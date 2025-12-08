🔴 Вебинар: НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН →
Налоговые изменения 2026

Две волны и один маяк налоговой реформы

Волна налоговых реформ катятся одна за другой. Сначала повысили ставку налога на прибыль, ввели НДС для упрощенки, сделали шкалу по НДФЛ, позволяющую брать больше налогов, усилили контроль за туристическим налогом.

И вот первые результаты:

 За 9 месяцев 2025 года бюджет получил:

 1.      Налог на прибыль (25%) – свыше 1 трлн.руб.

2.      НДС на УСН  - 364  млрд.руб.

3.      НДФЛ (многоступенчатая ставка) – 111 млрд.руб.

4.      Туристический налог (до 5%) – 3,2 млрд.руб. (65 регионов)

 Неплохо для бюджета, для бизнеса тяжело, пояса затянули.

В  4 квартале 2025 года показатель собираемости налогов будут еще больше, так как по НДФЛ ставки будут  для большинства повышенные, НДС придётся применять еще большим упрощенцам из -за достижения лимита выручки.

 Но в 2026 году выдохнуть не дадут, будет вторая волна.

 Повысят ставку НДС, снизят порог дохода для применения патента ИП и для применения НДС на УСН, изменятся льготы по страховым взносам.

То есть, если у ИП доход в  2025 году превысит 20 млн.руб., он не сможет применять патент в  2026 году. Важно помнить, что доход суммируется по всем патентам и упрощенной системе которые есть у ИП.

 К примеру, у ИП патент на розничную торговлю, также он оказывает  услуги по обслуживанию и ремонту швейных машин.

Вмененный доход для расчета стоимости патента – 1 200 000руб., но реальный доход (то есть деньги, которые пришли на расчетный счет) – 19 000 000руб.  За услуги он получил 1 600 000руб. и заплатит с них налог по УСН 6%. То есть общая сумма дохода составит 20 600 000руб.

В 2026 году ИП  не сможет применять патент. Только упрощенную систему налогообложения, так как его доход превысил 20 млн.руб. И по этой же причине,  в 2026 году ИП должен будет платить НДС с начала года.

 Как вариант оптимизации налогообложения можно рассмотреть автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Не надо платить НДС и даже страховые взносы, а также сдавать отчетность. Данная система налогообложения будет действовать до 2027 года, это пилотный проект.

 При этом ставка налога на АУСН выше, чем на УСН, и не во всех регионах России применяется АУСН.  Нужно  изучить условия  и просчитать.

 Ну и готовится к тотальному  налоговому контролю.

Налоговый Юрист и Налоговый консультант

