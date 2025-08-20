Ограничения размера прибыли в ГОЗ при формировании цены

Основные правила зависят от метода ценообразования и типа затрат:
1. Методы ценообразования и ограничения прибыли
1. Затратный метод:
- Применяется, если невозможно использовать рыночные методы (например, отсутствуют аналоги продукции на рынке).
- Прибыль нормируется:
- 1% от привнесенных затрат (расходы на материалы, комплектующие, услуги сторонних организаций).
- 25% от собственных затрат (зарплата, амортизация, накладные расходы).
- Минимальные требования:
- Прибыль от собственных затрат не может быть ниже 10%, если доля собственных затрат в себестоимости ≥20%.
- Общая рентабельность не должна быть ниже 5% себестоимости продукции.
2. Метод сравнимой цены:
- Применяется, если существуют рыночные аналоги продукции.
- Ограничения прибыли отсутствуют, но цена не должна превышать рыночный уровень.
2. Особенности для головных исполнителей
- При обосновании инвестиций в развитие производства (снижение трудоемкости, модернизация) допускается увеличение рентабельности собственных затрат до 30%.
- Если доля собственных затрат ≥20%, минимальная прибыль составляет 5% себестоимости.
3. Запреты и ответственность
- Запрещено продавать продукцию по ГОЗ дороже, чем на коммерческом рынке.
4. Пример расчета прибыли
- Привнесенные затраты: 500 тыс. руб. → Прибыль: 1% × 500 тыс. = 5 тыс. руб..
- Собственные затраты: 1 млн руб. → Прибыль: 25% × 1 млн = 250 тыс. руб..
- Итого прибыль: 255 тыс. руб. (общая рентабельность ≈17%).
Ключевые документы
1. Постановление № 1465 — регулирует методы ценообразования и нормы прибыли.
2. Приказ Минпромторга № 334 — определяет состав затрат.
3. Федеральный закон № 275-ФЗ — устанавливает запрет на завышение цен.
Начать дискуссию