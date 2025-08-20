Ограничения размера прибыли в ГОЗ при формировании цены

1. Методы ценообразования и ограничения прибыли

1. Затратный метод:

- Применяется, если невозможно использовать рыночные методы (например, отсутствуют аналоги продукции на рынке).

- Прибыль нормируется:

- 1% от привнесенных затрат (расходы на материалы, комплектующие, услуги сторонних организаций).

- 25% от собственных затрат (зарплата, амортизация, накладные расходы).

- Минимальные требования:

- Прибыль от собственных затрат не может быть ниже 10%, если доля собственных затрат в себестоимости ≥20%.

- Общая рентабельность не должна быть ниже 5% себестоимости продукции.