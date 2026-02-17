Налоговый контроль меняет правила игры: почему одной «оптимизации базы» больше недостаточно.

Коллеги, в этом году мы наблюдаем существенную трансформацию подходов ФНС. Если раньше фокус был преимущественно на правильности исчисления налоговой базы, то сейчас вектор смещается на финансовую прозрачность и экономическую обоснованность.

Важно переосмыслить само понятие налоговой оптимизации.

✅ Оптимизация — это не только снижение налогооблагаемой базы.

✅ Оптимизация — это в первую очередь снижение рисков налоговых проверок и доначислений.

Почему риски растут? Налоговая служба перешла на тотальный контроль финансовых показателей бизнеса. Алгоритмы АСК НДС, АСК ДФЛ, новые аналитические инструменты позволяют инспекторам видеть компанию «насквозь».

Для этого была усилена роль расширенной бухгалтерской отчетности. Теперь от нас требуют детальной расшифровки ключевых показателей, отраженных в строках финансовой отчетности:

🔹 Состав и движение имущества;

🔹 Структура кредиторской задолженности;

🔹 Динамика дебиторской задолженности и т.д.

Без пояснения не получится отправить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Это касается и малого и микро бизнеса.

Где скрыта главная ловушка? Можно идеально рассчитать налог к уплате, сдать декларации в срок и не иметь расхождений по камерным проверкам. НО: Если в бизнесе есть спорные моменты, которые не нашли четкого отражения в Учетной политике, риск доначислений остается критическим.

При подготовке ответа на требование или пояснение при спорных моментах делаем ссылку на пункт в нашей политике. Конечно, следующим шагом со стороны налогового органа может быть запрос Учетной политики, но пока, в большинстве случаях, налоговики ограничиваются логичным пояснениями с выдержками из внутренних документов.

Налоговая смотрит на совокупность факторов. Если цифры в отчетности «красивые», но учетная политика не регламентирует спорные хозяйственные ситуации, инспектор трактует это в пользу бюджета. Отсутствие внутренних регламентов = отсутствие защиты.

Что нужно сделать бухгалтеру прямо сейчас?

1️⃣ Аудит учетной политики. Проверьте, прописаны ли в ней все спорные моменты вашего текущего бизнеса. Она должна быть «живым» документом, а не формальностью.

2️⃣ Сверка финансовых показателей. Проанализируйте пояснения к балансу. Дебиторка, кредиторка, обязательства, активы должны биться с налоговыми регистрами и логикой бизнеса.

3️⃣ Оценка рисков. Посмотрите на свою отчетность глазами инспектора. Вызывают ли рост задолженности или изменение структуры активов вопросы? Если да — готовьте пояснения заранее.