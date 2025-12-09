Маркетплейсы – воины света или тьмы?

1. Конфликт с банками
Между крупными российскими банками и маркетплейсами вспыхнул в ноябре конфликт, на который отреагировал даже Центробанк.
Суть в том, что маркетплейсы дают скидки при оплате карточками своих банков, и тем самым ущемляют интересы других банков и порождают скрытую недобросовестную конкуренцию.
То есть, когда цена товара ниже при оплате картой банка Озон, то покупатель откроет карту Озон и будет ей рассчитываться, а не Картой Сбера. Банки теряют крупную долю своего дохода. И конечно, они попросили «осадить» маркетплейсы на законодательном уровне.
Маркетплейсы ответили, что делают это в интересах покупателей. И что они готовы идти на переговоры с банками.
Пока эта перепалка перешла в тихую стадию, будем ждать, во что это выльется для нас, покупателей.
2. Конфликт с розничными ритейлами
В декабре к предыдущему конфликту присоединились крупные ритейлеры и поддержали идею банков запретить скидки при оплате ВБ Кошельком и Озон-картой на маркетплейсах ОЗОН и ВБ.
Премьер-министру М.Мишустину было направлено коллективное письмо от «Детского мира», «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, «Леонардо», «Всеинструменты.ру», Inventive Retail Group (магазины reStore, Samsung, Street Beat, «Мир кубиков»).
Ритейлеры заявили, что во-первых, предоставляя скидки по своим картам, маркетплейсы тем самым навязывают свои финансовые услуги, а во-вторых, маркетплейсы агрессивно снижая цены и давая скидки делают это за счет продавцов, а не за счёт собственных комиссий. То есть в любом случае маркетплейс заработает свои деньги, а продавец несет потери и убытки, что ведет ряд бизнесов к банкротству.
Маркетплейсы заявили, что продавцы «сами выбирают условия работы».
Посмотрим, как будут развиваться события.
3. Дружба с налоговыми органами
Сейчас ФНС вместе с маркетплейсами ведут совместные проект, по выявлению рисков дробления бизнеса. ФНС сделало прямую интеграцию с платформами, что позволяет автоматически отслеживать операции, выявлять несоответствия в отчетности и блокировать счета за нарушения.
На сегодня за 2025 год было заблокировано более 15 000 расчетных счетов ИП и ООО, работающих через маркетплейсы.
ФНС активно использует анализ транзакций, IP-адресов, структурных связей компаний сведений касс для выявления «искусственных сетей» ИП и юрлиц.
Ежемесячно в ИФНС поступают данные о продажах с маркетплейсах:
выручка,
возвраты,
комиссии,
баллы лояльности,
компенсации.
И, конечно, налоговая сразу видит несостыковки между тем, что отразил селлер в своих налоговых декларациях и данных в отчете маркетплейса - высылает требования.
Все это влияет на бизнес, а значит в дальнейшем будут изменения. Как это отразится на нас, конечных покупателях, пока не понятно. Посмотрим…
