Что такое себестоимость в ГОЗ?

Вот основные аспекты этого процесса:
1. Нормативная база
- Постановление Правительства РФ № 1465 — ключевой документ, регулирующий формирование цен на продукцию по ГОЗ.
- Методические рекомендации Минпромторга — детализируют порядок включения затрат.
- Федеральный закон № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» — устанавливает общие принципы ценообразования.
2. Структура затрат
Себестоимость включает:
- Прямые затраты:
- Материалы и сырьё (по нормам расхода).
- Зарплата основного персонала с налогами.
- Амортизация специализированного оборудования.
- Услуги субподрядчиков (например, НИОКР).
- Косвенные затраты:
- Общепроизводственные расходы (энергия, ремонт, аренда).
- Административно-управленческие расходы.
- Иные расходы (страхование, обучение).
3. Особые виды расходов
- Затраты на обеспечение секретности (охрана, спецоборудование).
- Испытания и сертификация продукции.
- Резервы на гарантийные обязательства.
4. Этапы расчета
1. Калькуляция прямых затрат — на основе технической документации и норм расхода.
2. Распределение косвенных расходов — пропорционально выбранной базе (например, зарплате основных рабочих).
3. Проверка обоснованности — исключение нецелевых расходов (например, представительских).
4. Согласование с госзаказчиком — через экспертизу сметной документации.
5. Контроль и документация
- Обязательный аудит со стороны ФАС и Минобороны.
- Требуется предоставление:
- Калькуляционных листов с расшифровкой статей затрат.
- Актов выполненных работ/услуг.
- Документов, подтверждающих нормы расхода (например, ведомости на материалы).
6. Пример расчета
Для изделия «Х»:
- Прямые затраты: 50 млн руб. (материалы — 30 млн, зарплата — 15 млн, амортизация — 5 млн).
- Косвенные затраты: 10 млн руб. (20% от прямых).
- Себестоимость: 60 млн руб.
- Прибыль (10%): 6 млн руб.
- Цена для ГОЗ: 66 млн руб.
Важно!
- Завышение затрат или включение необоснованных расходов может привести к штрафам и исключению из реестра поставщиков ГОЗ.
- Для инновационных проектов допускается отдельное согласование затрат на НИОКР.
Этот подход обеспечивает баланс между интересами государства и предприятий, гарантируя прозрачность и контроль расходов бюджетных средств.
