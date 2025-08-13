ЦОК КПП Кадровик 12.08 Мобильная
Что такое базовые экономические нормативы по ГОЗ?

Базовые экономические нормативы (БЭН) по ГОЗ — это утвержденные показатели, используемые для расчета и обоснования затрат при выполнении государственного оборонного заказа. Они позволяют распределить расходы между контрактами и обеспечить прозрачность формирования цены продукции.

Вот ключевые аспекты БЭН:

1. Определение и назначение

- БЭН (или ОЭПиН — обоснованные экономические показатели и нормативы) — это документально подтвержденные нормативы, включающие:

- Среднемесячную стоимость нормо-часа работы основного персонала.

- Уровень зарплаты, страховых взносов, накладных расходов.

- Транспортно-заготовительные затраты.

- Допустимую рентабельность.

- Цель: обеспечить экономическое обоснование цены продукции ГОЗ, исключить завышение затрат и распределить расходы пропорционально базе (например, прямым затратам).

2. Порядок формирования и согласования

1. Расчет нормативов:

- На основе фактических данных за предыдущие периоды (например, фактические накладные расходы за прошлый год).

- С учетом плановых показателей (индексация, бизнес-план).

2. Согласование с военным представительством (ВП МО РФ):

- Проверка обоснованности показателей (запрос первичных документов, бухгалтерских данных).

- Утверждение локальным актом предприятия или протоколом согласования с заказчиком.

3. Применение в калькуляции:

- БЭН используются для распределения косвенных расходов (общепроизводственных, общехозяйственных) на себестоимость продукции.

3. Состав и примеры БЭН

- Типовые нормативы:

- Норма времени на единицу продукции.

- Нормы расхода материалов.

- Коэффициенты распределения накладных расходов (например, 30% от зарплаты основного персонала).

- Предельные уровни рентабельности (например, не более 1% от плановых затрат).

- Пример: если накладные расходы за месяц — 1,2 млн руб., а база распределения — зарплата основных рабочих (2 млн руб.), то коэффициент накладных расходов составит 60% ([1,2 млн / 2 млн] × 100).

4. Нормативное регулирование

- Основные документы:

- Приказ Минпромторга № 334 — определяет состав затрат, включаемых в цену ГОЗ.

- Постановление Правительства № 1465 — регулирует порядок формирования цен и применения БЭН.

- 275-ФЗ «О ГОЗ» — устанавливает требования к раздельному учету и распределению прибыли.

- Требования:

- Запрещено включать в БЭН необоснованные расходы (например, банковские комиссии, не связанные с производством).

- Все затраты должны подтверждаться первичными документами с идентификатором ГОЗ.

5. Практическое применение

- Включение в РКМ:

- БЭН используются при подготовке расчетно-калькуляционных материалов (РКМ) — основного документа для обоснования цены.

- Например, при формировании плановой калькуляции учитываются нормативы расхода материалов, трудоемкости, накладных расходов.

- Автоматизация учета:

- Программы (например, 1С) помогают распределять затраты по контрактам на основе утвержденных БЭН.

- Настройки включают методы распределения (пропорционально зарплате, прямым затратам) и аналитические регистры.

6. Риски и контроль

- Ошибки:

- Неправильный выбор базы распределения (например, использование выручки вместо прямых затрат).

- Отсутствие согласования с ВП МО РФ.

- Последствия нарушений:

- Отказ в утверждении цены.

- Штрафы за нецелевое использование средств.

- Расторжение контракта.

Итог

Базовые экономические нормативы — ключевой инструмент для прозрачного ценообразования в рамках ГОЗ. Их корректное формирование и согласование с заказчиком позволяют минимизировать риски и обеспечить выполнение контрактов в рамках законодательства. Для деталей рекомендуется изучить Приказ Минпромторга № 334 и Постановление № 1465.

