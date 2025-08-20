ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Александр Харламов
Гособоронзаказ

Ограничения размера прибыли в ГОЗ при формировании цены

При расчете цены продукции в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ) размер прибыли регулируется Постановлением Правительства РФ № 1465 и Федеральным законом № 275-ФЗ.

Основные правила зависят от метода ценообразования и типа затрат:

1. Методы ценообразования и ограничения прибыли

1. Затратный метод:

- Применяется, если невозможно использовать рыночные методы (например, отсутствуют аналоги продукции на рынке).

- Прибыль нормируется:

- 1% от привнесенных затрат (расходы на материалы, комплектующие, услуги сторонних организаций).

- 25% от собственных затрат (зарплата, амортизация, накладные расходы).

- Минимальные требования:

- Прибыль от собственных затрат не может быть ниже 10%, если доля собственных затрат в себестоимости ≥20%.

- Общая рентабельность не должна быть ниже 5% себестоимости продукции.

2. Метод сравнимой цены:

- Применяется, если существуют рыночные аналоги продукции.

- Ограничения прибыли отсутствуют, но цена не должна превышать рыночный уровень.

2. Особенности для головных исполнителей

- При обосновании инвестиций в развитие производства (снижение трудоемкости, модернизация) допускается увеличение рентабельности собственных затрат до 30%.

- Если доля собственных затрат ≥20%, минимальная прибыль составляет 5% себестоимости.

3. Запреты и ответственность

- Запрещено продавать продукцию по ГОЗ дороже, чем на коммерческом рынке.

4. Пример расчета прибыли

- Привнесенные затраты: 500 тыс. руб. → Прибыль: 1% × 500 тыс. = 5 тыс. руб..

- Собственные затраты: 1 млн руб. → Прибыль: 25% × 1 млн = 250 тыс. руб..

- Итого прибыль: 255 тыс. руб. (общая рентабельность ≈17%).

Ключевые документы

1. Постановление № 1465 — регулирует методы ценообразования и нормы прибыли.

2. Приказ Минпромторга № 334 — определяет состав затрат.

3. Федеральный закон № 275-ФЗ — устанавливает запрет на завышение цен.

Информации об авторе

