патентам и упрощенной системе которые есть у ИП.
К примеру, у ИП патент на розничную торговлю, также он оказывает услуги по обслуживанию и ремонту швейных машин.
Вмененный доход для расчета стоимости патента – 1 200 000руб., но реальный доход (то есть деньги, которые пришли на расчетный счет) – 19 000 000руб. За услуги он получил 1 600 000руб. и заплатит с них налог по УСН 6%. То есть общая сумма дохода составит 20 600 000руб.
В 2026 году ИП не сможет применять патент. Только упрощенную систему налогообложения, так как его доход превысил 20 млн.руб. И по этой же причине, в 2026 году ИП должен будет платить НДС с начала года.
Как вариант оптимизации налогообложения можно рассмотреть автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Не надо платить НДС и даже страховые взносы, а также сдавать отчетность. Данная система налогообложения будет действовать до 2027 года, это пилотный проект.
При этом ставка налога на АУСН выше, чем на УСН, и не во всех регионах России применяется АУСН. Нужно изучить условия и просчитать.
Ну и готовится к тотальному налоговому контролю.
