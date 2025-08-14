Что такое себестоимость в ГОЗ?

Важно!

- Завышение затрат или включение необоснованных расходов может привести к штрафам и исключению из реестра поставщиков ГОЗ.

- Для инновационных проектов допускается отдельное согласование затрат на НИОКР.

Этот подход обеспечивает баланс между интересами государства и предприятий, гарантируя прозрачность и контроль расходов бюджетных средств.