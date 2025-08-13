Что такое базовые экономические нормативы по ГОЗ?

Итог

Базовые экономические нормативы — ключевой инструмент для прозрачного ценообразования в рамках ГОЗ. Их корректное формирование и согласование с заказчиком позволяют минимизировать риски и обеспечить выполнение контрактов в рамках законодательства. Для деталей рекомендуется изучить Приказ Минпромторга № 334 и Постановление № 1465.