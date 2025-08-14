ЦОК КПП Общая 14.08 Мобильная
🔴 Все о налогах-2025: новые правила, штрафы и лайфхаки →
Александр Харламов
Гособоронзаказ

Что такое себестоимость в ГОЗ?

Расчет себестоимости продукции в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) в России осуществляется в соответствии со строгими нормативными требованиями.

Вот основные аспекты этого процесса:

1. Нормативная база

- Постановление Правительства РФ № 1465 — ключевой документ, регулирующий формирование цен на продукцию по ГОЗ.

- Методические рекомендации Минпромторга — детализируют порядок включения затрат.

- Федеральный закон № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» — устанавливает общие принципы ценообразования.

2. Структура затрат

Себестоимость включает:

- Прямые затраты:

- Материалы и сырьё (по нормам расхода).

- Зарплата основного персонала с налогами.

- Амортизация специализированного оборудования.

- Услуги субподрядчиков (например, НИОКР).

- Косвенные затраты:

- Общепроизводственные расходы (энергия, ремонт, аренда).

- Административно-управленческие расходы.

- Иные расходы (страхование, обучение).

3. Особые виды расходов

- Затраты на обеспечение секретности (охрана, спецоборудование).

- Испытания и сертификация продукции.

- Резервы на гарантийные обязательства.

4. Этапы расчета

1. Калькуляция прямых затрат — на основе технической документации и норм расхода.

2. Распределение косвенных расходов — пропорционально выбранной базе (например, зарплате основных рабочих).

3. Проверка обоснованности — исключение нецелевых расходов (например, представительских).

4. Согласование с госзаказчиком — через экспертизу сметной документации.

5. Контроль и документация

- Обязательный аудит со стороны ФАС и Минобороны.

- Требуется предоставление:

- Калькуляционных листов с расшифровкой статей затрат.

- Актов выполненных работ/услуг.

- Документов, подтверждающих нормы расхода (например, ведомости на материалы).

6. Пример расчета

Для изделия «Х»:

- Прямые затраты: 50 млн руб. (материалы — 30 млн, зарплата — 15 млн, амортизация — 5 млн).

- Косвенные затраты: 10 млн руб. (20% от прямых).

- Себестоимость: 60 млн руб.

- Прибыль (10%): 6 млн руб.

- Цена для ГОЗ: 66 млн руб.

Важно!

- Завышение затрат или включение необоснованных расходов может привести к штрафам и исключению из реестра поставщиков ГОЗ.

- Для инновационных проектов допускается отдельное согласование затрат на НИОКР.

Этот подход обеспечивает баланс между интересами государства и предприятий, гарантируя прозрачность и контроль расходов бюджетных средств.

Информации об авторе

Александр Харламов

Александр Харламов

1 подписчик18 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум