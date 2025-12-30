Как налоговая смотрит на займы

Налоговая смотрит займы. Сейчас, в конце года, очень актуальна тема лимита выручки, как для тех, кто на ОСН (чтобы остаться субъектом малого бизнеса или снизить НДС, не платить НДС с аванса), так и для тех, кто на упрощенке.

Бизнес старается удержаться в лимитах и предоплату от покупателей просят перечислять как займ. То есть покупатель перечисляет деньги и в назначении платежа пишет займ, а не аванс или предоплата.

Если налоговики выяснят, что займы были использованы для обхода установленных лимитов выручки или других налоговых обязательств, то такие займы будут переквалифицированы в доходы. В этом случае компания будет обязана уплатить налоги с этих сумм, а также штрафы и пени.

Как можно избежать негативных последствий? Конечно, правильно оформлять займы и возвращать их:

1. Экономическая обоснованность: Важно, чтобы заем имел экономическую обоснованность и не выглядел как способ уклонения от уплаты налогов.

Когда на расчетном счету лежит 10 млн.руб. и вам приходит займ еще 10 млн.руб. И деньги лежат и не тратятся в отчетном периоде, то целесообразность сложно доказать.

Но можно узнать условия размещения депозита, к примеру, что банк дает ставку от 20 млн.руб больше на 0,5 банковских процента, поэтому вам пришлось взять займ, чтоб заработать больше.

Но, конечно, этот факт нужно будет подтвердить скриншотами переписки или скриншот условий размещения депозита.

2. Заключение договора займа: Договор должен быть оформлен в письменной форме и содержать все необходимые условия, такие как сумма займа, срок возврата, процентная ставка (если она предусмотрена) и другие существенные условия.

3. Документальное подтверждение возврата займа: Компания должна иметь документы, подтверждающие возврат займа, чтобы доказать его фактическую возвратность.

Если компания не сможет доказать, что заем был предоставлен на возвратной основе и имел экономическую обоснованность, то налоговая инспекция может признать его доходом и применить соответствующие налоговые последствия.

Налоговая быстро задает вопрос по таким операциям, так как отслеживают контрольные соотношения, они смотрят наличие денег на расчётном счёте, они видят платёжку без назначения платежа или с назначением платежа «заём», и в дальнейшем смотрят, возвращается этот заём или нет. Если не возвращается, то задаются вопросом, что это было, просят документы предоставить по этой сделке. И если контрагент предоставляет документы и там заём в акте взаимозачёта учтён в счёт погашения обязательств, то, конечно, налоговая тогда доначисляет налог, так как переквалифицирует этот займ.