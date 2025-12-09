Маркетплейсы – воины света или тьмы?

1. Конфликт с банками

Между крупными российскими банками и маркетплейсами вспыхнул в ноябре конфликт, на который отреагировал даже Центробанк.

Суть в том, что маркетплейсы дают скидки при оплате карточками своих банков, и тем самым ущемляют интересы других банков и порождают скрытую недобросовестную конкуренцию.

То есть, когда цена товара ниже при оплате картой банка Озон, то покупатель откроет карту Озон и будет ей рассчитываться, а не Картой Сбера. Банки теряют крупную долю своего дохода. И конечно, они попросили «осадить» маркетплейсы на законодательном уровне.

Маркетплейсы ответили, что делают это в интересах покупателей. И что они готовы идти на переговоры с банками.

Пока эта перепалка перешла в тихую стадию, будем ждать, во что это выльется для нас, покупателей.